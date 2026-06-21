Youth Match Racing Worlds 2026 powered by Bunker One in Middelfart Dänemark

Einige der vielversprechendsten jungen Segler der Welt werden sich diesen Juni in Middelfart versammeln, wenn vom 21. bis 25. Juni die Youth Match Racing Worlds 2026 – powered by Bunker One – in den Gewässern des Kleinen Belts stattfindet.

Zum zweiten Mal innerhalb von nur drei Jahren wird Middelfart zum Zentrum des Weltklasse-Segelsports, wenn die nächste Generation von Match-Race-Talenten um einen der prestigeträchtigsten Titel im Jugendsegeln kämpft.

Die Meisterschaft wird von GoSail in Zusammenarbeit mit dem Middelfart Sailing Club, dem Dänischen Segelverband, World Sailing, Sport Event Denmark, der Gemeinde Middelfart und Destination Fyn organisiert.

Die Veranstaltung markiert zudem die Rückkehr von Bunker One als Titelsponsor. Das weltweit tätige Bunker- und Energieunternehmen mit Hauptsitz in Middelfart unterstützte bereits 2023 zwei aufeinanderfolgende Weltmeisterschaften, die von GoSail ausgerichtet wurden: die Melges 24 Weltmeisterschaft und die Match-Racing-Weltmeisterschaft der Frauen.

Die Zukunft des Match Racing

Die Jugend-Match-Racing-Weltmeisterschaft 2026 bringt einige der talentiertesten jungen Match-Racer der Welt zu fünf Tagen intensiver Eins-gegen-Eins-Wettkämpfe zusammen.

Dänemark wird durch zwei Teams vertreten sein, die von Mathias Rossing und Victor Melchior vom Königlich Dänischen Yachtclub (KDY) angeführt werden und beide darauf abzielen, die internationale Flotte in heimischen Gewässern herauszufordern.

Match Race wird im Segelsport oft als das Äquivalent eines Boxkampfes beschrieben: zwei Boote, ein Kurs und unzählige taktische Entscheidungen, bei denen jedes Manöver zählt. Dieses Format belohnt Bootsbeherrschung, taktisches Verständnis, Teamwork und mentale Stärke und ist damit eine der anspruchsvollsten Disziplinen im Regattasegeln.

Viele der weltweit führenden Profisegler haben ihre Karriere im Match Race aufgebaut, und die Jugendweltmeisterschaft gilt seit langem als Sprungbrett in den internationalen Spitzensport.

„Bei dieser Veranstaltung geht es um viel mehr als nur um einen Weltmeistertitel. Es geht darum, die zukünftigen Stars unseres Sports zu entdecken und zu fördern“, sagt Søren Mathiesen Laugesen, CEO von GoSail und Veranstaltungsleiter.

„Viele der zukünftigen olympischen Segler, America’s-Cup-Segler und professionellen Regattasegler treten hier an. Wir freuen uns darauf, einige der talentiertesten jungen Segler der Welt in Middelfart begrüßen zu dürfen.“

Zuschauerfreundliche Rennen nur wenige Meter vom Ufer entfernt

Die Meisterschaft wird direkt vor dem neu renovierten Yachthafen von Middelfart ausgetragen und bietet den Zuschauern somit hervorragende Sichtverhältnisse.

Das Regattagebiet befindet sich nur wenige Meter vom Ufer entfernt, sodass die Besucher die Duelle vor dem Start, die taktischen Kämpfe und die entscheidenden Manöver vom Ufer aus verfolgen können.

Im Gegensatz zu vielen anderen Segeldisziplinen bietet Match Racing ein leicht verständliches Format, bei dem die Zuschauer schnell den Gewinner und Verlierer jedes Rennens ermitteln können.

„Eine der einzigartigen Eigenschaften des Match Racing ist seine Zuschauerfreundlichkeit“, sagt Søren Mathiesen Laugesen.

„Die Boote befinden sich in Ufernähe, das Geschehen ist leicht verständlich und die taktischen Kämpfe spielen sich direkt vor den Augen der Zuschauer ab. Dadurch entsteht eine Atmosphäre, die eher einem Stadionsport als dem traditionellen Segeln ähnelt.“

Middelfart und den Kleinen Gürtel der Welt präsentieren

Für die Organisatoren und Partner ist die Meisterschaft mehr als nur Segeln. Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, Middelfart, den Kleinen Belt und die Insel Fünen Seglern, Offiziellen, Familien und internationalen Medien aus aller Welt zu präsentieren.

In den letzten Jahren hat sich Middelfart als einer der führenden Austragungsorte internationaler Segelveranstaltungen in Dänemark etabliert und verbindet erstklassige Segelbedingungen mit starker lokaler Unterstützung und einer spektakulären Lage direkt am Wasser.

Starke Partnerschaft hinter der Meisterschaft

Die Jugend-Match-Racing-Weltmeisterschaft 2026 ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen GoSail, World Sailing, dem Dänischen Segelverband, Sport Event Denmark, der Gemeinde Middelfart, Destination Fyn und einer Reihe von öffentlichen und privaten Partnern.

„Dänemark hat eine lange Tradition in der Ausrichtung internationaler Sportveranstaltungen von Weltrang, und Middelfart ist ein perfektes Beispiel dafür, wie lokale Gemeinschaften, Freiwillige und starke Partnerschaften die Grundlage für herausragende Sporterlebnisse schaffen können“, sagt Lars Lundov, CEO von Sport Event Denmark.

Bürgermeister Anders Møllegård der Gemeinde Middelfart begrüßt die Möglichkeit, eine weitere Weltmeisterschaft auszurichten:

„Die Meisterschaft wird dem Yachthafen neues Leben einhauchen, der Stadt mehr Aktivität verleihen und Middelfart internationale Aufmerksamkeit verschaffen. Gleichzeitig bietet sie sowohl Einheimischen als auch Besuchern die Möglichkeit, Spitzensport direkt vor ihrer Haustür zu erleben.“

Destination Fyn sieht in der Veranstaltung auch ein erhebliches langfristiges Potenzial.

„Die Jugend-Match-Racing-Weltmeisterschaft schreibt ein weiteres wichtiges Kapitel in der beeindruckenden Segelgeschichte von Middelfart. Wir hoffen, dass diese Meisterschaft den Weg für noch mehr internationale Segelveranstaltungen in den kommenden Jahren ebnen wird“, sagt Jakob Staun, Leiter Veranstaltungen und Nachhaltigkeit bei Destination Fyn.

Die ersten Rennen beginnen am 22. Juni, die Weltmeister werden am 25. Juni gekürt. Alle Rennen können kostenlos vom Hafenbecken der Middelfart Marina aus verfolgt werden.

Bestätigte Skipper

Theo Westerlind (SWE)

Daniel Kemp (AUS)

Philip Forslund (NOR)

Marin Micoulot (FRA)

Morgan Pinckney (USA)

Konosuke Miura (JPN)

Mathias Rossing (DEN)

Victor Melchior (DEN)

Jamie Tylecote (GBR)

Ethan Fong (NZL)

Christopher Oben (SVK)

Daniel Copithorne (IRL)

Text mit freundlicher Genehmigung von Mick Anderson, Bilder mit freundlicher Genehmigung von GoSail.dk