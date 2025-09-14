Star Class Worlds 2025: Paul Cayard und Frithjof Kleen ist Star Weltmeister mit Video, 5.Platz GER 8524 Nick Heuwinkel / Jesper Spehr , 7.Platz GER 8375 Robert Stanjek / Marcel Vockel

V

5.Platz GER 8524 Nick Heuwinkel – Jesper Spehr , 7.Platz GER 8375 Robert Stanjek – Marcel Vockel



Split, Kroatien â€“ 13. September 2025 â€“ Nach sechs hart umkÃ¤mpften Rennen im Kanal von Split wurden Paul Cayard (USA) und Frithjof Kleen (GER) zu den Star-Weltmeistern 2025 gekrÃ¶nt und sicherten sich den Titel im allerletzten Rennen der Meisterschaft in einem der spannendsten Finishes der letzten Jahre.

Der letzte Tag begann voller Vorfreude, klarem Himmel und einer typischen kroatischen Meeresbrise . Um 14:20 Uhr hatte das Rennkomitee die 101 Boote umfassende Flotte mit konstanten 8â€“10 Knoten aus 260Â° auf Kurs gebracht und damit die BÃ¼hne fÃ¼r einen Showdown zwischen den vier besten Teams bereitet , bei dem auch die jungen U30-Deutschen Nick Heuwinkel und Jesper Spehr fÃ¼r zusÃ¤tzlichen Druck sorgten.

Wie erwartet spielte die Strategie von Anfang an eine SchlÃ¼sselrolle. Diego Negri und Sergio Lambertenghi (ITA) wÃ¤hlten die linke Seite der Strecke und segelten dicht hinter Mateusz Kusznierewicz und Bruno Prada (POL/BRA) . Eric Doyle und Payson Infelise (USA) hielten die Mitte, wÃ¤hrend Cayard und Kleen nach rechts segelten.

Bei der ersten Bestmarke lagen Negri/Lambertenghi in FÃ¼hrung, gefolgt vom Lokalfavoriten Tonci Stipanovic mit Tudor Bilic (CRO) und dem italienischen Duo Enrico Chieffi und Nando Colaninno . Doyle/Infelise kamen als Vierte ins Ziel, Heuwinkel/Spehr als FÃ¼nfte und Kusznierewicz/Prada als Sechste. Entscheidend war, dass Cayard und Kleen wieder auf den PlÃ¤tzen 1 und 4 landeten â€“ eine gefÃ¤hrliche Position, da es um die Meisterschaft ging.

Doch das erfahrene Duo zeigte seine WiderstandsfÃ¤higkeit und Ã¼berholte beim ersten Vorwind einige Boote , um die LÃ¼cke zu schlieÃŸen. Sie wussten, dass sie die Anzahl der Boote zwischen ihnen und ihren nÃ¤chsten Rivalen begrenzen mussten: nicht mehr als 11 hinter Negri , 4 hinter Doyle und 7 hinter Kusznierewicz .

Am Starttor stieg der Druck. Die AbstÃ¤nde waren hauchdÃ¼nn. Doch schon bei der zweiten Bestmarke war klar: Es reichte gerade so. Der Vorsprung war zwar gering, aber er war da. Die Meisterschaft war in Reichweite.

WÃ¤hrend Negri und Lambertenghi das Rennen gewannen, gefolgt von Stipanovic/Bilic , Kusznierewicz/Prada und Chieffi/Colaninno , richteten sich die Augen der Flotte auf den Kampf weiter hinten. Cayard und Kleen Ã¼berquerten die Ziellinie als Siebte und sicherten sich den Titel mit einem knappen Vorsprung von drei Punkten.

â€žDas waren groÃŸe Emotionenâ€œ, sagte ein sichtlich bewegter Paul Cayard am Dock. â€žWissen Sie, es ist wirklich kaum zu glauben. Wir haben es uns selbst sehr schwer gemacht, und so mache ich das eben. Aber wir haben in den schwierigen Zeiten zusammengehalten. Jedes Team hier hatte mit Herausforderungen zu kÃ¤mpfen, und wir hatten gestern und heute einige, aber wir haben uns zurÃ¼ckgekÃ¤mpft, weil wir klug gesegelt sind und einander vertraut haben. Es ist unwirklich, 37 Jahre nach meinem ersten Titel zu gewinnen. In meiner langen Segelkarriere, bei America’s Cups und Weltumrundungen war der Star immer eine Konstante fÃ¼r mich. Ihn erneut zu gewinnen, ist etwas ganz Besonderes.â€œ

â€žEs ist etwas ganz Besonderes, diesen Sieg gemeinsam mit Paul zu erringenâ€œ, fÃ¼gte Frithjof Kleen hinzu . â€žDiese ganze Reise hat mir so viel bedeutet. Ich mÃ¶chte unserem groÃŸartigen Team, unseren Trainingspartnern, unserem Trainer und vor allem unseren Familien danken. Ich bin sehr glÃ¼cklich und denke, wir sind bereit, heute Abend zu feiern!â€œ

Es ist Cayards zweiter Star World-Titel , 37 Jahre nach seinem ersten, und Kleens dritter als Crew, eine wohlverdiente Belohnung fÃ¼r ein Team, das in den letzten drei Saisons hart gekÃ¤mpft hat, 2022 und 2024 knapp am Ziel war und nun endlich die oberste Stufe des Podiums erklimmt.

Die Preisverleihungszeremonie findet heute Abend in Split statt, wo die Ã¼ber 100 Jahre alte Star-WeltmeisterschaftstrophÃ¤e erneut in die HÃ¶he gehoben wird, diesmal von zwei Seglern aus verschiedenen Nationen, die durch Teamwork, Entschlossenheit und eine tiefe Liebe zur Klasse vereint sind.

Die Star World Championship 2026 findet vom 12. bis 21. November in Miami, Florida , statt und fÃ¼hrt das Erbe eines der historischsten und prestigetrÃ¤chtigsten Titel im Segelsport fort.

