Emirates Team Neuseeland gewinnt den 37. Louis Vuitton America`s Cup mit Video !

Die Hauptbühne des offiziellen Race Village entlang der Moll de la Fusta in Barcelona, ​​angrenzend an den Port Vell, bot die perfekte Kulisse für die Preisverleihungszeremonie des 37. America’s Cup von Louis Vuitton am Samstag, den 19. Oktober, bei der die berühmte Trophäe aus ihrem Louis Vuitton-Truhe gehoben und unter wildem Jubel der Fans und Unterstützer den Siegern, dem Emirates Team New Zealand, überreicht wurde.

Ian Roman / America’s Cup

Rauch und Glitzer lagen in den Abendhimmeln, als das gesamte Team die Bühne betrat, um den America’s Cup offiziell entgegenzunehmen – die am längsten ununterbrochen umkämpfte Trophäe des Sports, die auf ihren ursprünglichen Kauf durch den Marquess of Anglesey von Messrs R&S Garrard im Jahr 1848 zurückgeht, bevor sie bekanntlich zum ersten Mal im Jahr 1851 auf einer Strecke rund um die Isle of Wight in Großbritannien ausgetragen wurde.

Passenderweise betrat das unterlegene Team INEOS Britannia als erstes die Bühne, um den Applaus entgegenzunehmen, nachdem Ngāti Whātua Ōrākei vor der riesigen Menge an Fans und Gratulanten, die sich versammelt hatte, einen traditionellen Haka aufgeführt hatte. Das Emirates Team New Zealand kam in großer Zahl nach vorne, um die Trophäe in Empfang zu nehmen, und das gesamte Team hatte einen Moment Zeit, die America’s Cup-Trophäe in die Höhe zu heben.

Ivo Rovira / America’s Cup

Mit seiner überzeugenden Leistung auf dem Wasser trug sich Emirates Team New Zealand am selben Tag als erstes Team in die Rekordbücher ein, das den America’s Cup dreimal in Folge gewann. Ihre enorme Geschwindigkeit gepaart mit der taktischen Brillanz des Segelteams auf einer wechselhaften, schwierigen Rennstrecke sorgte dafür, dass das Team die Serie mit 7:2 dominierte und den 37. America ’s Cup des Louis Vuitton erfolgreich verteidigte.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Nachdem sie nach dem Rennen an Bord der „Taihoro“ gegangen waren, überreichten Bernard Arnault, Vorstandsvorsitzender und CEO von LVMH (oben links), und Pietro Beccari, Vorstandsvorsitzender und CEO von Louis Vuitton (oben rechts), auf der Bühne die Trophäe des America’s Cup. Arnault blickte auf dieses historische und bemerkenswerte Ereignis in Barcelona zurück:

„Was für ein fantastisches Finale heute. Zunächst einmal meine Glückwünsche an Emirates Team New Zealand zu diesem spektakulären Sieg. Ihr Können, Ihre Entschlossenheit und Ihre Innovationskraft haben einen neuen Maßstab gesetzt. Es war eine großartige Leistung, die Ihnen einen Platz in der Geschichte des America’s Cup eingebracht hat. Als Titelverteidiger und Organisator der diesjährigen Veranstaltung haben Sie auf und neben dem Wasser außergewöhnliches Können bewiesen und damit eine Messlatte für den zukünftigen Gastgeber gesetzt.“

„An INEOS Britannia, meine aufrichtige Bewunderung für Ihre gewaltige Herausforderung. Wir sind stolz, Ihnen den Louis Vuitton Cup und die dazugehörige Trophäentruhe überreicht zu haben, ein Symbol Ihrer bemerkenswerten Leistungen. Sie haben Grenzen überschritten, Widerstandskraft und ein unermüdliches Streben nach dem Sieg gezeigt und uns alle inspiriert.“

Ana Ponce / America’s Cup

„Der diesjährige America’s Cup ist ein Beispiel für Ehrgeiz, Innovation und Spitzenleistung. Wir teilen mit dem America’s Cup dieselben Werte, die unsere Partnerschaft seit 1983, also seit mehr als 40 Jahren, prägen. 1988 haben wir dann den ersten Trophäen-Reisekoffer speziell für sportliche Wettkämpfe entwickelt, angefangen mit dem America’s Cup. Und wir führen diese Tradition mit Stolz fort und sorgen dafür, dass der Sieg in Louis Vuitton reist.“



„Der America’s Cup ist mehr als ein Rennen. Er ist ein Symbol für menschlichen Einfallsreichtum, Teamwork und eine Inspiration für zukünftige Segler. Louis Vuitton bleibt diesem großartigen Sport treu und wir freuen uns auf viele weitere Jahre voller Wettkämpfe und unvergesslicher Momente wie heute. Vielen Dank.“

Ivo Rovira / America’s Cup

Pietro Beccari, Vorsitzender und CEO von Louis Vuitton, fügte weiter hinzu:

„Barcelona, ​​vielen Dank. Dieses Jahr war ein Fest für Barcelona. Wir sind sehr, sehr stolz, Partner dieser wunderschönen Stadt und des Bürgermeisters zu sein. Ich denke, wir haben gemeinsam großartige Arbeit geleistet, um diese Stadt in ihrer Schönheit und Majestät der ganzen Welt zu präsentieren.“

Ian Roman / America’s Cup

„Die Energie, die wir heute Abend hier und auf dem Wasser gespürt haben. Ich war dreimal hier und jedes Mal war es wieder eine große Emotion. Tolles Segeln, toller Wettkampf und ich muss sagen, dass diese Flugboote wirklich spektakulär sind. Ich denke, der Cup ist mit Louis Vuitton besser und Louis Vuitton ist mit dem Cup besser.“

Ian Roman / America’s Cup

Das Emirates Team New Zealand mischte sich noch lange unter die Fans im Race Village, bis der 37. Louis Vuitton America ’s Cup ein unvergesslicher Abend wurde. Das Race Village verwandelte sich in ein Meer aus Teamtrikots, Flaggen, Farben und viel Jubel. Es war ein würdiger Abschluss eines bemerkenswerten Segelfestivals in Barcelona, ​​das das Emirates Team New Zealand als Spitzenteam in der Elite des Segelsports bestätigte.

Magnus Wheatley