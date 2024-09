Luna Rossa Prada Pirelli Team schließt die Veranstaltung auf dem zweiten Platz ab

Luna Rossa Prada Pirelli schließt die Veranstaltung auf dem zweiten Platz ab

© Ricardo Pinto / America’s Cup

Luna Rossa Prada Pirelli beendet diese letzte Vorrundenregatta in Barcelona auf dem zweiten Platz nach vier intensiven Tagen, die die Solidität des italienischen Teams sowohl in Bezug auf Design als auch Segelleistung bestätigten. Am letzten Tag gewann Luna Rossa ein großartiges und spannendes Rennen gegen Alinghi Red Bull Racing, verlor jedoch das letzte Match gegen den Titelverteidiger Emirates Team New Zealand, den Gewinner der Veranstaltung.

„ Heute ist der letzte Tag der Vorrundenrennen, und wenn das Publikum eine Show erwartet hat, hat es sie bekommen. Natürlich hätten wir es vorgezogen, mit einem Sieg über ETNZ abzuschließen, denn das war in unserer Reichweite. Wir sind nicht glücklich darüber, das Rennen verloren zu haben, aber insgesamt ist die Bilanz nach diesen Tagen positiv, denn wir haben ein leistungsstarkes Boot, mit dem wir sicherlich ganz oben gegen alle unsere Gegner antreten können. Das ist ein gutes Gefühl vor dem Start der Challenger Selection Series nächste Woche “, sagte Max Sirena , Skipper und Teamleiter von Luna Rossa Prada Pirelli.

„ Das ist ein etwas enttäuschender Abschluss des Tages. Wir haben ein paar Fehler gemacht, als wir nah dran waren, und es gibt definitiv einige Schiedsrichterentscheidungen, die einer Interpretation bedürfen. Der positive Aspekt ist, dass das Boot eine gute Leistung bringt, die Mannschaft stark ist und wir bereit sind, in den kommenden Rennen zu kämpfen “, sagte Francesco „Checco“ Bruni , Steuermann von Luna Rossa Prada Pirelli .

Für den 26., 27. und 28. August sind Maßkontrollen geplant und die Rennen werden am 29. August mit dem ersten Tag des Round Robin des Louis Vuitton Cup fortgesetzt.

© Ricardo Pinto / America’s Cup

SPIEL 14 – ITA vs. SUI

Obwohl beide Boote getrennt in die Vorstartbox einfuhren, zwang Alinghi Luna Rossa einige Sekunden vor dem Start, die Ziellinie vorzeitig zu überqueren, was mit einer Strafe verbunden war. Die Schweizer Mannschaft übernahm sofort die Führung und behielt sie bis zur Hälfte der zweiten Etappe. Dann verloren sie jedoch plötzlich die Kontrolle über ihre AC75, ließen die Foils fallen und ihr Bug bäumte sich auf. Luna Rossa kam sofort mit voller Geschwindigkeit auf und änderte damit den Ausgang des scheinbar unvorhersehbaren Rennens. Nachdem sie eine Strafe für einen Regelverstoß abgesessen hatte (die sich später aufgrund einer Fehlfunktion des elektronischen Ortungssystems als unbegründet herausstellte), beschloss die italienische Mannschaft, das Schweizer Team in eine Reihe von Wendeduellen zu verwickeln und gewann Meter um Meter, bis sie das dritte Tor mit einem Vorsprung von 12 Sekunden umrundete. Von diesem Moment an beschloss Luna Rossa, das Schweizer Team zu kontrollieren und behielt seinen Vorsprung. Trotz der schwierigen Streckenbedingungen mit kabbeligem Wellengang und böigem Wind konnte Luna Rossa seinen Vorsprung nach und nach ausbauen und als Erster die Ziellinie überqueren, womit sie sich einen weiteren wohlverdienten Punkt sicherte.

Sieger : ITA

FINALE – NZL vs. ITA :

Ein weiteres spannendes Match Race, das bis zum Schluss offen blieb, aber aufgrund von drei Strafpunkten zu viel verloren ging. Die Vorfreude auf dieses Rennen war groß und es hat nicht enttäuscht. Das Match war von Anfang an aggressiv, als Luna Rossa eine Vorfahrtsstrafe bekam. Dies entmutigte die italienische Mannschaft jedoch nicht und sie versuchte, die Lücke zu schließen. Am zweiten Tor entschied sich Luna Rossa, sich abzusetzen und konnte die Lücke vollständig schließen, indem sie stärkere Verschiebungen auf der rechten Seite der Strecke ausnutzte. Die letzte Etappe war Kopf an Kopf, wobei beide Boote aggressive Kreuzungen lieferten. In zwei dieser Kreuzungen bekam Luna Rossa zwei weitere Strafpunkte. Die Kiwis nutzten diese Gelegenheit voll aus und machten das Beste aus dem gewonnenen Vorteil, indem sie Luna Rossa kontrollierten, bis sie die Ziellinie überquerten.

Gewinner : NZL

© Ian Roman / America’s Cup

Die Mannschaft von Luna Rossa bestand heute aus Jimmy Spithill und Francesco Bruni am Steuer und Umberto Molineris und Andrea Tesei als Trimmer. Als Cyclors waren Enrico Voltolini und Emanuele Liuzzi an Bord , die beide Rennen segelten, während Nicholas Brezzi und Mattia Camboni sich mit Luca Kirwan und Cesare Gabbia abwechselten .