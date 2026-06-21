LUNA ROSSA verlassen spät am Tag für die erste Inbetriebnahme in Cagliari

Lange Tage sind beim America’s Cup üblich, und für Luna Rossa wird Mittwoch, der 10. Juni 2026, in die Geschichtsbücher eingehen als der Tag, an dem ihre Herausforderung um den 38. Louis Vuitton America’s Cup so richtig begann.

Ivo Rovira / America’s Cup

Das italienische Team, das vor wenigen Wochen bei der Vorregatta in Sardinien so großartig war, ließ sich Zeit, um das Boot im späten Abendlicht von Cagliari zu testen. Die erste Abfahrt des als „Silver Bullet“ bekannten Bootes war für 19 Uhr geplant.

Peter Burling und Ruggero Tita waren die nominierten Steuermänner und brauchten verständlicherweise Zeit, um sich an die völlig neue Arbeitsweise an Bord der AC75 zu gewöhnen, die einen deutlichen Fortschritt gegenüber den Einheitsklassen-AC40 darstellt. Die Halsen wurden vorsichtig mit zwei Schwertern zur Stabilisierung durchgeführt, und es gab während der gesamten Session immer wieder Unterbrechungen, da Techniker an Bord kamen, um die einwandfreie Funktion aller Anlagen zu überprüfen.

Ivo Rovira / America’s Cup

Die Geschwindigkeit war definitiv vorhanden, denn das beeindruckende Boot erreichte bei der ersten richtigen Fahrt schätzungsweise 40–42 Knoten. Das Team dürfte mit Optimismus hinsichtlich der geleisteten Arbeit zur Anpassung an die neuen Regeln zurückgekehrt sein. Die Crew war heute komplett an Bord: Neben Burling und Tita waren die Trimmer Umberto Molineris und Vittorio Bissaro sowie Maria Giubilei im fünften Cockpit (Backbord) und Marco Gradoni im Steuerbord-Cockpit dabei . Insgesamt waren also sechs Personen an Bord.

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Im Anschluss an den Tag äußerte sich Max Sirena, CEO von Luna Rossa, wie folgt: „Es ist immer wieder ein Vergnügen, nicht wahr? Jedes Mal, wenn wir dieses Boot zu Wasser lassen, ist die Stimmung im Team sehr emotional, und das gehört wohl einfach zu unserer Verbindung mit diesem Ort dazu. Jedes Mal, wenn wir das Boot zum ersten Mal zu Wasser lassen, weht es am ersten Tag mit über 20 Knoten, aber das macht nichts! Ich denke, wir sind sehr zufrieden mit dem Tag und dem Erreichten. Wir haben alle unsere Ziele erreicht. Also alles bestens.“

„Natürlich wissen wir alle, dass es nicht dasselbe Team wie in Barcelona ist, oder? Und ich denke, jedes Team, das sein Boot zu Wasser lässt, wie zum Beispiel die Kiwis, hat bestimmt einiges zu überprüfen und zu testen. Der erste Tag ist immer wichtig, nicht wahr? Denn man bekommt sofort Feedback und Antworten. Ich denke, es reicht schon, heute Abend die Gesichter der Leute im Trainingszentrum zu sehen, und das ist gut.“

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Auf die Frage nach den größten Entwicklungen in diesem Zyklus antwortete Max: „ Schwer zu sagen. Es ist ja bereits der dritte Zyklus dieses Bootstyps, und wie schon in der Vergangenheit, nach vielen Kampagnen mit derselben Klasse, verringert sich der Leistungsunterschied zwischen den Booten immer weiter. Das ist großartig, denn es bedeutet, dass alle ihr Bestes geben, sowohl technisch als auch im Hinblick auf die Segelteams und ihre Strategien. Ich denke, der nächste Cup in Neapel wird spannend, und wir werden sicherlich einige hochkarätige Match-Racing-Manöver vor dem Start sehen. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass alle ihr Bestes geben werden.“

Der nächste Segeltag ist für Freitag, den 12. Juni 2026, geplant.

Ivo Rovira / America’s Cup

Aufklärungsbericht – 10. Juni 2026: Nach mehreren Verzögerungen rollte Luna Rossa um 15:55 Uhr den Mast aus, gefolgt vom Boot um 16:15 Uhr zur weiteren Überprüfung und Außerdienststellung. Die üblichen Kameras wurden an den Tragflügeln montiert. Antennen und ein nach vorn gerichtetes Aufnahmegerät wurden am Medienmast gesichtet. Identische Geräte wurden an den Salingen angebracht, während Antivibrationsvorrichtungen an den Wanten installiert wurden. Beim Aufstellen des Mastes trat offenbar ein kleineres Problem auf, das den Vorgang weiter verzögerte.

Ivo Rovira / America’s Cup

Nachdem das Boot ausgerüstet war, wurde es um 17:00 Uhr mit einem Kran zu Wasser gelassen, und das Team erledigte die restlichen Arbeitsschritte zügig. Am Dock wurden keine Krängungstests beobachtet, was darauf hindeutet, dass das Team das Feuerleitsystem (FCS) bereits zuvor getestet hatte. Dies könnte durch die modifizierte Kuppelform des Bootes erklärt werden.

Das Ausdocken war für 17:30 Uhr geplant, mit an Backbord: Ruggero Tita (Steuermann), Umberto Molineris (Trimm) und Maria Giubilei (5.); und an Steuerbord: Peter Burling (Steuermann), Vittorio Bissaro (Trimm) und Marco Gradoni (6.).

Ivo Rovira / America’s Cup

Als das Team den Hafen verließ, flaute die Seebrise vollständig ab. Die Kameras am Steuerbordflügel wurden eingeschaltet, LiDAR-Stangen installiert und das Boot in Richtung Sella del Diavolo geschleppt. Die Segeldesigner waren an Bord der Begleitboote gegangen und konzentrierten sich auf das neue Großsegel, das um 18:00 Uhr gehisst wurde.

Bei der Installation des Großschotsystems verzögerte ein defektes Bauteil die Arbeiten. Die Besatzung kehrte zur Basis zurück, um ein Ersatzteil zu holen; welches Teil genau defekt war, ist weiterhin unklar. Während der Montage des Schotsystems wurden Aufnahmen von achtern innerhalb der Großsegelhaut gemacht.

Ivo Rovira / America’s Cup

Die Maestrale vor der Küste hatte sich bei 14–16 Knoten aus 330° aufgedreht, als die J4-5 an Bord genommen und gehisst wurde. Gegen 19:00 Uhr begann das Team, auf zwei Brettern zu beschleunigen. Beim ersten Kreuzen am Wind, Steuerbord, wirkte das Boot in Bezug auf Stampfen und Fahrhöhe recht instabil, wobei das Luvbrett stark eintauchte. Daraufhin folgte ein vorsichtiges Abfallen auf zwei Brettern, was zum ersten Mal zu einer geraden Fahrt vor dem Wind auf einem Brett mit etwa 40–42 Knoten führte.

Die erste und einzige Halse des Tages verlief langsam, aber stetig, mit einer längeren Phase auf zwei Foils, die schließlich zum Einholen beider Foils und einem Stopp nach 14 Minuten führte. Der Wind hatte zugenommen und der Wellengang war aufgrund der Offshore-Lage etwas stärker geworden. Es folgte eine ausführliche Inspektion, die sich über die nächsten 20 Minuten erstreckte und an der Personal unter Deck beteiligt war.

Ivo Rovira / America’s Cup

Die zweite Session begann mit einem weiteren Selbststart auf zwei Boards an Steuerbordbug. In den folgenden zwölf Minuten segelte das Boot eine lange, geradlinige Kreuzstrecke auf zwei Boards, wobei es zwischen High-and-Slow- und VMG-Modus wechselte, was angesichts der montierten Kameras auf einen Foil-Test hindeutete. Erneut schien das Boot beim Auftreffen auf die Wellen Stabilität in Längs- und Querrichtung zu vermissen.

Um 20:05 Uhr stoppte das Team, die Fock und anschließend das Großsegel wurden eingeholt. Insgesamt war es ein produktiver Tag für das Team; die Segelsaison soll am Freitag, dem 12., fortgesetzt werden.Teilen auf