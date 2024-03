Nach Marseille gebunden

Xiaoyu Hu und Mengyuan Shan haben am ersten Tag der 49er- und 49erFX-Weltmeisterschaften auf Lanzarote überraschend früh die Führung im Skiff-Wettbewerb der Frauen übernommen.

Nachdem die FX-Flotte aus 51 Booten in den ersten drei Tagen in gelbe und blaue Qualifikationsgruppen aufgeteilt war, machten sich die Gruppen auf den Weg zu zwei separaten Rennstrecken. Nur wenige hätten vorhersehen können, wie unterschiedlich diese Kurse sein würden.

Als die FX-Flotte am Morgen von Marina Rubicon aus aufbrach, schien die Brise stark zu wehen, und das blieb auch für die Blue Group auf dem Pechiguera-Kurs (Leuchtturm) auf jeden Fall so. Mit zunehmender Größe der Wellen nahm auch die Zahl der Kenterungen gegen den Wind zu. Aufrecht zu bleiben war eine Herausforderung.

Als die amtierenden Weltmeisterinnen aus Schweden, Vilma Bobeck und Rebecca Netzler, vom Rennen der Gelben Gruppe auf dem Papagayo (Papageien)-Kurs zurückkehrten, konnten sie kaum glauben, dass sie am selben Ort antraten wie ihre Rivalen in der Blauen Gruppe. „Wir haben unsere Beine viel gebeugt, manchmal standen wir im Boot und warteten darauf, dass die Flaute vorbei ist und wir die nächste Böe erwischen“, sagte Bobeck über die wechselnde und wechselhafte Brise. „Es waren schwierige Bedingungen. Ich denke, der andere Kurs hätte uns vielleicht besser gefallen“, lachte sie. Hoffentlich werden die Schaukeln und Kreisverkehre im Laufe der sechs Wettkampftage gleichmäßig verteilt.

© Sailing Energy: Lara Granier und Amelie Riou (FRA) führten ein Rennen an, bis ein Sturzflug und eine Pitchpole sie auf den 4. Platz zurückwarfen

Gemetzel am Leuchtturm

Einige der Konkurrenten, die sich über den Lighthouse Course stürzten, hätten gerne mit den Schweden den Platz getauscht. Odile van Aanholt und Annette Duetz, Zweitplatzierte der letztjährigen Weltmeisterschaft und Siegerin der beiden vorherigen, kehrten nach ein paar haarsträubenden Rennen mit einem breiten Grinsen zurück. „Bevor wir heute losfuhren, habe ich eine Pille gegen Seekrankheit eingenommen“, sagte van Aanholt. „Das war ein voller Skiff-Renntag und wir werden heute Nacht gut schlafen.“ Den Niederländern gelang es, dem schlimmsten Minenfeld auf dem Lighthouse Course auszuweichen und in ihren Rennen 1,3 Punkte zu erzielen.

Alicia Fras und Elena Barrio Garcia haben bei den Aufwärm-Trainingsregatten vor den Weltmeisterschaften für Aufsehen gesorgt, und heute zeigten die jungen Spanier Zeichen wachsender Größe. Im ersten Rennen schnitten sie gut ab, bevor es am Ende der Strecke in den immer größer werdenden Wellen zu einem Sturzflug und einer Pitchpole kam und sie sich mit einem zehnten Platz begnügen mussten. Doch im nächsten Rennen machten die Spanier nichts falsch und schnappten sich die Waffe des Siegers.

CHINESISCH AUF DEM AUFSTIEG

Es war auch ein guter Auftritt für Jana Germani und Giorgia Bertuzzi, die eine 3,2 erzielten und die Italiener auf den dritten Gesamtrang brachten. Das leistungsstärkste Team des Tages waren neben den Niederländern die Chinesen Hu und Shan, die bei vergangenen Regatten erste Anzeichen von Weltklasse-Fähigkeiten gezeigt haben. Letztes Jahr belegten sie bei den Weltmeisterschaften in Den Haag den 17. Platz und festigten dann ihren Ruf als bestes Team Asiens, indem sie Ende 2023 die Asienspiele in China und die Asienmeisterschaften in Thailand gewannen.

Könnten die Chinesen aufgrund ihrer heutigen Leistung beginnen, die Besten der Welt herauszufordern? Wahrscheinlich ist es zu früh, das zu sagen, aber ein sehr konstanter Start für Hu und Shan bei sehr unbeständigen Bedingungen.

2024 Lanzarote 49er und FX Worlds © Sailing Energy / Lanzarote Sailing Center 05. März 2024

© Sailing Energy: Xiaoyu Hu und Mengyuan Shan (CHN) segelten einen hervorragenden ersten Tag und führten die Rangliste an

ALTE AMERIKANISCHE RIVALEN

Diese Veranstaltung ist Teil der Auswahl- und Qualifikationsprüfungen für viele Nationen, darunter auch die USA. Während die 49er-Flotte der Männer ihr Olympia-Schicksal bei einem heimischen Trial in Miami bestimmte, nutzt US Sailing internationale Regatten in Europa, um über die 49erFX-Trials zu entscheiden.

Vor vier Jahren verpassten Paris Henken und Anna Tobias bei den Weltmeisterschaften in Australien im Medaillenrennen um die olympische Auswahl knapp Stephanie Roble und Maggie Shea. Heute, auf gegenüberliegenden Seiten des Qualifyings, belegten diese beiden rivalisierenden Teams in ihren Eröffnungsläufen jeweils den 5. Platz. Roble und Shea erreichten im zweiten Rennen einen überlegenen siebten Platz, verglichen mit dem 13. Platz von Henken und Tobias, aber dies scheint ein weiteres Matchrace um den Platz der USA in Paris 2024 zu werden.

Während Paris Henken um die Olympiaqualifikation kämpft, hat sich ihr Bruder Hans mit Steuermann Ian Barrows bereits den Platz gesichert, nachdem er die nationalen Prüfungen knapp vor Andrew Mollerus und Ian McDiarmid gewonnen hat. Obwohl sie Paris 2024 verpasst haben, setzen Mollerus und McDiarmid ihre Skiff-Kampagne in Richtung Los Angeles 2028 fort. Nach drei Rennen war es ein guter Tag für die Amerikaner, wobei Mollerus und McDiarmid mit einem Punkt Vorsprung auf die Titelverteidiger an der Spitze lagen Weltmeister aus den Niederlanden, Bart Lambriex und Floris van der Werken. Ohne einen Protest gegen sie heute Abend wären Barrows und Henken insgesamt auf dem 3. Platz gelegen, aber die Amerikaner wurden nach ihrer Disqualifikation aus Rennen 3 auf den 29. Platz zurückgeworfen.

Nach dem Drehbuch wurden Barrows und Henken vom dritten Rennen des Tages disqualifiziert, weil sie zu nah dran waren, und stürzten in der Nachtwertung in die oberen 20er ab. Sie werden versuchen, dieses Rennen ausfallen zu lassen und in die Spitzengruppe zurückzukehren, sobald beim vierten Rennen der Meisterschaft ein Ausstiegsrennen eingeführt wird.

UM DEN BERG UMGEHEN

Die Niederländer sind erleichtert, den ersten Tag des schwierigen Rennens mit guten Ergebnissen überstanden zu haben. „Wir wären wahrscheinlich lieber auf der anderen Strecke gefahren“, lächelte Lambriex. „Nicht weil es windiger war, sondern weil es wahrscheinlich stabiler war als das, was wir auf unserer Strecke hatten. Zumindest hatte sich die Brise im Vergleich zu dem, was die Mädchen vorher hatten, nach rechts gedreht, also glaube ich nicht, dass wir es am Morgen so hart hatten wie sie“, sagte er und zeigte auf die Bergkette Los Ajaches ein paar Kilometer landeinwärts der Küste von Lanzarote. Da die ganze Woche über eine nördliche Brise vorhergesagt wird, wird der 561 Meter hohe Berggipfel wahrscheinlich eine große Rolle bei der Geschwindigkeit und Richtung der Brise und dem Ausgang dieser Weltmeisterschaft spielen.

Es gab heute eine Reihe anderer herausragender Leistungen, insbesondere das britische Team von James Grummett und Rhos Hawes, das die Olympia-Auswahl verpasst hat, aber ein weiteres Team ist, das auf LA 2028 drängt. Sie liegen auf dem 3. Gesamtrang vor Mikolaj Staniul und Jakub Sztorch auf dem 4. Platz, was nützlich ist Start für dieses polnische Team in einem harten Auswahlverfahren für Paris 2024.

Für den zweiten Tag ist eine ähnliche Vorhersage mit nördlicher Offshore-Brise vorhergesagt, daher können wir mit einigen Achterbahnfahrten in der Rangliste rechnen, während die 126 Teams versuchen, die fast unmögliche Aufgabe zu meistern, konstant zu bleiben.

© Sailing Energy: Hohe Verkehrssituation an der FX-Startlinie

Nach Marseille gebunden

FFVoile hat ein Werbevideo für den olympischen Austragungsort veröffentlicht, das eine coole Vorschau auf das gibt, was uns alle im nächsten Sommer erwarten kann.

Ergebnisse 49er: