OK Dinghy Weltmeisterschaft 2026 mit 207 Booten

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Die unaufhaltsame Dynamik der OK-Dinghy-Klasse

Der unaufhaltsame Erfolg der OK-Dinghy-Klasse setzt sich auch 2026 fort: Die zweitgrößte OK-Dinghy-Weltmeisterschaft aller Zeiten startet nächste Woche im dänischen Skovshoved. Beeindruckende 207 Teilnehmer aus 14 Nationen haben sich angemeldet.

Die Regatta kehrt erstmals seit 2012 nach Dänemark zurück, in ein Land mit der zweitgrößten OK-Dinghy-Flotte der Welt. Sie findet zudem im 70. Jubiläumsjahr des ersten OK-Dinghys statt, das 1956 von Knud Olsen in Bandholm im Süden des Landes gebaut und zu Wasser gelassen wurde. Seine umgekehrten Initialen gaben dem Boot seinen Namen.

Skovshoved Dänemark 05.–12. Juni

Die Bedeutung des Jubiläums ist der Flotte, insbesondere der dänischen, wohlbekannt. Die Veranstaltung wird vom Königlich Dänischen Yachtclub und dem Hellerup Sejlklub ausgerichtet, wobei der Hellerup Sejlklub als Heimat einer der größten OK-Dinghy-Flotten der Welt eine wichtige Rolle spielt. Hellerup war natürlich auch die Heimat von Paul Elvstrøm, der in der Frühgeschichte der Klasse eine kleine, aber wichtige Rolle spielte. Im Rahmen der Veranstaltung sind mehrere Besuche in Hellerup geplant, darunter das Regattadinner in der Hauptbootshalle des Clubs. Diese Besuche werden von großer historischer Bedeutung sein. 2012 wurden sowohl Olsen als auch Elvstrøm in die OKDIA Hall of Fame aufgenommen.

Bis 2025 hielt Dänemark den Rekord für die größte jemals ausgetragene Weltmeisterschaft – 145 Boote in Vallensbæk im Jahr 2012. Das erschien damals enorm, und erst 2023 in Lyme Regis kam man wieder annähernd an diese Zahl heran. Dann, 2025, nahmen 212 OK-Jollen an der ersten Weltmeisterschaft auf dem Gardasee teil und stellten damit einen Rekord auf, von dem viele dachten, er würde lange Bestand haben.

Obwohl in diesem Jahr einige Top-Namen fehlen, darunter die beiden letzten Weltmeister, umfasst die Flotte 2026 sieben der zehn Bestplatzierten des Vorjahres sowie rund 30 neue Segler. Allein die dänische Flotte zählt 70 Teilnehmer, von denen viele ihre erste OK-Dinghy-Weltmeisterschaft segeln.

Bei einer so heterogenen und größtenteils unerfahrenen Gruppe sind Prognosen äußerst schwierig. Die dänische Flotte umfasst viele neue Segler, aber auch einige mit enormer Erfahrung. Der dreimalige Europameister Bo Petersen wird vom ehemaligen Europameister Jørgen Svendsen begleitet, doch viele setzen große Hoffnungen in die jüngere Generation, darunter Frederik Svendsen und Jonas Ullman. Ullman war Anfang des Jahres beim Spring Cup der beste Däne.

Nachdem er zuletzt dreimal den zweiten und dritten Platz belegte, sucht der Schwede Niklas Edler weiterhin nach seinem ersten großen Titel. Zu ihm gehören der ehemalige Weltmeister Thomas Hansson-Mild, die ehemalige Nummer eins der Welt, Patric Mure, und der Bronzemedaillengewinner der Europameisterschaften 2025, Daniel Björndahl.

Das britische Team, in Abwesenheit des Weltranglistenersten Nick Craig, wird vom aktuellen Europameister und Weltmeister von 2022, Charlie Cumbley, sowie dem letztjährigen Fünften Matt Howard angeführt.

Der ehemalige Bronzemedaillengewinner Jan Kurfeld führt das starke deutsche Team an, zusammen mit seinem Bruder Ulli Kurfeld und Stefan Hoffmann, der sich schnell an der Spitze etabliert hat. Aus den Niederlanden kommt der 49er-Olympionike von 2020, Pim van Vugt, der sein Debüt bei der OK-Weltmeisterschaft gibt.

Es wird ein sehr anspruchsvoller Wettbewerb, bei dem auf dem Wasser keine Gnade geduldet wird, an Land aber umso mehr Kameradschaft herrscht. Die Klasse ist bekannt, ja sogar berüchtigt, für ihre soziale Kompetenz, und davon wird es auch auf dem Wasser reichlich geben.

Ann-Marie Mohr, Sportdirektorin des Königlich Dänischen Yachtclubs, sagte: „Wir freuen uns sehr darauf, die OK-Dinghy-Flotte in Kopenhagen begrüßen zu dürfen. Der dänische Sommer ist bekannt dafür, auf der Regattabahn für jeden etwas zu bieten, aber eines wissen wir mit Sicherheit: Mit 200 Seglern an Land wird die Kameradschaft und die gesellige Atmosphäre fantastisch sein.“

„In diesem Jahr feiert der Königlich Dänische Yachtclub sein 160-jähriges Bestehen und es ist uns eine große Ehre, die große internationale OK-Dinghy-Flotte zusammen mit dem Hellerup Sailing Club und all unseren Partnern begrüßen zu dürfen.“

„Dieses Jahr feiert die OK-Jolle außerdem ihr 70-jähriges Jubiläum, und die Möglichkeit für die 35 lokalen OK-Segler des Hellerup Sailing Club, die OK-Gemeinschaft in ihrem Heimatclub willkommen zu heißen, verleiht der gesamten Veranstaltung noch das gewisse Extra.“

Die Veranstaltung beginnt am Freitag, den 5. Juni, mit der Ausrüstungsinspektion und der Registrierung. Anschließend finden vom 8. bis 12. Juni zehn Regatten statt. Die große Flotte wird in zwei Gruppen aufgeteilt: Drei Tage Qualifikation, zwei Tage Finalrennen.

SO KÖNNEN SIE DIE OK DINGHY-WELTMEISTERSCHAFT 2026 VERFOLGEN