Mubadala New York Sail GP Spanien triumphiert in New York

Spanien triumphiert in New York im Finale und schlägt Neuseeland und Frankreich auf dem Hudson

by Miranda Blazeby

T

.

.

Diego Botins Spanien hat nach einem spektakulären Sieg gegen Neuseeland und Frankreich im Alles-oder-Nichts-Shootout in New York zwei Turniersiege in Folge eingefahren.

Die Spanier gewannen den Start und erreichten eine Geschwindigkeit von 72 km/h. Mit knapp drei Sekunden Vorsprung am Start Gate konnten sie die Kiwis knapp hinter sich lassen, bevor sie vor den dicht gedrängten Zuschauern am Ufer von Governors Island über die Ziellinie rasten.

.

Neuseeland musste sich als Zweiter durchsetzen und verpasste nur knapp die Wiederholung seines Triumphs in New York. Frankreich hingegen belegte zum zweiten Mal in Folge den dritten Platz und sicherte sich damit zwei Podiumsplätze in Folge für Quentin Delapierres Team.

Für die Spanier, die bereits in San Francisco triumphierten, ist es der zweite Sieg in Folge. Damit übernimmt Diego Botins Team die Führung in der Saison 2025 und verdrängt die BONDS Flying Roos auf den zweiten Platz. Dank einer verbesserten Leistung in New York rücken die Neuseeländer auf den dritten Gesamtrang vor.

.

Obwohl Botins Team im Finale die Oberhand behielt, schaffte es das Team gerade noch, sich im Dreier-Showdown durch einen Sieg gegen Mubadala Brazil im letzten Qualifikationsrennen zu qualifizieren und die Veranstaltung mit einem wechselhaften Ergebnis von 1-4-3-2-11-7 zu beenden.

Die Flotte kämpfte am zweiten Tag in drei weiteren Qualifikationsrennen und im Finale unter schwierigen Bedingungen mit böigen und wechselhaften Winden von etwa 28 km/h, in Böen bis zu 35 km/h, und einer unruhigen See, die durch die berühmte New Yorker Strömung verursacht wurde.

.

Dies legte den Fokus besonders auf einwandfreies Bootshandling und eine messerscharfe Strategie. Dies zeigten Mubadala Brasilien, das im vierten Rennen seinen ersten Sieg in einem Flottenrennen verbuchte, Frankreich, das im fünften Rennen siegte, und BONDS Flying Roos, das im sechsten Rennen wichtige Punkte zurückholte und triumphierte – sein zweiter Rennsieg bei dieser Veranstaltung.

Unterdessen war es eine enttäuschende Veranstaltung für Red Bull Italien und den heimischen Favoriten USA, die mit 0 Punkten auf den Plätzen 11 bzw. 12 landeten.

.

Die wichtigsten Statistiken des zweiten Renntages zeigten, dass Neuseeland die besten Startzeiten erzielte und die Ziellinie durchschnittlich 1,03 Sekunden nach dem Startschuss überquerte. Emirates GBR segelte die kürzesten Distanzen – durchschnittlich 6,7 km – und BONDS Flying Roos verzeichnete mit 60,47 km/h die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit. Die höchste Durchschnittsflugzeit erreichte Mubadala Brazil mit perfekten 100 %, und Neuseeland verzeichnete mit 84 km/h die höchste Geschwindigkeit des Tages.

.

.

Mit dem Abschluss des dreifachen USA-Events der Saison 2025 geht es für SailGP weiter nach Europa: Der Emirates Great Britain Sail Grand Prix findet am 19./20. 07. in Portsmouth statt.

Genieße unvergleichlichen Zugang zu exklusiven Inhalten, Sonderangeboten und hochkarätigen Wettbewerben – die ganze Action nach deinen Wünschen und mehr!

Botin über den Sieg in New York: „Wir haben im Finale alles gegeben.“

!

Botin über den Sieg in New York: “Wir haben im Finale alles gegeben.“

!

”

by Miranda Blazeby

T

Der spanische Fahrer Diego Botin hat den atemberaubenden Sieg des Teams in New York zusammengefasst, bei dem es in einem hart umkämpften Drei-Boote-Showdown Neuseeland und Frankreich besiegte.

Spanien schaffte es knapp ins Finale, wo es gegen die Kiwis – die hier in der letzten Saison siegten – und Frankreich antrat. Sie schlugen beide, überquerten als Erste die Startlinie und gewannen das alles entscheidende Rennen bis Mark 1. Von hier an wehrten die Spanier die Überholversuche der Kiwis ab und behaupteten ihren knappen Vorsprung von drei Sekunden an jedem Tor.

”

Im Rückblick auf den Kampf sagte Botin, es sei ein „emotionaler Tag mit Höhen und Tiefen“ gewesen, mit einem „guten ersten Rennen“, in dem die Spanier Zweiter wurden, bevor sie sich „durch die nächsten kämpften“ – was zu den Plätzen 11 und 7 führte.

Obwohl sie im letzten Qualifikationsrennen nur den siebten Platz belegten, gelang es den Spaniern, Mubadala Brazil zu überholen, was ihnen den letzten Platz im entscheidenden Finale sicherte.

„Das hat uns den nötigen Schwung gegeben, um ins Finale zu kommen“, sagte Botin. „Nach dem guten ersten Rennen haben wir etwas nachgelassen, und das war überhaupt nicht gut für uns. Im Finale alles zu geben und zu gewinnen, war nach diesem Tief ein unglaubliches Gefühl.“

.

Am zweiten Renntag in New York hatten die Spanier aufgrund der extrem schwierigen Bedingungen mit der Segelführung zu kämpfen, fügte Botin hinzu.

„Wir hatten eine sehr wechselhafte Brise, Wellen und starke Böen und kamen nicht in Schwung. Aber im Laufe des Tages wurden wir immer besser und kamen gut in Schwung für das Finale“, sagte er.

.

Mit dem Sieg in New York feierten die Spanier nach dem Sieg beim letzten Event in San Francisco ihren zweiten Sieg in Folge und kletterten damit an die Spitze der Rangliste der Saison 2025 – BONDS Flying Roos verdrängten sie auf Platz zwei. Zuvor hatten die Spanier in der vergangenen Saison in Los Angeles ihren ersten Eventsieg überhaupt errungen und in San Francisco die Gesamtmeisterschaft der vierten Saison gewonnen – und damit eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei US-Events.

„Amerika ist ein besonderer Ort für uns, und es ist fantastisch, hier erneut zu gewinnen“, sagte Botin.

by Miranda Blazeby