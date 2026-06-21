Danke, Charlie.

Die IMOCA-Klasse ist sehr traurig über den heutigen Tod von Charlie Dalin, einem der größten Einhandsegler der Neuzeit.

segel.de Team Germany drückt sein tiefes Mitgefühl aus, wir hatten ausführlich über die Vendee Globe 2024 berichtet.

Charlie, der 42 Jahre alt war, kämpfte tapfer gegen den Krebs, der bei ihm diagnostiziert wurde, bevor er 2024 zu seiner triumphalen Vendée Globe aufbrach. Dass er das Rennen beendete und es in einer neuen Rekordzeit gewann, war ein Beweis für seinen Mut und sein Können als Sportler, Segler und Mann, der von seiner Liebe zum Meer und zu Booten angetrieben wurde.

Die IMOCA-Klasse und alle ihre Skipper sprechen Charlies Familie – insbesondere seiner Frau Perrine und seinem Sohn Oscar – seinem Team MACIF und seinen Angehörigen ihr tiefstes Beileid aus.

Wir möchten Charlie für alles danken, was er für unseren Sport und für die Klasse getan hat.

Wir werden ihn alle vermissen.

Gute Fahrt, Charlie…