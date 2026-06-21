Vendée Arctique 2026 gewinnt Ambrogio Beccaria

Ambrogio Beccaria hat die Vendée Arctique – Les Sables d’Olonne nach einem packenden Finale gewonnen. Der Skipper der Allagrande Mapei überquerte die Ziellinie um 3:07 Uhr nach 8 Tagen, 14 Stunden und 5 Minuten Regatta und krönte damit eine spektakuläre Aufholjagd in den letzten Stunden zu einem triumphalen Sieg.

Unter besonders schwierigen Bedingungen kurz vor dem Ziel gelang es dem Italiener schließlich, Sam Goodchild (MACIF Santé Prévoyance) zu überholen und einen der denkwürdigsten Siege seiner Karriere bei seinem ersten großen IMOCA-Solorennen zu erringen.



Sam Goodchild, der das Rennen von Anfang bis Ende angeführt hatte, musste den Sieg in einer windstillen Zone nur wenige Seemeilen vor dem Ziel aus der Hand geben. Der französisch-britische Segler belegte nach einem bemerkenswerten Rennen schließlich den zweiten Platz, 1 Stunde und 15 Minuten hinter dem Sieger. Violette Dorange (Initiatives-Cœur) komplettierte das Podium, nachdem sie den Großteil des Rennens in der Spitzengruppe mitsegelte. Élodie Bonafous (Association Petits Princes – Quéguiner) belegte den vierten Platz und dürfte nach einer 12-Stunden-Strafe, die ihr ein besseres Ergebnis verwehrte, etwas enttäuscht sein. Dennoch zeigte sie eine solide Leistung, die ihr Potenzial für zukünftige Regatten unterstreicht.

EIN EMOTIONALER WILLKOMMEN

Die Atmosphäre war emotional, als am Dienstagmorgen die ersten Boote den Ärmelkanal hinauffuhren. Zu Ehren von Charlie Dalin wurden weiße Schals an die Zuschauer verteilt, die die Skipper begrüßten, während Mitglieder des Organisationsteams schwarze Armbinden mit der Aufschrift „Merci Charlie“ trugen. Die IMOCA MACIF Santé Prévoyance, das Boot, mit dem Sam Goodchild an der Vendée Arctique teilnahm und mit dem Charlie Dalin 2024 die Vendée Globe gewann, führte für diese Passage ebenfalls eine schwarze Flagge. Sam Goodchild wirkte bei seiner Ankunft am Ponton erwartungsgemäß bewegt.