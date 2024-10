Louis Vuitton 37.America`s Cup Barcelona Eeöffnungsfeier Leuchturm der Welt

Vor dem Höhepunkt des 37. Louis Vuitton America’s Cup, dem „Match“ zwischen dem Titelverteidiger Emirates Team New Zealand und dem Rekordherausforderer INEOS Britannia, wurde Barcelona mit einer spektakulären Eröffnungszeremonie an der Platja de Bogatell zum „Leuchtturm der Welt“.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Im Einklang mit den Werten und der Leidenschaft des Louis Vuitton 37. America’s Cup betonte die Eröffnungszeremonie am Abend des 10. Oktober die Macht des Sports, verbunden mit Kunst und Kultur als Vermittler von Veränderung und Engagement. Dieses spektakuläre Ereignis läutete den Höhepunkt des Louis Vuitton 37. America ’s Cup ein, der zum ersten Mal in Barcelona ausgetragen wurde. Es handelt sich um ein America’s Cup Legacy-Projekt, das von America’s Cup Event und seinen Partnern sowie den gastgebenden Institutionen unterstützt und von der Barcelona Capital Nàutica Foundation koordiniert wird.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Die weltweit für ein wahrhaft internationales Publikum ausgestrahlte Show bot atemberaubende visuelle Elemente, darunter eine spektakuläre Drohnenshow, Laserkonstellationen, LED-Bildschirme, Avatare und Meere aus Licht, alles gepaart mit wunderschönen Soundtracks, musikalischen Darbietungen und eindringlichen Symphonien, die die Zuschauer auf eine emotionale Reise mitnahmen und das Publikum auf der ganzen Welt in ihren Bann zogen.https://www.youtube.com/embed/miCGN3zswz8?rel=0&autoplay=0

Albert Guinovart, Komponist und Regisseur des Soundtracks, blickte auf einen schlichtweg atemberaubenden Abend zurück und sagte: „Wir glauben, dass der Kontrast zwischen den Künstlern uns hilft, die Botschaft der Show zu verstärken und ein breites Publikum zu erreichen, das sich mit dem Bild identifiziert, das Barcelona und Katalonien der Welt durch den Louis Vuitton 37. America ’s Cup vermitteln möchten.“

Ian Roman / America’s Cup

Barcelona, ​​eine Stadt, die für ihre Innovation und Kultur bekannt ist, war der perfekte Rahmen für eine Veranstaltung, die Technologie, Kunst und Natur vereinte. Die von Meer, Wind und Segeln inspirierte Zeremonie symbolisierte menschlichen Einfallsreichtum und kollektive Anstrengung und schuf eine Erzählung, die versprach, das Publikum wieder mit der Kraft der Natur und der Magie der maritimen Erkundung in Verbindung zu bringen.

Grant Dalton, CEO von America’s Cup Event, sagte über die Zeremonie: „Unsere Verbindung mit Barcelona, ​​seinen Menschen, seiner Kultur und Identität steht im Einklang mit den Werten, die wir beim Louis Vuitton 37. America ’s Cup fördern wollten – Nachhaltigkeit, Vielfalt, Inklusion, Technologie und Innovation. Dieses Konzert sollte diese Werte präsentieren und gleichzeitig mit unvergesslichen Erinnerungen an die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 1992 konkurrieren – eine Erinnerung, die sich in die Köpfe aller eingebrannt hat, die sie miterlebt haben. Es war ein passendes Spektakel und ein bleibendes Vermächtnis für einen unglaublichen Segelsommer in Barcelona vor dem letzten ‚Match‘ des Louis Vuitton 37. America ’s Cup.“

Ian Roman / America’s Cup

Leslie Ryan, Event Director von America’s Cup Events (ACE) Barcelona, ​​drückte die Bedeutung dieser besonderen Zeremonie vor dem Höhepunkt des Louis Vuitton 37. America ’s Cup folgendermaßen aus: „Seitdem wir Barcelona als Austragungsort ausgewählt haben, spüren wir die einzigartige Energie, die Barcelona zu einer so besonderen und ikonischen Stadt auf globaler Ebene macht. Fans auf der ganzen Welt wurden mit einem so spektakulären und unvergesslichen Konzert verwöhnt, das die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Barcelona und dem Louis Vuitton 37. America ’s Cup unter Beweis gestellt hat.“

Ricardo Pinto / America’s Cup

Schätzungsweise 60.000 Menschen verfolgten das kostenlose Konzert von der Platja de Bogatell und den umliegenden Stränden aus, zusammen mit einem 800-köpfigen Publikum aus der America’s Cup-Community, das von der America’s Cup-Fanzone aus zusah. Die Eröffnungszeremonie des Louis Vuitton 37. America ’s Cup war ein unvergessliches Spektakel und würdigte das älteste, kontinuierlich ausgetragene Ereignis im internationalen Sport – den 173 Jahre alten America’s Cup.

Das Louis Vuitton 37. America’s Cup-Match zwischen Emirates Team New Zealand und INEOS Britannia beginnt am Samstag, den 12. Oktober, wenn diese beiden Spitzenteams in den ersten beiden Rennen der Punkteserie um den ersten Siebenten-Platz vor Barcelona gegeneinander antreten.

(Magnus Wheatley)