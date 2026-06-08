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Sonderschnäppchen Verkauf GFK Folkeboot GER 799

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Folkeboot GFK GER 799 Baujahr 1995

Holzmast in weiß gestrichen

Roll Groß -Sailtainer, Rollfock, 2.Fock, Gennaker

Radio mit CD Player + Außenlautsprecher

2 Batterien… Stromlandanschluss + Kabel

automatische Bilgenpumpe + Handpumpe

Licht- + Stromschalter…Innenbeleuchtung

Baumpersenning + Bootspersenning

4 X Pfänder und Festmacher…3 Schubladen Achtern

E-Motor Torpedo mit Akku und Aufladegerät

Anhänger : Brenderup Typ 2502 RB EZ: 18.12.1995

Liegeplatz: Yacht Club Möhnesee YCM

Jährliche, gründliche fachgerechte Wartung, Bearbeitung und Inspektion durch

Bootswerft Henze Möhnesee Körbecke

Preis im Einzelnen:

Boot incl.Zubehör 17.500 Euro

Außenborder 500 Euro

Bootsanhänger 2500 Euro

Gesamtpreis 20.500 Euro__

Bernard Schnettler

0171- 57 57 012

bernardschnettler@web.de