Melges24 Worlds 2024 Think Pink in San Francisco

Anlässlich der Diversified Melges 24-Weltmeisterschaft in San Francisco vom 18.-24.08. wird die Melges 24-Klasse eine bemerkenswerte, starke weibliche Beteiligung aufweisen: eine Tradition für diese unaufhaltsame Einheitsklasse seit mehr als 30 Jahren. In der Hauptrolle, am Ruder, stehen bei den Weltmeisterschaften vier starke, entschlossene Frauen im Rampenlicht.

Bei der vom San Francisco Yacht Club zusammen mit der International Melges 24 Class Association organisierten Veranstaltung werden diese Damen gleichmäßig unter den Profis und der Corinthians-Crew aufgeteilt.

Chelsea Simms‘ Straightarrow USA830 – Genfersee – Melges 24 US Nationals 2023

Morgan Kinney / Melges Performance Segelboote

Unter den Profiteams ist Chelsea Simms bereit, mit der Straightarrow -Crew abzurocken , dem Boot, das sie seit 2022 zusammen mit ihrem Ehemann George „Bear“ Peet besitzt. Chelsea hat viel Erfahrung in dieser Klasse, da sie 2018 mit dem Segeln auf dem superkompetitiven Monsoon von Bruce Ayres begonnen hat. Sie hat eine enge Bindung zur International Melges 24 Class Association, für die sie im Exekutivkomitee die Rolle der stellvertretenden Vorsitzenden für die Amerikaner innehat .

Monsoon USA851 von Bruce Ayres mit Thomas Dietrich, Edward Hackney, Chelsea Simms und Jeremy Wilmot – 2022–2023 Bacardi Invitational Winter Series Event 2

Hannah Lee Noll

Auch Flying Jenny wird auf eine Frau am Steuer zählen: Sandra Askew verlässt sich auf die sehr erfahrene Crew unter der Leitung von Volvo Ocean Race-Gewinner Robert Greenhalgh. Sandra kann das erste Warnsignal kaum erwarten: „Das sind fantastische Neuigkeiten bezüglich der vier weiblichen Steuerleute. Ich werde jedoch gerne als Seglerin angesehen und denke nicht, dass mein Geschlecht eine Rolle spielt. Ich habe meine erste M24 im Jahr 2020 gekauft. Ich liebe das Boot, weil es super reaktionsschnell ist und die Flotte keine Fehler zulässt. Gegen die besten Segler der USA anzutreten, ist für mich die Chance meines Lebens. Ich glaube, dass die M24-Flotte von Corinthian derzeit eine der besten Flotten im Segelsport ist, aber in San Francisco werde ich mit zwei Briten und zwei Australiern auf ein vollwertiges Profi-Länderspiel treffen und ich brauche so viel Hilfe wie möglich“, erklärte Sandra Askew.

Sandra Askews „Flying Jenny“

Joy Dunigan

Bei den Corinthians sind Tinka und Committed zwei Teams, die man im Auge behalten sollte .

Tinka wird von Kathrin Wagner gesteuert , die vor 8 Jahren zum ersten Mal mit einer Melges 24 im Santa Barbara Yacht Club gesegelt ist, zusammen mit Manfred Schmiedls Brio . Sie ist es gewohnt, mit einem rein weiblichen Team zu segeln, eine Herausforderung, die sie seit ihrer Zeit als Melges 24-Fahrerin verfolgt. Bei der Diversified Melges 24 World Championship wird sie jedoch ein gemischtes Team einsetzen, da zwei ihrer langjährigen Crewmitglieder nicht zur Verfügung stehen.

Kathrin Wagners Tinka USA757 bei den Melges 24 US Nationals 2024 in Santa Barbara

Sharon Green – Ultimatives Segeln

Die vierte Frau am Ruder, die aus diesem Grund nicht weniger wichtig ist, eine echte Klassenkameradin, ist Sallie Lang auf der bereits erwähnten Committed . Sallie lernte mit ihrem Vater das Segeln entlang der Küste von Maine auf einem Cape Dory 14, einem kleinen Katamaran: grundlegende Momente für die Geburt ihrer Leidenschaft fürs Segeln. „Ich denke, für mich war eines der besten Dinge am Segeln in meiner Kindheit, Unabhängigkeit zu lernen und die Fähigkeit, eine große Maschine ganz alleine zu steuern . “

Sallie Langs engagierter USA658 bei den Melges 24 US Nationals 2024 in Santa Barbara

Sharon Green – Ultimatives Segeln

Sallie hilft seit 2016 und investiert viel Zeit, um mehr Frauen als Skipperinnen zu gewinnen. Die Gründe, warum sie die Melges 24 so liebt, sind eine großartige Empfehlung für die Klasse: „Erstens, purer Spaß. Wir leben in einer großen, windigen Gegend, und es macht einfach so viel Spaß, dieses Boot bei starker Brise zu gleiten. Es ist ein so reaktionsschnelles Boot. Es ist wirklich wie das Segeln mit einem großen Dingi. Es ist so aufregend. Zweitens ist der Wettbewerb hart. Man wird ständig herausgefordert. Drittens habe ich das Gefühl, dass wir uns ständig verbessern und lernen. Mir ist dieses Boot nie langweilig geworden. Frustriert, ja, aber nicht gelangweilt. Es gibt immer noch mehr zu lernen.“

Sallie Langs engagierter USA658 bei den Melges 24 US Nationals 2024 in Santa Barbara

Sharon Green – Ultimatives Segeln

Die Teams aus Kanada, Kroatien, Deutschland, Italien und den USA treffen sich vom 17. bis 24. August in San Francisco, um um die begehrte Melges Performance Sailboats Trophy und die Challenge Henri Samuel Corinthian World Championship Trophy zu kämpfen.

Diversified Melges 24 Weltmeisterschaft 2024 San Francisco

