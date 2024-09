NYYC American Magic gewinnt gegen Emirates Team New Zealand in Race 13

Für den letzten Tag der Louis Vuitton Preliminary Regatta ist ein großer Renntag geplant. Die Finalisten stehen vielleicht schon fest und wir werden sehen, wie Emirates Team New Zealand und Luna Rossa Prada Pirelli im großen Finale um alle Murmeln kämpfen, aber vorher gibt es einige sehr interessante Aufstellungen.

Zunächst wird NYYC American Magic versuchen, seine Geschwindigkeit gegen die Kiwis zu testen, bevor Alinghi Red Bull Racing gegen die Italiener antritt. Im dritten Rennen des Tages hat INEOS Britannia die Chance, sich mit einem Sieg über Orient Express Racing Team einen gleichwertigen dritten Platz zu sichern, aber die Franzosen werden kein leichtes Unterfangen sein.

Und auch an der Wetterfront ändert sich alles. Die heutige Strecke wird senkrecht zum Strand von Barceloneta in Richtung Meer verlaufen, wobei eine thermische Meeresbrise aus Ost-Südost für dynamische Winde im Bereich von 9 bis 15 Knoten sorgen wird. Rennleiter Iain Murray wies auf die erwartete Wellenhöhe von etwa einem Meter hin, betonte jedoch, dass einige Meteorologen sagen, dass sich diese im Laufe des Nachmittags mit einer 3 sec. Periode aufbauen könnte. Es wird sehr aufschlussreich sein und die Zuschauer werden die besten Plätze haben, da die Lee Gate direkt vor dem Port Olympic aufgestellt sind.

Emirates Team New Zealand gegen NYYC American Magic

Nach der gestrigen unerwarteten und unglücklichen Panne in der Startbox gegen

America`s Cup

Orient Express Racing Team, NYYC American Magic sind heiß auf einen spannenden Wettkampf gegen Emirates Team New Zealand, bei dem sie ihren schnellen AC75 „Patriot“ gegen das Referenzteam der Louis Vuitton Preliminary Regatta testen wollen. Beim Startschuss bringt Nathan Outteridge die „Taihoro“ mit vier Sekunden Verspätung von Backbord ein, kreuzt sie aber problemlos und segelt lang und tief nach rechts. Tom Slingsby bringt die „Patriot“ ebenfalls geringfügig zu spät an Steuerbord ein und nimmt sofort die Verfolgung auf. Heute völlig andere Dünung. ETNZ halst an der Startbox-Begrenzung und Magic halst vorne, um sich in Lee auf den Rückflug vorzubereiten. Beide Boote müssen Zeit totschlagen, als sie die Linie überqueren, bevor sie sich zurückducken und dann in der Nähe des Pins starten. Magic in Leeposition zwingt die Kiwis früh ab, und es kommt zu geteilten Taktiken im Takt, wobei Neuseeland nach rechts steuert, während Magic an der Grenze wendet.

An der rechten Grenze wendet das Emirates Team New Zealand auf Steuerbordbug, aber die Amerikaner haben einen großen Vorsprung, nutzen ihren Vorteil und segeln auf die rechte Seite des Kurses. Slingsby und sein Co-Steuermann Paul Goodison segeln unter diesen Bedingungen hervorragend und scheinen in diesen schwierigen Bedingungen mit punktgenauer Taktik eine hervorragende Geschwindigkeit zu erreichen. Die Neuseeländer haben auf diesem ersten Schlag keine Antwort, und an der oberen Marke setzen die Amerikaner die Layline an das Steuerbordtor, während die Neuseeländer sich für einen Abwärtskurs an der Backbordmarke entscheiden, 15 Sekunden dahinter.

Beim ersten Lauf gibt es einen großen Abstand, wobei die Amerikaner links draußen sind (mit Blick nach vorn) und die Kiwis zunächst rechts spielen. Als sie wieder in der Mitte der Strecke kreuzen, liegt Magic immer noch klar vorn und macht eine gute Halse-Abdeckung, um sicherzustellen, dass so viel schmutzige Luft wie möglich auf ihren Gegner zurückströmt – bisher eine Lehrbuchtaktik der Amerikaner, die heute schnell zu sein scheinen. Beide Boote landen an der linken Begrenzung und erreichen die Layline zum ersten Tor, wobei die Amerikaner sich entscheiden, die Steuerbordmarkierung zu nehmen, während die Kiwis gezwungen sind, noch eine Halse zu machen, um die Backbordmarkierung zu nehmen (mit Blick nach vorn). Es ist knapp, aber der Unterschied beträgt jetzt 19 Sekunden für die Amerikaner, und sie sind klug genug, den Vorstoß der Kiwis nach rechts früh abzudecken. Als das Emirates Team New Zealand dies bemerkt, wendet es zurück in die Mitte der Rennstrecke, und die Amerikaner nutzen den vollen rechten Hebel, indem sie dicht an der Begrenzung nach Steuerbord wenden. Die Kiwis wollen derweil nicht festgenagelt werden und sind gezwungen, nach links vorzurücken, was ihnen nicht förderlich erscheint.

An der zweiten Luvmarke verließ NYYC American Magic die Backbordmarkierung bei aufkommender Brise mit einem Vorsprung von 35 Sekunden und fuhr zunächst auf der rechten Seite des Kurses los. In Bezug auf die Distanz war Magic 500 Meter weit draußen und segelte souverän, von Rand zu Rand, minimierte Halsenmanöver und traf die Layline nach Backbord, um die Backbord-Lee-Tormarkierung auszuwählen, und verließ das Boot mit einem Brett nach oben bei 32 Knoten – beeindruckend.

Da die Differenz nun 50 Sekunden beträgt, riskieren die Kiwis mit einer späten Halse ihr Glück, um die Steuerbordmarkierung zu erreichen und sofort nach rechts zu steuern (den Kurs hoch), um zu versuchen, etwas zu finden. Die Amerikaner wissen mehr als genau, was ihre Position angeht, und decken den Zug ab. Sie kommen von der linken Begrenzung zurück und halten jetzt die absolute Kommandoposition, ohne Überholspuren oder Gelegenheiten zuzulassen. Der Vorsprung in Bezug auf die Distanz auf dieser letzten Windseite betrug zeitweise über 550 Meter, sodass es für die Amerikaner nur darum ging, die Grundlagen einfach auszuführen und eine lockere Deckung beizubehalten.

Hervorragende Segelleistung der Amerikaner, wobei Andrew Campbell und Mike Menninger für Trimmung und Flugkontrolle besonders hervorzuheben sind, die wirklich reibungslos agierten und an der letzten Luvmarke mit fast 40 Knoten und einem uneinholbaren Vorsprung von 36 Sekunden flach abfielen. Die Neuseeländer setzten eine kluge Wende und brachen an der Steuerbordmarke ein und steuerten in der Hoffnung, etwas zu finden, auf die linke Begrenzung zu (mit Blick nach vorn im Wind), aber die Lücke war zu groß und die Amerikaner segelten zu gut.

An der Ziellinie überquerte NYYC American Magic die Ziellinie und fügte dem Emirates Team New Zealand mit einem Vorsprung von 28 Sekunden die erste Niederlage der Louis Vuitton Preliminary Regatta zu. Ein echter Moralschub für alle beim NYYC American Magic, die sich den dritten Platz in der Gesamtwertung der Regatta sicherten und ihr nächstes Rennen am 29. August beim Louis Vuitton Cup bestreiten werden.

NYYC American Magic schlägt Emirates Team New Zealand 28 Sekunden

Luna Rossa Prada Pirelli (Hafeneinfahrt) vs. Alinghi Red Bull Racing

America's Cup

Luna Rossa Prada Pirelli hat sich ihren Platz im Finale gesichert und nutzt dieses Rennen als Probefahrt vor dem Showdown mit dem Emirates Team New Zealand. Sie sind aber noch immer heiß auf den Sieg. Francesco Bruni bringt Luna Rossa etwa fünf Sekunden zu spät in die Startbox und schwenkt sofort nach rechts ab. Alinghi Red Bull Racing nimmt eine dichte Verfolgung auf, bevor Luna Rossa nahe der Begrenzung halst, während die Schweizer sich entscheiden, hoch nach rechts abzuschwenken. Auf der Rückfahrt kommen die Schweizer heran und landen hinter Luna Rossa. Sie leisten hervorragende Arbeit, indem sie die Italiener früh zur Seite drängten und sauber von der Mitte der Linie wegkamen. Luna Rossa verpatzte dann die Rückkehr zur Linie, ging nicht weit genug zurück und musste ein zweites Mal umkehren, um den Schweizern einen doppelten Vorteil zu verschaffen.

Hervorragendes Segeln von Arnaud Psarofaghis und Maxime Bachelin, Steuermann von Alinghi Red Bull Racing, die sich einen gewaltigen Vorsprung von 500 Metern erarbeiteten. Für das junge Schweizer Team geht es jetzt nur noch darum, die Führung zu übernehmen, aber ihr Bootshandling sieht klasse aus und ihre Taktik, den ersten Schlag locker abzudecken und die Druckstellen zu wählen, scheint genau richtig zu sein. An der ersten Luvmarke nimmt Alinghi Red Bull Racing die Steuerbordmarke mit einem Vorsprung von 34 Sekunden und steuert auf die linke Begrenzung zu (mit Blick nach vorn im Wind).

Für Luna Rossa geht es nur darum, aufzuholen. An Bord ist es ruhig, das Team geht einfach die Abläufe durch und verlässt sich auf seine eigene Geschwindigkeit, um das Delta zu schließen. Die Schweizer halsen als Erste und führen auf einer langen Steuerbordseite, wobei sich weiter unten auf der Rennstrecke willkommener Druck aufbaut. Sobald sie drin sind, fordern die Schweizer eine Halse und machen beim Auslaufen aus der Halse einen großen Fehler, indem sie sich lösen, hoch auf den Foils landen und aufspritzen. Es ist jedoch nicht so katastrophal wie zunächst gedacht, denn der Hauptschiedsrichter ruft einen Verstoß von Luna Rossa gegen die „Freihaltegrenze“ (eine imaginäre Grenze um die Boote, um sie voneinander zu trennen), als sie über den Schweizer Bug abdriften und gezwungen sind, 75 Meter zurück zu fallen.

Am Leetor nimmt Alinghi Red Bull Racing die Steuerbordmarkierung und umrundet sie mit einem Vorsprung von neun Sekunden, während Luna Rossa die Taktik teilt und die Backbordmarkierung nimmt. Das Rennen ist jetzt knapp und Luna Rossa ist auf dem Vormarsch. Bei einem Wendeduell in der Mitte wendet die Schweizerin direkt vor Luna Rossa, die ihren 75-Meter-Rückstand aufgeholt und die Italiener verdrängt haben, aber Luna Rossa gewinnt alles und erobert in den letzten Zügen vor dem zweiten Luvtor die Führung zurück. Ein Wendeabfall (hartes Manöver) der Italiener bringt sie mit einem Vorsprung von 12 Sekunden um die Steuerbordmarkierung, während beide Boote zur linken Begrenzung mit dem Wind abdriften.

Luna Rossa ist jetzt an der Reihe, die Führung zu übernehmen, und sie machen beim zweiten Lauf keinen Fehler, halsen die Schweizer und segeln hart auf das Druckfeld weiter unten auf der Strecke zu. Als sie in den stärker werdenden Wind einbiegen, wird eine kluge Halse von Luna Rossa fast synchron von Alinghi Red Bull Racing erwidert, die alles tun, um das Rennen eng zu halten. Sie entscheiden sich, die Backbordmarkierung am letzten Leetor zu nehmen, für die Luna Rossa gezwungen ist, spät zu halsen. Die Differenz beträgt nur acht Sekunden, als die Schweizer eine schnelle Ein-Brett-Runde an der Steuerbordmarkierung hinlegen und sofort nach links auf den letzten Schlag zusteuern.

Luna Rossa wendet von rechts, um zu decken, kommt mit ein paar Bootslängen Vorsprung auf Steuerbordbug zurück und deckt sofort die Schweizer, die nach links zurückgedrängt werden. Scharfe Taktik der Italiener, die eindeutig die rechte Seite bevorzugen und den Vorteil auf Steuerbordbug behalten. Auf dem Wasser betrug die relative Distanz fast 200 Meter, und im letzten Viertel des Schlags legt Luna Rossa eine enge, rücksichtslose Deckung an, schlägt die Tür wirklich zu und lässt keine Überholspuren zu.

An der letzten Luvmarke versucht Luna Rossa, an der Backbordmarke einfacher abzufallen, und verlässt das Boot mit 42,8 Knoten, während Alinghi Red Bull Racing sich für eine Wende entscheidet und an der Steuerbordmarke 13 Sekunden dahinter abfällt, um die Taktik vor dem Wind aufzuteilen. Luna Rossa behält dies im Auge und halst bis zum Ziel. Als der Druck im unteren Viertel des Laufs wieder zunimmt, bringt sie das Boot ins Ziel, fliegt mit 38 Knoten über die Ziellinie und verzeichnet einen atemberaubenden Comeback-Sieg mit einer Zeit von 46 Sekunden.

Luna Rossa Prada Pirelli schlägt Alinghi Red Bull Racing 46 Sekunden

Orient Express Racing Team Hafeneinfahrt gegen INEOS Britannia

America's Cup

Beide Teams wollen hier etwas beweisen und einen Punkt holen – es ist also ein spannendes Duell unter schwierigen Bedingungen. Kevin Peponnet hat die Ehre, Orient Express von der Backbordseite aus in die Linie zu bringen. Aber die Franzosen sind 10 Sekunden zu spät und setzen sich selbst wirklich unter Druck. Ben Ainslie steuert Britannia heran und schließt die Lücke, woraufhin er den Franzosen, die beim Überqueren nicht den nötigen Abstand halten, sofort eine Strafe auferlegt. Beim letzten Anflug kommen die Franzosen von rechts, während die Briten von Backbord kommen, dann auf der Linie wenden und drüber sind, was sie zum erneuten Überqueren zwingt – ein seltsames Erlebnis. Orient Express beginnt, in Luv zu fahren und geht sofort mit etwa 100 Metern in Führung.

Auf der ersten Windseite sehen wir das Potenzial beider Boote und Orient Express ist es, der Britannia dicht auf den Fersen ist, während beide Boote auf die rechte Begrenzung zusteuern. Auf dem Schlag haben die Franzosen auf etwa 140–150 Meter vorgerückt, aber es fühlt sich sehr eng an zwischen diesen beiden ebenbürtigen Teams. Im letzten Viertel lassen die Franzosen die Briten nach rechts kommen und ziehen die linke vor, und wieder holen sie auf, indem sie sich entscheiden, die Steuerbordmarkierung an der ersten Windmarke zu nehmen und mit einem 16-Sekunden-Delta abzufallen. Britannia entscheidet sich, um die Backbordmarkierung herum abzufallen, um die Vorwindtaktik aufzuteilen, und an der linken Begrenzung halst Orient Express, um den Zug abzudecken, da sie wissen, dass INEOS Britannia schnell vor dem Wind ist.

Die Aufholjagd für die Briten wurde schwieriger, da das Rennkomitee die Etappen auf 1,45 Seemeilen verkürzte, aber für die Franzosen geht es hauptsächlich darum, ihr eigenes Rennen zu segeln, das Druckfeld weiter unten auf der Strecke zu suchen und die richtige Grenze zu treffen. Eine schlechte Halse öffnet jedoch die Tür für Britannia, die die Führung übernimmt, während die Franzosen gezwungen sind, ihr Heck einzuducken. Als der Wind nur noch 7 Knoten beträgt, verkürzt das Rennkomitee die Luvstrecke erneut auf nur 1,3 Seemeilen, als die Boote in das letzte Leetor einfahren, wobei Britannia einen Vorsprung von 11 Sekunden hat. Es sind geteilte Taktiken zu erkennen: Die Briten fahren nach links und die Franzosen versuchen ihre Chancen nach rechts, aber als die beiden wieder zusammenkommen, hat INEOS Britannia die Überkreuzung und den Vorteil.

Die Briten wenden an der rechten Grenze mit einem Vorsprung von etwa 50 Metern und können leicht zurückkreuzen, aber den Franzosen erlauben, nach rechts zu kommen. Als die Briten zurückkommen, schlagen sie diesmal hart auf die Franzosen ein, die gezwungen sind, von der Mitte des Kurses aus erneut nach rechts zu wenden, und damit ist alles bereit für das letzte Viertel des Schlags, wobei die Briten klar in der Führungsposition sind.

Am zweiten Luvtor kommt Britannia von Backbord her und steuert auf die Steuerbordmarkierung zu. Sie schafft es gerade noch, als Orient Express mit 40 Knoten um die Backbordmarkierung herum abfällt. Das Rennen ist knapp, da beide Boote in der leichteren Brise gezwungen sind, mit hohem Winkel zu segeln. Das Rennkomitee kündigt eine Verkürzung der Strecke an, sodass die Boote am Ende der nächsten Gegenwindstrecke ins Ziel kommen. INEOS Britannia setzt eine enge Halse auf Orient Express, die dicht dran bleibt. Im Endanflug auf das letzte Leetor entscheidet sich INEOS Britannia für die Backbordmarkierung und hat einen Beinahe-Zusammenstoß mit Beinahe-Wasserung, wobei Orient Express ihnen 18 Sekunden hinterher schwimmt.

Der Vorsprung war praktisch und reichte Ben Ainslie und Dylan Fletcher aus, um nun einige Match-Racing-Taktiken aus dem Lehrbuch anzuwenden. Sie hielten die Deckung bis auf etwa 300 Meter, als die französische Herausforderung nachließ. Im Ziel hatte INEOS Britannia einen großen Vorsprung und erzielte einen Vorsprung von 48 Sekunden. Tolles Rennen – wohl das unterhaltsamste des Turniers bisher mit vielen positiven Aspekten für beide Teams vor dem Louis Vuitton Cup, der nächste Woche beginnt.

INEOS Britannia schlägt Orient Express Racing Team 48 Sekunden

LOUIS VUITTON VORLÄUFIGE REGATTA FINALE

Emirates Team New Zealand (Hafeneinfahrt) vs. Luna Rossa Prada Pirelli

America's Cup

Das Match der Regatta. Das Finale. Das große Ding. Beide Teams haben viel zu beweisen, und Nathan Outteridge steuert „Taihoro“ von der Backbord-Kabine aus, wählt die Startbox nur ein paar Sekunden zu spät und überholt Jimmy Spithill, der 4 Sekunden zu spät eintrifft. Die Kiwis fahren nach rechts aus der Box heraus, und die Italiener segeln tief und folgen ihnen. Die Kiwis halsen zuerst zurück, und die Italiener ignorieren dies und fahren weiter tief in die Box hinein, aber die Italiener bekommen eine Strafe für eine enge Begegnung auf dem Rückweg.

Die Italiener wirken verunsichert und versuchen auf dem Rückweg eine Zeitmessung bis zum Steuerbordende der Linie. Den Neuseeländern scheint das Backbordende der Linie zu gefallen und sie treffen die Linie pünktlich, bevor beide Boote nach Backbord wenden und auf die rechte Begrenzung zusteuern. Nachdem es den Italienern gelungen ist, ihre Strafe abzuwaschen, legt das Emirates Team New Zealand sofort eine enge Deckung an und hat einen frühen Vorsprung von etwa 100 Metern, der sich schnell auf 200 Meter ausweitet, als der Windschatteneffekt einsetzt. Beide Teams kämpfen darum, mit tiefen Ausfahrten aus den Wenden auf den Foils zu bleiben.

An der ersten Luvmarke beträgt der Vorsprung des Emirates Team New Zealand 22 Sekunden, deren Leistung sich deutlich von ihrem früheren Rennen gegen NYYC American Magic unterscheidet. Beim ersten Lauf halten die Kiwis eine gute Halsendeckung, zeigen jedoch einige tiefe VMG-Winkel, sodass ihr Vorsprung nun, was die Distanz angeht, fast 400 Meter beträgt. Ein schöner Layline-Ruf nach links (mit Blick nach vorn) bringt „Taihoro“ in die Steuerbordmarkierung am ersten Lee-Tor, während Luna Rossa gezwungen ist, noch eine Halse zu machen, um die Backbordmarkierung zu erreichen, aber der Vorsprung beträgt nur noch 16 Sekunden. Bei der geteilten Taktik fahren die Italiener direkt gegen den Wind, während die Kiwis zur linken Begrenzung fahren, bevor sie zurückwenden. Die Bedingungen sind extrem hart mit großer Dünung und sehr unbeständiger Brise, aber das Emirates Team New Zealand kreuzt zurück und legt sofort Deckung an, woraufhin die Italiener reagieren, indem sie erneut nach rechts wenden.

Die Neuseeländer segeln mit einer kleinen Neigung nach Luv gut und bleiben auf der gesamten zweiten Etappe dicht an den Italienern dran, wobei sie bei jeder Gelegenheit auf deren Wind kreuzen. Luna Rossa hat Mühe, schrittweise aufzuholen, aber im letzten Viertel der Etappe ist es dennoch verzweifelt knapp, als sich das Emirates Team New Zealand mit einem Vorsprung von 19 Sekunden auf die Steuerbordmarkierung vorbereitet, da beide Boote zunächst nach links abdriften.

Eine schlechte Halse der Kiwis bringt das Rennen näher, da die Distanz auf dem Wasser nur 165 Meter beträgt, aber sie drücken unerbittlich die Halse, obwohl beide Boote sehr ebenbürtig sind. Im letzten Viertel der Etappe setzt sich das Emirates Team New Zealand auf die Steuerbord-Layline, um die Backbordmarkierung mit nur sechs Sekunden Vorsprung zu umrunden. Luna Rossa versucht es mit einer sofortigen JK-Rundung, um die Taktik aufzuteilen, während das Emirates Team New Zealand zur rechten Begrenzung segelt. Als die Boote zurückkommen, hat das Emirates Team New Zealand den Steuerbordvorteil, aber sie entscheiden sich, direkt unter dem Bug von Luna Rossa zu wenden und sie auf die linke Seite abzudrängen. Ein beeindruckender Schachzug und so etwas wie eine typische Neuseeländerin.

Beim nächsten Comeback ist es immer noch nervenaufreibend knapp und die Italiener bekommen eine 75-Meter-Strafe, weil sie von hinten eintauchten und die virtuelle Bootsgrenze durchbrachen. Eine weitere Strafe für die Italiener wurde gleich beim nächsten Schlag verhängt, als die Kiwis von Lee luvten und es den Italienern nicht gelang, sich freizuhalten. Jetzt ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber die Kiwis umrunden die letzte Luvmarke mit 11 Sekunden Vorsprung. Ein fantastisches Rennen.

Es ist nur noch eine Meile zu fahren und beide Boote rollen mit 38 Knoten den Kurs hinunter. Emirates Team New Zealand hat alle Asse und hält eine sehr enge Halsedeckung, während der Vorsprung bei etwa 250 Metern liegt. Emirates Team New Zealand übt Druck auf der rechten Seite des Kurses aus und steuert auf die Begrenzung zu, während es gleichzeitig die Manöver minimiert. Das ist eine brillante Entscheidung der Kiwis und sie bringen „Taihoro“ nach Hause, um die Louis Vuitton Preliminary Regatta mit einem Vorsprung von 34 Sekunden zu gewinnen, der verdeutlicht, wie knapp dieses Rennen war. Zwei Spitzenteams, die wirklich Höchstleistungen erbringen. Eine Freude, ihnen zuzuschauen.

Emirates Team New Zealand schlägt Luna Rossa Prada Pirelli 34 Sekunden

