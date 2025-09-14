Star Class Worlds 2025: Paul Cayard und Frithjof Kleen ist Star Weltmeister mit Video, 5.Platz GER 8524 Nick Heuwinkel / Jesper Spehr , 7.Platz GER 8375 Robert Stanjek / Marcel Vockel

Der Sieg wird erst beim letzten Vorwind entschieden, wÃ¤hrend vier Teams in Split um den Ruhm kÃ¤mpfen

5.Platz GER 8524 Nick Heuwinkel – Jesper Spehr , 7.Platz GER 8375 Robert Stanjek – Marcel Vockel


Split, Kroatien â€“ 13. September 2025  â€“ Nach sechs hart umkÃ¤mpften Rennen im Kanal von Split  wurden  Paul Cayard (USA)  und  Frithjof Kleen (GER) zu den Star-Weltmeistern 2025 gekrÃ¶nt und sicherten sich den Titel im allerletzten Rennen der Meisterschaft in einem der spannendsten Finishes der letzten Jahre.

Der  letzte Tag  begann voller Vorfreude, klarem Himmel und einer typischen  kroatischen Meeresbrise . Um  14:20 Uhr hatte das Rennkomitee die  101 Boote  umfassende Flotte mit  konstanten 8â€“10 Knoten aus 260Â° auf Kurs gebracht und damit die BÃ¼hne fÃ¼r einen Showdown zwischen den  vier besten Teams bereitet , bei dem  auch die jungen U30-Deutschen Nick Heuwinkel und Jesper Spehr fÃ¼r zusÃ¤tzlichen Druck  sorgten.

Wie erwartet spielte die Strategie von Anfang an eine SchlÃ¼sselrolle.  Diego Negri und Sergio Lambertenghi (ITA)  wÃ¤hlten die linke Seite der Strecke und segelten dicht hinter  Mateusz Kusznierewicz und Bruno Prada (POL/BRA) .  Eric Doyle und Payson Infelise (USA) hielten die Mitte, wÃ¤hrend  Cayard und Kleen  nach rechts segelten.

Bei der  ersten Bestmarke lagen  Negri/Lambertenghi  in FÃ¼hrung, gefolgt vom Lokalfavoriten  Tonci Stipanovic mit Tudor Bilic (CRO)  und dem italienischen Duo  Enrico Chieffi und Nando Colaninno . Doyle/Infelise kamen als Vierte ins Ziel, Heuwinkel/Spehr als FÃ¼nfte und Kusznierewicz/Prada als Sechste. Entscheidend war, dass  Cayard und Kleen wieder auf den PlÃ¤tzen 1 und 4  landeten  â€“ eine gefÃ¤hrliche Position, da es um die Meisterschaft ging.

Doch das erfahrene Duo zeigte seine WiderstandsfÃ¤higkeit und Ã¼berholte beim  ersten Vorwind einige Boote  , um die LÃ¼cke zu schlieÃŸen. Sie wussten, dass sie die Anzahl der Boote zwischen ihnen und ihren nÃ¤chsten Rivalen begrenzen mussten: nicht mehr als  11 hinter Negri ,  4 hinter Doyle und  7 hinter Kusznierewicz .

Am  Starttor stieg der Druck. Die AbstÃ¤nde waren hauchdÃ¼nn. Doch schon bei der  zweiten Bestmarke war klar: Es reichte gerade so. Der Vorsprung war zwar gering, aber er war da. Die Meisterschaft war in Reichweite.

WÃ¤hrend  Negri und Lambertenghi  das Rennen gewannen, gefolgt von  Stipanovic/Bilic ,  Kusznierewicz/Prada und  Chieffi/Colaninno , richteten sich die Augen der Flotte auf den Kampf weiter hinten.  Cayard und Kleen Ã¼berquerten die Ziellinie als Siebte und sicherten sich den Titel mit einem knappen Vorsprung von drei Punkten.

â€žDas waren groÃŸe Emotionenâ€œ,  sagte ein sichtlich bewegter  Paul Cayard  am Dock.  â€žWissen Sie, es ist wirklich kaum zu glauben. Wir haben es uns selbst sehr schwer gemacht, und so mache ich das eben. Aber wir haben in den schwierigen Zeiten zusammengehalten. Jedes Team hier hatte mit Herausforderungen zu kÃ¤mpfen, und wir hatten gestern und heute einige, aber wir haben uns zurÃ¼ckgekÃ¤mpft, weil wir klug gesegelt sind und einander vertraut haben. Es ist unwirklich, 37 Jahre nach meinem ersten Titel zu gewinnen. In meiner langen Segelkarriere, bei America’s Cups und Weltumrundungen war der Star immer eine Konstante fÃ¼r mich. Ihn erneut zu gewinnen, ist etwas ganz Besonderes.â€œ

â€žEs ist etwas ganz Besonderes, diesen Sieg gemeinsam mit Paul zu erringenâ€œ,  fÃ¼gte  Frithjof Kleen hinzu .  â€žDiese ganze Reise hat mir so viel bedeutet. Ich mÃ¶chte unserem groÃŸartigen Team, unseren Trainingspartnern, unserem Trainer und vor allem unseren Familien danken. Ich bin sehr glÃ¼cklich und denke, wir sind bereit, heute Abend zu feiern!â€œ

Es ist  Cayards zweiter Star World-Titel , 37 Jahre nach seinem ersten, und  Kleens  dritter  als Crew, eine wohlverdiente Belohnung fÃ¼r ein Team, das in den letzten drei Saisons hart gekÃ¤mpft hat,  2022  und  2024 knapp am Ziel war und nun endlich die oberste Stufe des Podiums erklimmt.

Die  Preisverleihungszeremonie  findet heute Abend in Split statt, wo die  Ã¼ber 100 Jahre alte Star-WeltmeisterschaftstrophÃ¤e  erneut in die HÃ¶he gehoben wird, diesmal von zwei Seglern aus verschiedenen Nationen, die durch Teamwork, Entschlossenheit und eine tiefe Liebe zur Klasse vereint sind.

Die  Star World Championship 2026  findet  vom  12. bis 21. November in Miami, Florida , statt und fÃ¼hrt das Erbe eines der historischsten und prestigetrÃ¤chtigsten Titel im Segelsport fort.

