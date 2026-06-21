In Gedenken: Charlie Dalin

Die Weltsegelbewegung und Segler auf der ganzen Welt trauern um den Tod des wahrhaft inspirierenden Charlie Dalin, Rolex World Sailor of the Year 2025, Rekordhalter der Vendée Globe und zweifacher Gewinner der IMOCA Globe Series.

Dalin, damals 42 Jahre alt, begeisterte die Sportwelt mit seinem Sieg bei der Vendée Globe 2024/25. Trotz seiner Erkrankung an Magen-Darm-Krebs, die eine Immuntherapie während des gesamten Rennens erforderlich machte, unterbot er den bisherigen Rekord für das alle vier Jahre stattfindende Rennen um fast zehn Tage.

Diese Leistung brachte ihm bei den World Sailing Awards 2025 die Auszeichnung „Rolex World Sailor of the Year“ ein. Segelbegeisterte aus aller Welt stimmten zu Tausenden für den Franzosen und sicherten ihm so den prestigeträchtigen Titel bei einer Zeremonie im Royal St George Yacht Club in Dún Laoghaire, Irland.

David Graham, Geschäftsführer von World Sailing, sagte: „Das ist eine zutiefst traurige Nachricht. Charlie verkörperte alles, was unseren Sport ausmacht, und jeder in unserer weltweiten Segelgemeinschaft wird von seinem tragisch frühen Tod betroffen sein.“

„Die Begriffe ‚inspirierend‘ und ‚Legende‘ werden im Sport oft inflationär verwendet, doch Charlie war beides. Er bewies Entschlossenheit angesichts unglaublicher Widrigkeiten und ein unerschütterliches Streben nach Höchstleistungen. Und all das, ohne dabei an Bescheidenheit, Zugänglichkeit und einer bemerkenswerten Großzügigkeit mit seiner Zeit einzubüßen.“

„Seine sportlichen Erfolge allein sicherten ihm schon einen Platz unter den Großen des Segelsports, aber der Mut, den er im Kampf gegen seine Krankheit bewies, bedeutet, dass er für immer in den Herzen der Segler weiterleben wird.“

„Die Gedanken aller Mitarbeiter von World Sailing sind in dieser Zeit bei seinen Freunden und seiner Familie, und wir sprechen allen, die um Charlies Tod trauern, unser tiefstes Mitgefühl aus.“

Der in Le Havre, Frankreich, geborene Dalin entwickelte schon früh eine Leidenschaft für das Meer und machte in der Folge eine bemerkenswerte Karriere im Segelsport. Als ausgebildeter Schiffsarchitekt verband er technisches Fachwissen mit außergewöhnlichen seemännischen Fähigkeiten.

Dalin erzielte zahlreiche Erfolge im Offshore-Rennsport, darunter herausragende Leistungen bei der Vendée Globe.

Nach seinem zweiten Platz bei der Vendée 2020-2021 triumphierte er 2024-25 unter wahrhaft außergewöhnlichen Umständen.

Trotz seiner Erkrankung an Magen-Darm-Krebs und der Einnahme von Immuntherapie-Medikamenten während der Seereise beendete er das Rennen in 64 Tagen, 19 Stunden, 22 Minuten und 49 Sekunden und unterbot den vorherigen Rekord um neun Tage, acht Stunden, zwölf Minuten und 57 Sekunden.

Zu weiteren bemerkenswerten Erfolgen zählten die IMOCA Globe Series-Titel in den Jahren 2021 und 2022 sowie erste Plätze bei der Vendée Arctique 2022 , der Transat Jacques Vabre 2019 und der Transat AG2R 2012.