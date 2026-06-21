SailGP: Flying Roos und Artemis unterstreichen am ersten Tag in Halifax ihre Dominanz

Die BONDS Flying Roos und Artemis Racing setzten am ersten Tag des Canada Sail Grand Prix in Halifax frühe Ausrufezeichen und führten nach einem dramatischen Rennnachmittag bei schwierigen Leichtwindbedingungen ihre jeweiligen Gruppen an.

Der Renntag nahm einen ungewöhnlichen Auftakt, als das erste Rennen der Gruppe A abgebrochen wurde – obwohl die Gesamtführenden, die „Bonds Flying Roos“, als Erste die Ziellinie überquert hatten. Die Australier waren nach dem Start sauber davongezogen und hatten das Feld durchgehend kontrolliert; da sie die Ziellinie jedoch erst kurz nach Ablauf des Neun-Minuten-Zeitlimits passierten, ordnete die Rennleitung einen Neustart an.

Nach Wiederaufnahme der Rennen erwischten die „Black Foils“ den besten Start, doch Tom Slingsbys Crew holte sie noch vor der ersten Boje ein. Von da an kontrollierten die Australier das Geschehen und sicherten sich ihren ersten Tagessieg. Das spanische Team „Los Gallos“ nutzte den Umstand, dass das ursprüngliche Auftaktrennen abgebrochen worden war, um sich den zweiten Platz zu sichern, während die „Black Foils“ das Podium auf Rang drei komplettierten.

Das erste Rennen der Gruppe B bot eine der herausragenden Leistungen des Tages. Das US-Team legte einen perfekten Start hin, dicht gefolgt von Emirates GBR, doch das „Explora Swiss SailGP Team“ stahl allen die Show.

Nachdem sie zur Rennmitte ihren Rhythmus gefunden hatten, hoben die Schweizer auf ihre Foils ab und stürmten durch das Feld; sie überholten alle vor ihnen liegenden Boote und sicherten sich so ihren ersten Rennsieg der Saison 2026. Das Artemis SailGP Team belegte den zweiten Platz, gefolgt vom deutschen Team (Germany by Deutsche Bank) auf Rang drei, während die anfänglichen Spitzenreiter auf die Plätze fünf und sechs zurückfielen.

Zurück in Gruppe A: Das dänische ROCKWOOL-Team legte im vorletzten Rennen des Tages einen hervorragenden Start hin, doch die „Bonds Flying Roos“ stellten erneut ihre wachsende Stärke bei leichteren Winden unter Beweis. Trotz Schwierigkeiten an der ersten Bahnmarke kämpften sich die Australier durch das Feld nach vorn, holten einen weiteren Sieg und verbuchten damit eine perfekte Bilanz von zwei Siegen aus zwei Rennen.

Dieses Ergebnis krönte die beeindruckende Leistung von Slingsby und seiner Crew unter Bedingungen, die ihnen in früheren Saisons nicht immer gelegen hatten. Die „Black Foils“ beendeten den Tag in Gruppe A auf dem zweiten Platz – ein vielversprechender Wiedereinstieg nach ihrer viermonatigen Pause.

Im letzten Rennen des Tages lieferten sich Artemis und Emirates GBR an der Spitze des Feldes ein packendes Duell. Letztlich setzte sich Artemis knapp vor dem britischen Team durch, sicherte sich den Sieg und übernahm über Nacht die Führung in der Gruppe B; die Schweiz belegte dank konstanter Platzierungen (1. und 3. Platz) den zweiten Rang.

Die Regatten werden morgen um 16:00 Uhr Ortszeit (19:00 Uhr UTC) fortgesetzt – zunächst mit zwei weiteren Fleet-Races pro Gruppe, gefolgt vom entscheidenden Grand-Prix-Finale, an dem die beiden besten Teams jeder Gruppe teilnehmen.

Will Carson