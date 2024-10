Ineos Britannia kämpft sich mit 2 Rennsiegen am 4. Tag des 37. America`s Cup Match zurück

Ein warmer und feuchter Tag in Barcelona brachte thermische Südbrisen von 7 bis 11 Knoten für zwei spannende Rennen im Louis Vuitton 37. America’s Cup Match, bei dem INEOS Britannia, der Herausforderer des Rekords, zwei Siege in Folge einfuhr und den Spielstand auf 4:2 verkürzte und die Dynamik stoppte, die sich zu Beginn der Serie zugunsten des Emirates Team New Zealand aufgebaut hatte.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Für die Briten ist es das erste Mal seit 1934, dass sie in über 90 Jahren zwei Rennen bei einem America’s Cup Match gewonnen haben. Damals holte Sir TOM Sopwiths „Endeavour“ die ersten beiden Siege, bevor Harold Vanderbilts „Rainbow“ stark zurückkam und die Serie mit 4:2 für sich entschied. In Barcelona wurde heute sicherlich Geschichte geschrieben.



Das Eröffnungsrennen begann pünktlich bei einem Wind von über 6,5 Knoten und einem holprigen, ruppigen Restseegang, der es schwierig machte, die AC75 konstant in der Luft zu halten. Im Wesentlichen wurde dieses Rennen entschieden, kurz nachdem das Emirates Team New Zealand von Backbord aus die Startbox anwählte. Sie waren pünktlich, aber nicht schnell genug, um die Steuerbord-Halse der INEOS Britannia bequem zu passieren. Durch die Entscheidung an Bord, zu halsen, verlor die „Taihoro“ an Geschwindigkeit und ging in den Verdrängungsmodus.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Die britische Mannschaft, die immer noch auf ihren Tragflächen fuhr, sorgte dafür, dass sie ihren Rivalen einen maximalen Flügelschlag verpasste, indem sie sie zuerst in Luv auf Backbord und dann noch einmal auf Steuerbord überholte, während Emirates Team New Zealand auf einem langen Backbord-Wendepunkt in Richtung der rechten Begrenzung Schwierigkeiten hatte, an Geschwindigkeit zu gewinnen. Unbestritten schoss INEOS Britannia einen Vorsprung von über 1.700 Metern heraus, bevor die Neuseeländer wieder aufsteigen und fliegen konnten. Von diesem Zeitpunkt an ging es für die Briten bei dem Rennen nur noch darum, auf den Tragflächen zu bleiben.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Die Britannia-Segler übten auf den nächsten sechs Etappen Druck auf ihr Boot aus und als sie an der letzten Luvmarke abfielen, hatten sie einen Vorsprung von einer Minute und 29 Sekunden – über eine halbe Etappe. Das Emirates Team New Zealand war während des gesamten Rennens in vollem Aufholmodus und konnte den Zeitabstand stetig verringern – aber es hätte nie gereicht, wenn die Briten nicht von den Foils fielen. Das geschah nicht und nach drei gelungenen Halsen auf der letzten Vorwind-Etappe überquerte die britische Mannschaft die Ziellinie und holte ihren ersten Sieg beim Louis Vuitton 37th America’s Cup Match – mit einer Minute und 18 Sekunden Vorsprung.

Da die Serie nun mit 4:1 zu Gunsten der Kiwis stand, hatte das zweite Rennen plötzlich eine ganz eigene Bedeutung und Resonanz.

Ian Roman / America’s Cup

INEOS Britannia kam von Backbord und sofort kam es vor dem Start zu aggressivem Verhalten beider Teams. Nachdem sie die Kiwis passiert hatten, gingen die Briten auf ihre übliche Wende, um über die Startlinie zu kommen, und wurden dicht gefolgt vom Emirates Team New Zealand, das sich als Verfolger aufgestellt hatte. Als die Briten nach rechts abdrehten, kamen beide Boote dicht an die Begrenzung heran, wobei Britannia in Luv feststeckte und versuchte, den Kiwis in Lee davonzulaufen.

Ein Protestantrag des Emirates Team New Zealand wurde von den Schiedsrichtern schnell abgelehnt, bevor sich die Mannschaften an der Grenze trennten und INEOS Britannia zuerst halste, um zur Linie zurückzukehren. Das Emirates Team New Zealand nahm zunächst eine Leeposition ein und versuchte, das britische Boot aufzuhalten, doch in den letzten 20 Sekunden konnte Britannia über die Spitze hinausziehen – was die Kiwis dazu zwang, ihre Startstrategie zu überdenken.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Als die Uhr bis zum Start herunterzählte, strebte Britannia einen Hochgeschwindigkeitsstart auf der Pin-End-Position an, während sich Emirates Team New Zealand dafür entschied, nach Backbord zu wenden und auf die rechte Seite der Strecke zu fahren. Mit 10 Knoten zusätzlicher Bootsgeschwindigkeit sicherten sich die britischen Segler einen frühen Positionsvorteil, den sie nutzen konnten, um ihre Führung über die nächsten acht Etappen zu behaupten.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Das Emirates Team New Zealand übte die ganze Zeit über maximalen Druck aus und hielt die Differenz bei jeder Torrunde auf höchstens 16 Sekunden, doch ein untypischer Fehler im Endanflug auf das Leetor kostete wertvolle Zeit und Distanz und bedeutete, dass das Überholen immer schwierig werden würde. Für die Britannia-Crew lag der Fokus auf der präzisen Ausführung der Manöver, und trotz eines Ausrutschers mit einer schlechten Touchdown-Halse und ein paar langsamen Wenden segelten die Briten ein Musterbeispiel-Matchrace, bei dem sie ihre Manöver auf ein Minimum beschränkten, den Neuseeländern aber zu keinem Zeitpunkt auf der Strecke einen Vorteil verschafften.

Ivo Rovira / America’s Cup

Nach acht spannenden Etappen verfolgten die britischen Fans, die das Race Village und die Fanzonen am Strand von Plaça del Mar und Bogatell füllten, nervös den letzten Lauf zum Ziel. Das Emirates Team New Zealand kam von achtern schnell näher, aber die Briten kreuzten ihren Bug mit einer Backbordhalse, segelten tief und brachten INEOS Britannia über die Ziellinie, wo sie einen hart erkämpften Sieg mit sieben Sekunden Vorsprung einfuhren.

Ian Roman / America’s Cup

Sir Ben Ainslie kam an Land und blickte auf einen herausragenden Tag für das britische Team zurück: „Ein toller Tag, ein Riesentag für das Team. Wir haben das wirklich gebraucht, und ich kann gar nicht genug betonen, wie alle auf der ganzen Linie darauf reagiert haben, vier Mann weniger zu haben – die Designer, Ingenieure, das Landteam, alle haben zusammen diese kleinen Verbesserungen gefunden, um die Leistung auf der Rennstrecke zu steigern, und das haben wir heute bekommen.“



Auf die Frage, was der Unterschied in der Leistung der Britannia heute war, fügte Ainslie hinzu: „Es sind wirklich nur Kleinigkeiten. Diese Boote sind so wankelmütig, was die Einstellung und die Segeltechnik angeht. Wir sind gegen die Kiwis angetreten und haben einige Bereiche gesehen, in denen wir vielleicht ein bisschen zurücklagen, also gebührt dem Trainerteam und den Ingenieuren alle Anerkennung, die die Daten durchforstet haben, um herauszufinden, wie wir einige dieser Anpassungen vornehmen können.“

Ian Roman / America’s Cup

Blair Tuke, Backbordtrimmer und Fluglotse für Emirates Team New Zealand, blickte auf einen Tag zurück, an dem das Team das Gefühl hatte, auf der Rennstrecke viel ausgelassen zu haben, und sagte: „Sie haben sich auf jeden Fall gut geschlagen und dass sie unter diesen Bedingungen zwei Siege gegen uns eingefahren haben, ist eine großartige Leistung von ihnen. Wir werden auf den heutigen Tag als einen Tag zurückblicken, an dem wir einige Chancen vertan haben.“

„Das erste war für unsere Verhältnisse ein echter Schock: Wir kamen mit niedriger Geschwindigkeit an der Backbordeinfahrt an und gerieten dann in eine Situation, in der wir nicht kreuzen konnten – oder vielleicht hätten –, das würden wir gern vergessen. Beim zweiten Start waren wir meiner Meinung nach in einer ziemlich starken Position und haben sie dann wahrscheinlich davonkommen lassen.“

Ricardo Pinto / America’s Cup

Tuke ging noch näher auf das erste Rennen vor dem Start ein, bei dem das Team in Verdrängung geriet, und sagte: „Nun, bei der Backbordhalse heute kam die Dünung von hinten aus Südosten und man konnte auf der Rückseite der Welle stecken bleiben und genau das ist passiert.

„Wir mussten Zeit totschlagen, um nicht zu früh dran zu sein, und als wir dann endlich loslegten, gerieten wir auf der Rückseite von zwei richtig fiesen Wellen in Beschlag. Dann haben wir es wahrscheinlich nicht richtig gemacht – man sollte das Boot nie in eine langsame Halse bringen.“

Ian Roman / America’s Cup

Auf die Frage, welche positiven Erkenntnisse das Team mitgenommen hat, antwortete Tuke: „Ich denke, in solchen Situationen schöpft man Trost aus der Tatsache, dass das Boot schnell fährt – und das hatten wir heute definitiv. Schon im ersten Rennen haben wir Fortschritte gemacht und im zweiten Rennen war das definitiv genauso. Natürlich besteht die ‚Arbeit‘ darin, zu starten und sicherzustellen, dass wir, auch wenn wir uns wohl fühlen, den letzten Schlag ausführen und die Endbeschleunigung schaffen müssen.“

Mit einem Ergebnis von 4:2 steht das Louis Vuitton 37. America’s Cup Match nun auf der Kippe. Die ersten Hoffnungen der britischen Fans auf ein Comeback haben sich erfüllt, und die beiden britischen Siege heute haben dazu beigetragen, die anfängliche Dynamik des Emirates Team New Zealand zu bremsen.

Ob es sich dabei um eine dauerhafte Verschiebung handelt, bleibt abzuwarten. Und da die Rennen am Freitag, den 18. Oktober, wieder aufgenommen werden und zwei weitere Rennen auf dem Programm stehen, dürfte dieser faszinierende Kampf in Barcelona zu einem spannenden Thriller werden, den man nicht verpassen sollte.



Magnus Wheatley