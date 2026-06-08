Sonderschnäppchen Verkauf GFK Folkeboot GER 799
Folkeboot GFK GER 799 Baujahr 1995
Holzmast in weiß gestrichen
Roll Groß -Sailtainer, Rollfock, 2.Fock, Gennaker
Radio mit CD Player + Außenlautsprecher
2 Batterien… Stromlandanschluss + Kabel
automatische Bilgenpumpe + Handpumpe
Licht- + Stromschalter…Innenbeleuchtung
Baumpersenning + Bootspersenning
4 X Pfänder und Festmacher…3 Schubladen Achtern
E-Motor Torpedo mit Akku und Aufladegerät
Anhänger : Brenderup Typ 2502 RB EZ: 18.12.1995
Liegeplatz: Yacht Club Möhnesee YCM
Jährliche, gründliche fachgerechte Wartung, Bearbeitung und Inspektion durch
Bootswerft Henze Möhnesee Körbecke
Preis im Einzelnen:
Boot incl.Zubehör 17.500 Euro
Außenborder 500 Euro
Bootsanhänger 2500 Euro
Gesamtpreis 20.500 Euro__
Bernard Schnettler
0171- 57 57 012
bernardschnettler@web.de