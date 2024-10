Louis Vuitton Cup Finale Tag 7

Luna Rossas Reise im Finale des Louis Vuitton Cup geht zu Ende

© Ricardo Pinto / America’s Cup

Die Kampagne von Luna Rossa Prada Pirelli für den 37. America’s Cup endete heute, als das Team am siebten Tag des Louis Vuitton Cup-Finales von Ineos Britannia besiegt wurde. Die Enttäuschung im italienischen Team war groß, da ihnen die Chance entglitt, am America’s Cup Match teilzunehmen. Der Stolz im gesamten Team war spürbar, da es Teil dieser herausfordernden und spannenden Rennen gewesen war und es bereits das fünfte Mal war, dass das Team das Finale der Challenger Selection Series erreichte. Luna Rossa zeigte einmal mehr die Stärke und Reife eines Teams aus Top-Profis, das die Segelwelt in seinen Bann zog und die Exzellenz von „Made in Italy“ zur Schau stellte.

© Ricardo Pinto / America’s Cup

MATCH #11 – GBR vs. ITA

Luna Rossa verabschiedete sich nach einem intensiven und hart umkämpften Rennen vom 37. America’s Cup. Luna Rossa startete in Luv des britischen Bootes, wendete nach rechts und schloss auf halber Höhe der ersten Runde zu ihrem Gegner auf. Sie konnten jedoch nicht vor ihnen vorbeiziehen und Ineos Britannia umrundete die erste Marke in Führung. Im Rest des Rennens kämpfte Luna Rossa hart, suchte nach günstigen Wechseln und übte enormen Druck auf ihre Rivalen aus. Das Rennen wurde während der fünften Etappe enger und das italienische Boot umrundete die Marke nur 4 Sekunden dahinter. Trotz Luna Rossas Bemühungen hielt Ineos Britannia sie auf Abstand und ließ keinen Raum für ein Comeback.

Sieger: GBR (+1 Punkt)

Zur Crew von Luna Rossa gehörten heute Jimmy Spithill und Francesco Bruni an der Spitze, mit Umberto Molineris und Andrea Tesei als Trimmer. Die Radsportler an Bord waren Enrico Voltolini , Bruno Rosetti , Cesare Gabbia und Emanuele Liuzzi .

© Ricardo Pinto / America’s Cup

Francesco Bruni lobte seinen Rivalen am Ende des Rennens und sagte: „ Herzlichen Glückwunsch, Ben, du hast es verdient“, an Sir Ben Ainslie, Steuermann und Teamdirektor von Ineos Britannia. An sein Team und seine italienischen Fans gewandt fügte er hinzu: „Das ist ein sehr, sehr schwerer Moment für mich persönlich und für uns alle. Wir haben als Team außergewöhnliche Arbeit geleistet, und ich möchte jedem von Ihnen einzeln für das danken, was Sie getan haben. Leider haben wir nicht das erhoffte Ergebnis erzielt. Vielen Dank an alle für Ihre Unterstützung. Sie haben uns träumen lassen. Wir hatten alles, was wir brauchten, um im Match Race um den Cup dabei zu sein, aber im Finale haben wir nicht gut abgeschnitten. Ineos hat den Sieg verdient. Es lief nicht nach unseren Vorstellungen, aber Luna Rossa wird noch stärker zurückkommen. “

© Ricardo Pinto / America’s Cup

Max Sirena , Skipper und Teamleiter, kommentierte: „ Es ist immer ein seltsames Gefühl, wenn eine über drei Jahre dauernde Reise mit so vielen Menschen zu Ende geht, die wie eine Familie geworden sind. Ich möchte allen danken, die diese Herausforderung mit uns geteilt haben, sowie den Fans, die Luna Rossa viele Jahre lang gefolgt sind. Der Dank gebührt Patrizio Bertelli, Lorenzo und der Familie Prada für ihr unerschütterliches Engagement für diesen Sport. Ich möchte auch Marco Tronchetti Provera und all unseren Partnern und Sponsoren dafür danken, dass sie all diese Jahre an uns geglaubt und uns unterstützt haben. Die gute Nachricht ist, dass das Team weitermachen wird, und das ist das Wichtigste für den Segelsport, für die jungen Segler und für alle Fans. Der America’s Cup ist eine unglaublich schwer zu gewinnende Trophäe – fast unmöglich. Der einzige Weg, es zu schaffen, besteht darin, es weiter zu versuchen und einen Fehler weniger zu machen als der Gegner. Heute müssen wir Ineos Britannia dafür danken, dass sie besser gesegelt sind als wir. Das Wichtigste ist, ohne Reue nach Hause zu gehen, in dem Wissen, dass wir unser Bestes gegeben haben. Vielen Dank an alle .“

Jimmy Spithill sagte: „ Zuerst möchte ich dem gesamten Luna Rossa-Team danken – es war ein unglaubliches Abenteuer. Dies ist meine dritte Saison mit dem Team und es ist wirklich zu einer Familie für mich geworden. Es tut mir wirklich leid, dass wir das Ziel nicht erreicht haben, aber ich bin allen ungemein dankbar für die unglaubliche Arbeit, die geleistet wurde. Gleichzeitig möchte ich Ineos Britannia und insbesondere Ben gratulieren, der ein guter Freund ist. Ich bin sowohl mit als auch gegen ihn gefahren und habe großen Respekt vor ihm. Ich freue mich über seinen heutigen Erfolg .“

© Ricardo Pinto / America’s Cup

Lorenzo Bertelli , Chief Marketing Officer und Head of Corporate Social Responsibility der Prada Group, kommentierte: „ Zum ersten Mal hatten wir das potenziell schnellste Boot im Wettbewerb; zum ersten Mal hatten wir so viele entschlossene Segler im Team und ein brillantes Potenzial mit vielversprechenden jungen Talenten. Wenn wir uns nur auf heute konzentrieren, war es kein guter Tag. Aber wenn wir die Dinge aus der richtigen Perspektive betrachten, sollten wir positiv bleiben: Heute ist auch ein Tag, an dem wir sehr stolz sind. Wir sind ein großartiges Team mit einer strahlenden Zukunft. Wir werden weiterkämpfen und positiv bleiben. Wir sind hier, leisten großartige Arbeit, umgeben von Menschen, die wir lieben. Jeder von Ihnen verdient einen großen Applaus .“

Marco Tronchetti Provera, Executive Vice President von Pirelli, dem Co-Titelsponsor des Teams, fügte hinzu: „ Zunächst möchte ich Patrizio Bertelli dafür danken, dass er mich vor einigen Jahren an Bord geholt hat, und Max Sirena, dem besten Trainer in diesem Umfeld und dem besten Skipper für uns und für Sie alle. Es geht nicht nur darum, ein Team zu bilden, das am America’s Cup teilnimmt, sondern auch darum, eine Generation junger Segler heranzubilden, die sich für einen Sport begeistern, der Familien einbezieht und Opfer erfordert, einen Qualitätssport, von dem Sie gezeigt haben, dass Sie ihn beherrschen. Sie haben alle hervorragende Arbeit geleistet. Ich betreibe viele Sportarten, aber ich habe noch nie eine solche Qualität, Leidenschaft, Verbundenheit und familiäre Unterstützung erlebt, wie ich sie hier erlebt habe. Sie sind ein besonderes Team. Vielen Dank an Sie alle – Sie haben gezeigt, wie Sport sein sollte .“