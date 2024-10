Louis Vuitton 37. America`s Cup Barcelona Pressekonferenz

Nach einem Fotoshooting am frühen Morgen in der Basilika Sagrada Familia, einem der wahrhaft ikonischen und herausragenden Wahrzeichen der atemberaubenden Stadt Barcelona, ​​stellten sich die vier Steuermänner, die am Louis Vuitton 37. America’s Cup Match teilnehmen werden, bei der Pressekonferenz dem Blitzlicht der Medien aus aller Welt.

Ian Roman / America’s Cup

Peter Burling und Nathan Outteridge vertraten den Titelverteidiger, Emirates Team New Zealand, während für INEOS Britannia, den Herausforderer des Rekords, Sir Ben Ainslie und Dylan Fletcher die Bühne betraten.

Während der Pressekonferenz wurde eine Münze geworfen, um die Startenden zu bestimmen. Da das Emirates Team New Zealand den Münzwurf gewann, wird es vom Hafeneinfahrtspunkt aus starten.

Ian Roman / America’s Cup

Zu Beginn der Pressekonferenz trug Ngāti Whātua Ōrākei die 173 Jahre alte America‘s Cup-Trophäe ins Auditorium, gefolgt von einem mitreißenden Haka, mit dem INEOS Britannia aufgefordert wurde, am 37. Louis Vuitton America‘s Cup Match teilzunehmen.

Ian Roman / America’s Cup

Peter Burling, Skipper des Emirates Team New Zealand, brachte die wachsende Aufregung und Anspannung auf den Punkt, indem er sagte: „Das ist ein ganz besonderer Moment und eine unglaublich aufregende Zeit und wir freuen uns darauf, rauszugehen und morgen mit dem Rennen zu beginnen.“

„Ich denke, das Faszinierende am America’s Cup ist, dass man es nicht wirklich weiß, bis man zum ersten Start antritt, aber wir sind wirklich zufrieden mit dem Paket, das wir zusammengestellt haben – und ich bin sicher, dass die Briten mit dem Paket, das sie zusammengestellt haben, auch sehr zufrieden sein werden. Zwei unterschiedlich aussehende Boote, die aber wahrscheinlich ziemlich ähnliche Geschwindigkeiten fahren, und das wird ein großartiger Wettbewerb.“

Ricardo Pinto / America’s Cup

Sir Ben Ainslie, Kapitän der INEOS Britannia, erläuterte, was das Erreichen des Finales bedeutet – nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für den britischen Sport – und sagte: „Das ist ein wirklich stolzer Moment für uns als stolze Briten. Wir haben ein sehr stolzes sportliches und maritimes Erbe und der America’s Cup ist das Einzige, was in unserer Trophäensammlung immer gefehlt hat.

„Das ist also eine unglaubliche Chance für unser Team, aber gleichzeitig treten wir gegen unglaubliche Verteidiger an, die ihren dritten Sieg in Folge anstreben, und wir wissen, dass das die ultimative Herausforderung ist. In gewisser Weise haben wir nichts zu verlieren und alles zu gewinnen – also sind wir voll und ganz bereit und gespannt auf das, was vor uns liegt.“

Ainslie fuhr fort: „Ich hatte wirklich Glück, den Cup schon einmal gewonnen zu haben, aber nicht mit Großbritannien. Aber es geht nicht um mich, sondern um das Team. Wir wissen, dass der America’s Cup das ultimative Mannschaftsspiel ist, und das motiviert uns als Organisation. Wir sind jetzt seit zehn Jahren auf dieser Mission, ins Finale zu kommen, und was für eine großartige Chance – wir werden alles geben, was wir haben.“

Ian Roman / America’s Cup

Mit Blick auf das Rennen wurde Nathan Outteridge gefragt, wie viel Wert auf den Vorstart und einen sauberen Start gelegt wurde. Er kommentierte: „Wie jeder gesehen hat, war das Finale des Louis Vuitton Cup ein großartiges Ereignis und wir haben sowohl beim Vorstart als auch rund um die Strecke einige fantastische Kämpfe gesehen.

„Wir haben ziemlich genau beobachtet, was Ben, Dylan und das Team vorhatten, und versucht, ihre Manöver und Gegenmanöver zu studieren, und ich bin sicher, dass sie auch morgen versuchen werden zu erraten, was wir tun werden. Ich denke, was wir beim Rennen gesehen haben, ist, dass diese Boote in Bezug auf die Leistung unglaublich nah beieinander liegen und der Start wirklich kritisch sein wird und beide Teams viel Mühe in die Ausführung ihres Starts stecken werden. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was morgen passiert.“

Ricardo Pinto / America’s Cup

Mit Blick auf das Louis Vuitton 37. America’s Cup Match bleiben viele Fragen und Möglichkeiten unbeantwortet. Bei den vorherigen America’s Cup Matches gab es ein altes Sprichwort, dass der Moment, in dem die beiden Boote sich an der Startlinie aufstellten, der Moment war, in dem „wir wussten“, wer als Sieger hervorgehen würde.

Dies ist bei diesem Match des 37. America’s Cup von Louis Vuitton mit ziemlicher Sicherheit nicht der Fall und da beide Teams in der Lage sind, ihren Modus zu ändern, um sich den Bedingungen und der Art und Weise des Segelns ihrer Gegner anzupassen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es in dieser Serie einen klaren Sieger geben wird.

Schauen wir uns die Stärken und Schwächen beider Teams an:

Emirates Team New Zealand

Das Wort „Team“ in Emirates Team New Zealand hat eine kraftvolle Bedeutung und steht symbolisch für eine der besten Organisationen im Weltsport, in der jeder in diesem flach strukturierten Team den neuseeländischen Farn und das Teamlogo mit Stolz trägt.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Haben wir ihre Yacht Taihoro schon bei vollem Renntempo gesehen, ist die Frage, die am Samstag beantwortet wird. Die Antwort ist mit ziemlicher Sicherheit „nein“, aber sie haben die Vorregatta gewonnen und standen am Ende von zwei Round Robins des Louis Vuitton Cup an der Spitze der Rangliste, bevor sie ausschieden.

Schwachstellen in der Panzerung des Defender sind schwer zu finden, doch der Start erwies sich als Schwäche und hier werden die Briten versuchen, Kapital daraus zu schlagen und sich einen frühen Vorteil zu verschaffen – neben VMG-Winkeln in Windrichtung, die möglicherweise auch von der tief fahrenden „Britannia“ ausgenutzt werden könnten.

Positiv ist anzumerken, dass das Emirates Team New Zealand unvergleichlich gezeigt hat, dass es in der Lage ist, die Führung zu übernehmen und Rennen zu beenden, ohne dabei taktische oder Positionsfehler zu machen. Die Kiwis zu schlagen ist eine enorme Herausforderung, aber die Briten hoffen, dass ihre hart umkämpfte Serie mit Luna Rossa Prada Pirelli im Louis Vuitton Cup sie von Anfang an fitter macht. Dennoch bleibt das Emirates Team New Zealand der Favorit, den Louis Vuitton 37. America ’s Cup zu verteidigen.

INEOS Britannia

Das Team, das im gesamten Louis Vuitton Cup bemerkenswerte Verbesserungen gezeigt hat, geht mit Selbstvertrauen in das Match, nachdem es die letzten drei Rennen in Folge gegen ein schnelles Luna Rossa Prada Pirelli gewonnen hat.

Ian Roman / America’s Cup

Die Art und Weise des Sieges ist ebenso wichtig wie die Tatsache, dass sie gewonnen haben, und die Briten werden versuchen, auf der gesamten Strecke an Geschwindigkeit zuzulegen. Nach ihrem Sieg beim Louis Vuitton Cup sagte Bleddyn Mon – Maschinenbauingenieur von Beruf und Trimmer an Bord der Britannia –, dass das Team noch „ein paar Asse im Ärmel“ habe und diese sicherlich brauchen werde, um die Kiwis im Match zu besiegen.

Als technologisch führende Herausforderung verfügt INEOS Britannia über die Rechenleistung und Unterstützung des Mercedes F1-Teams – leistungsstark genug, um es mit jedem aufzunehmen – und ihr Steuerduo Ben Ainslie und Dylan Fletcher hat zusammen fünf Gold- und eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen.

Auf der negativen Seite haben sie in früheren Runden zu unerzwungenen Fehlern, Strafzeiten bei der Begrenzung und zu späten Starts tendiert – was alles von Emirates Team New Zealand bitter bestraft wurde – und obwohl viele der Segelentscheidungen im Finale des Louis Vuitton Cup goldrichtig waren, haben sie gelegentlich auch einige schlechte Entscheidungen bei der Segelauswahl getroffen.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Es ist das erste Mal seit 60 Jahren, dass Großbritannien an einem America’s Cup-Match teilnimmt, und wie das Team sagt, ist es die „Herausforderung seines Lebens“, zu versuchen, die Trophäe zurück in das Clubhaus des Royal Yacht Squadron in Cowes zu bringen, aber bei diesem höchst unberechenbaren Turnier ist alles möglich.

Die Rennen des Louis Vuitton 37. America’s Cup beginnen morgen, Samstag, den 12. Oktober, mit zwei geplanten Rennen ab 14:00 Uhr MEZ. Für das Wochenende wird leichterer Wind vorhergesagt, der die unteren Leistungsfenster beider Teams auf die Probe stellen wird, aber dennoch für ein faszinierendes Spektakel in den Gewässern vor Barcelona sorgen wird.

Für Segelfans auf der ganzen Welt steht das größte Ereignis im Segelkalender bevor. Der Louis Vuitton 37. America ’s Cup verspricht ein Klassiker zu werden und wer als Sieger hervorgeht, darf die älteste, ununterbrochen umkämpfte Trophäe des internationalen Sports in die Höhe heben.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Der Marquess of Anglesey, der große Kriegsheld aus der Schlacht von Waterloo, der die Trophäe 1848 kaufte und sie 1851 dem Royal Yacht Squadron für ein Rennen rund um die Isle of Wight schenkte, würde ohne Zweifel voll und ganz gutheißen, was aus dem damaligen „RYS Challenge Cup“ geworden ist und was wir nun 173 Jahre später auf den kristallklaren Gewässern von Barcelona erleben werden. Möge die „Schlacht von Barcelona“ beginnen.

Magnus Wheatley