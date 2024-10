Louis Vuitton Cup – Ineos Britannia gewinnt mit 7:4 Luna Rossa Prada Pirelli

NEOS BRITANNIA DEFEATS LUNA ROSSA PRADA PIRELLI 7-4 TO WIN THE LOUIS VUITTON CUP



In einem klassischen Finalrennen des Louis Vuitton Cups wurde heute in Barcelona um Zentimeter und harte Yards gekämpft, und als sich der Staub vom Feuerwerk auf dem Wasser legte, war es INEOS Britannia, das als bester Herausforderer hervorging und sich seinen Platz im Louis sicherte Vuitton 37. America’s Cup-Spiel, bei dem sie gegen das Defender Emirates Team New Zealand antreten. Die Rennen beginnen am 12. Oktober. Es ist über 60 Jahre her, seit Großbritannien im letzten Spiel eine Yacht um die America’s Cup-Trophäe kämpfen ließ, und was INEOS Britannia zu bieten hat Das hier erzielte Ergebnis, der Sieg gegen die überaus erfahrene Herausforderin Luna Rossa Prada Pirelli, ist nicht zu unterschätzen. Das Endergebnis von 7:4 spiegelt nicht wider, wie knapp dieses elf Rennen dauernde Duell zwischen den beiden besten Herausforderern wirklich war. In den ersten acht Rennen gab es keinen Unterschied zwischen den beiden Yachten, aber an den letzten beiden Tagen der Serie fand INEOS Britannia die richtige Positionierung und Geschwindigkeit des Bootes, um auch die kleinsten Leistungsvorteile herauszufahren, die ausreichten, um drei Rennen in Folge zu gewinnen. KEEP READING▶︎ REWATCH THE RACING

