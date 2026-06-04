Nordseewoche 2026 – IDM Seesegeln 2026

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Pure gewinnt IDM Seesegeln 2026 – Rafale siegt beim Pantaenius Rund Skagen Rennen

Mit dem Zieleinlauf des Pantaenius Rund Skagen Rennens ist auch die dritte und letzte Wettfahrt der IDM Seesegeln 2026 entschieden.

Neuer Deutscher Meister ist die Pure mit Lars Hidde vom BSC am Steuer. In der entscheidenden Langstrecke von Helgoland nach Kiel kam die MAT 1220 berechnet als Dritte ins Ziel und sicherte sich damit den Titel.

Die Grundlage für den Meisterschaftserfolg hatte die Pure bereits in den ersten beiden IDM-Wertungen der NORDSEEWOCHE gelegt: Den Sundowner der Early-Bird-Serie beendete die Crew auf Platz zwei, den Capitell Cup Rund Helgoland gewann sie. Über alle drei Regatten hinweg setzte sich Skipper Lars Hidde damit an die Spitze der Gesamtwertung.

Platz zwei der diesjährigen Internationalen Deutschen Meisterschaft Offshore geht an die Hinden von Jonas Hallberg. Dritte wurde die Rafale, die beim Pantaenius Rund Skagen Rennen sowohl nach gesegelter als auch nach berechneter Zeit gewann.

In der Nicht-IDM-Wertung im Rahmen der NORDSEEWOCHE W8 Pantaenius Rund Skagen gewann die Sunbird Dry von Norbert Drücker. Zweite wurde berechnet die Fredfischer von Frederik Linthout. Die X-332 Peggy, gesteuert von Ferdinand Muth, belegte den dritten Platz.

Das abschließende Rennen von Helgoland nach Kiel verlangte den Crews noch einmal das ganze Spektrum des Offshore-Segelns ab. Der Start vor Helgoland erfolgte zunächst bei leichtem Wind. Weiter nördlich frischte es jedoch deutlich auf. Im Skagerrak wurden die Yachten bei bis zu 2,5 Metern Welle und mehr als 30 Knoten Wind ordentlich durchgeschüttelt.

Damit waren nicht nur gutes Segelhandling und saubere Manöver gefragt. Auch Durchhaltevermögen, Seemannschaft und ein robuster Magen waren bei dieser Langstrecke wichtig. Gerade auf den Yachten im vorderen Feld kann es bei solchen Bedingungen auch unter Deck nass und ungemütlich werden. Eine zusätzliche Herausforderung für die Crews.

Für die Rafale hätte es dabei fast noch einen besonderen Paukenschlag gegeben. Bis kurz vor Ende des Rennens hofften die Crew und viele Fans zuhause an den Race Trackern auf einen neuen Rekord nach gesegelter Zeit. Am Ende fehlten knapp eineinhalb Stunden auf die Bestmarke der Uca aus dem Jahr 2000.

Ein starkes Zeichen setzt die Rafale außerdem mit dem Gewinn der Line Honours Trophy. Sie wird in diesem Jahr erstmals für das schnellste Schiff nach gesegelter Zeit beim Pantaenius Rund Skagen Rennen im Rahmen der IDM vergeben und würdigt damit die beeindruckende Performance der Crew auf der Langstrecke von Helgoland nach Kiel.

So bleibt das Pantaenius Rund Skagen Rennen 2026 dennoch ein starker Abschluss der diesjährigen NORDSEEWOCHE: anspruchsvoll, fordernd und mit würdigen Siegern in der IDM Seesegeln und auf der Langstrecke rund Skagen.

von Philipp Lehnert

Ergebnisse:

IDM Offshore

Pantaenius Rund Skagen Race (W8 nicht-IDM)