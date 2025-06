100 Jahre Regatta Rund Helgoland – Jubiläum bei der NordseeWoche 2025

Vom 6. bis 10. Juni 2025 steht Helgoland wieder ganz im Zeichen der traditionellen

NORDSEEWOCHE. Zu diesem Pfingstklassiker – der größten deutschen Hochseeregatta

– werden mehr als 100 deutsche Yachten mit über 1.500 Seglerinnen und Seglern

erwartet. Besonderes Highlight: das 100. Jubiläum der legendären Regatta „Rund um

Helgoland“ und die Premiere der Geschwaderfahrt des Deutschen Segler-Verbands

DSV.

Charakteristisch für die Nordseewoche sind die Zubringerregatten, die bereitsdie Anreise auf Deutschlands einzige Hochseeinsel zu einem spannenden Wettkampf machen. Den Auftakt bildet am Freitag, 6. Juni, der

„Garmin-Cup Wedel–Cuxhaven“, bei dem die Teilnehmenden mit ablaufendem Wasser

auf der Elbe nach Cuxhaven segeln. Von dort führt der „Noblex Cup Cuxhaven–

Helgoland“ am Sonnabend über rund 35 Seemeilen weiter auf die Nordseeinsel.

Alternativ starten ambitionierte Crews am Freitag vor Pfingsten bei der „Glück Early Bird

Series“. Diese umfasst zwei Regatten: eine Überfahrt von Cuxhaven nach Helgoland ab

Freitagmittag und am Sonnabendmorgen mehrere Kurzwettfahrten direkt vor der Küste.

Auch von Bremerhaven, Hooksiel und Hooge starten am Sonnabend Regatten Richtung

Helgoland. Die einlaufenden Yachten, die Masten und Flaggen im großen Südhafen

bieten jedes Jahr ein spektakuläres Bild – ein Anziehungspunkt für zahlreiche

Tagestouristen.

Am Pfingstsonntag folgt der Höhepunkt: der „Capitell-Cup Rund Helgoland“. Auf einem

rund 30 Seemeilen langen Kurs umrunden die Boote die Insel mit der markanten roten

Steilküste und der vorgelagerten Düne. Start und Ziel liegen zwischen Insel und Düne –

der beste Blick auf die vielen Yachten bietet sich vom Oberland aus. „Diese Regatta

fordert das ganze Spektrum des Offshore-Segelns“, erklärt Albert Schweizer,

Wettfahrtleiter der NORDSEEWOCHE.

„Neben perfekten Manövern braucht es hier

echte Seemannschaft, ein Gespür für Tide, Strömung und Navigation.“

An der Regatta rund um Helgoland, die dieses Jahr ihr 100. Jubiläum feiert, nehmen auch

die 15 Yachten der erstmals ausgetragenen DSV-Geschwaderfahrt teil. Diese starten

bereits am 31. Mai in Kiel-Schilksee, fahren gemeinsam durch den Nord-Ostsee-Kanal

nach Cuxhaven und segeln von dort nach Helgoland. Dort starten sie in einer eigenen

Wertung beim „Capitell-Cup Rund Helgoland“. „Es gibt kaum einen besseren Einstieg in

den Regattasport als vor der spektakulären Kulisse Helgolands, angefeuert von vielen

Zuschauern“, sagt Albert Schweizer. Zusammen mit dem „Family Cruiser Cup“, bei dem

ohne Spinnaker gesegelt wird und kein Messbrief nötig ist, bietet die NORDSEEWOCHE

gleich zwei attraktive Formate für Einsteiger. Am Pfingstmontag folgt mit dem

„sebamed-Cup Helgoländer Acht“ ein weiterer Klassiker. Die Regatta wird auf zwei

entgegengesetzten Kursen zwischen Düne und Helgoland ausgetragen, Wind, Tide und

Strömung fordern dabei volle Konzentration der teilnehmenden Crews.

Parallel dazu findet der Start zum „Helgoland Offshore Triangle (H.O.T.)“ statt, das die

teilnehmenden Yachten auf einem zwischen 350 und 400 Seemeilen langen Kurs

nonstop über die Nordsee führt und als Qualifikation für das dieses Jahr stattfindende

Rolex Fastnet Race gilt. Die Wettfahrtleitung legt den Kurs und dessen Länge nach Wind

und Wetter aus. „Das H.O.T. bietet eine gute Alternative zur bisherigen Langstrecke nach

Edinburgh. Durch Start und Ziel vor Helgoland werden der organisatorische und

logistische Aufwand sehr verschlankt und der Zeitaufwand für alle Beteiligten ist

geringer“, sagt Marcus Boehlich, Organisationsleiter der NORDSEEWOCHE.

Als Hommage an das 100. Jubiläum der Regatta Rund um Helgoland gibt es auch 2025

wieder eine eigene Wertung für klassische Yachten, mit Baujahr zwischen 1922 und

1970 beim „Noblex-Cup Cuxhaven-Helgoland“ und „Capitell-Cup Rund Helgoland“. Den

Abschluss der Nordseewoche bilden die Rückregatten am Dienstag, 10. Juni, nach

Bremerhaven und Cuxhaven.

Zentraler Treffpunkt für alle Seglerinnen und Segler wird wie in den Vorjahren das

beliebte boot Düsseldorf Race Village. Die weltgrößte Wassersportmesse ist seit

15 Jahren Partner der NORDSEEWOCHE. Im boot Düsseldorf Race Village bietet die

ALEXSEAL Offshore Lounge Snacks und Drinks, im boot Düsseldorf Wettercenter gibt

es in Zusammenarbeit mit WetterWelt tägliche Skipperbriefings. Dänemark, das

diesjährige Partnerland, bietet kleine Snacks,

Ausrüstungspartner Marinepool, ebenfalls

seit 15 Jahren Partner der größten deutschen Hochseeregatta präsentiert seine

Offshore-Kollektion.



Die NORDSEEWOCHE ist die größte deutsche Hochseeregatta und besteht aus elf Wettfahrten,

darunter vier Zubringerregatten. Gegründet wurde sie von Weser-Yacht-Club (WYC),

Norddeutschem Regatta Verein (NRV), Hamburger Yacht-Club und der Segler-Vereinigung

Niederelbe (SVN). Die 90. Nordseewoche findet vom 6. bis 10. Juni 2025 statt. Besonderes

Highlight ist das 100. Jubiläum der Regatta Rund um Helgoland, die 1925 zum ersten Mal

ausgetragen wurde.

