52 Super Series: American Magic Quantum Racing gewinnt Baiona Sailing Week 2025

American Magic Quantum Racing ist die galizische Königsklasse und gewinnt vorzeitig das zweite Event des Jahres 2025

Mit einer beeindruckend konstanten Serie über 10 Rennen bei unterschiedlichsten Wetterbedingungen gewann die unter US-Flagge fahrende Mannschaft von American Magic Quantum Racing von Doug DeVos die zweite Regatta der Saison 2025 und holte zum fünften Mal seit 2012 den prestigeträchtigen Royal Cup.

Obwohl Quantum Racing powered by American Magic 2024 den Gesamttitel der 52 SUPER SERIES gewann, gelang es der jungen Crew in den Jahren 2023 und 2024 nie, einen Eventsieg zu erringen. Doch die Rückkehr von Terry Hutchinson an Bord – der mit der Leitung des America’s Cup des New York Yacht Clubs in Barcelona voll ausgelastet war – scheint den Sieg zurückgebracht zu haben, eine wichtige und wertvolle Erkenntnis für die zukünftige Entwicklung des US-Teams. Unter dem Steuer von Harry Melges IV segelte Victor Diaz de Leon als Stratege und Sara Stone als Navigatorin neben Terry Hutchinson, der das Team seit 2008 zu vielen Erfolgen geführt hat.

Mit einem Vorsprung von 13 Punkten ging American Magic Quantum Racing in die letzten beiden Rennen des GALICIA 52 SUPER SERIES ROYAL CUP und sicherte sich mit einem vierten Platz den historischen Pokal vorzeitig. Sie beendeten die Regatta mit einem fünften Platz und gewannen mit 11 Punkten Vorsprung vor Harm Müller Spreers unter deutscher Flagge fahrendem Platoon Aviation, das unter der galizischen Sonne ein glänzendes Ergebnis erzielte. Zwei entscheidende Rennsiege markierten heute die Revanche für die Champions von 2023 nach einem glanzlosen letzten Platz im vergangenen Monat in Saint-Tropez, als sie Letzter wurden.

Terry Hutchinson, der siegreiche Skipper, schwärmte vom Sieg: „ Das Team ging mit einem guten Polster in den heutigen Tag und wir wollten uns nicht darauf ausruhen. Wir wollten wirklich sicherstellen, dass wir alles unter Dach und Fach haben, bevor das letzte Rennen gesegelt wurde, um den Druck rauszunehmen. Wir sind ein gutes Rennen gesegelt und haben es geschafft. Die Jungs haben letzte Saison gute Arbeit geleistet und die Meisterschaft gewonnen und meiner Meinung nach werden wir das verteidigen. Aber wir wissen auch, dass wir auf dem Weg nach Cascais, einem für das Team neuen Austragungsort, der windig sein kann, gut waren. Wir waren hier gut, manchmal aber auch nicht so gut, also müssen wir weiter an unseren Fähigkeiten feilen und immer konstanter werden. Alles in allem können wir mit unserem Start in diese Woche zufrieden sein und es ist toll zu sehen, wie sich Harry als Steuermann und Teamkollege weiterentwickelt. Ich freue mich, zu seinem und dem ersten Sieg der anderen Teammitglieder beizutragen.“

Das Team von Doug De Vos wiederholte seinen Erfolg vom letzten Mal, als die 52 SUPER SERIES in Baiona stattfand, gewann 2022 vor Platoon und holte nach Erfolgen in den Jahren 2022, 2013, 2014 und 2015 zum fünften Mal den Royal Cup.

Vasco Vascotto, Taktiker von Platoon Aviation, meinte: „ Ich denke, der zweite Platz hier zeigt, dass wir es schaffen können. Das ist sehr wichtig für unser Selbstvertrauen. Ich möchte Harm für diese Chance danken und auch Jordi Calafat, der diese Woche nicht dabei sein konnte. Unser gesamtes Team hat große Anstrengungen unternommen, um das Boot optimal vorzubereiten und einige Probleme zu lösen, die wir noch haben. Ich denke, wir sind hier besser gesegelt, aber wir arbeiten hier und nach der Regatta ständig daran, unsere Fehler zu verstehen. Wir sind alt genug, um zu wissen, dass Fehler eine große Chance zur Verbesserung darstellen.“

Andrea Lacortes Alkedo Vitamina rutschte heute einen Platz auf dem Podium ab, was größtenteils an dem Doppel-Bullet-Finale am Samstag von Platoon Aviation lag, aber der neue italienische Eigner und Fahrer war hocherfreut, bei seiner erst zweiten Regatta auf der weltweit führenden Grand Prix Monohull-Rennstrecke den dritten Gesamtrang zu erreichen.

„Ich könnte mich besser fühlen. Der dritte Platz ist ein tolles Ergebnis.“ Larcorte lächelte. „Wir können es noch besser machen, denn gestern war es besser als heute. Aber diese beiden Teams sind alle professionell, sie sind so gut, und so nah an ihnen dran zu sein, ist ein toller Erfolg.“

Mit seiner herzlichen Gastfreundschaft und den wunderschönen Rennarenen erwies sich Baiona erneut als beliebter Austragungsort für die elf Teams aus neun verschiedenen Nationen, die diese Woche an den Start gingen. Von rauen Atlantikbrisen mit über 20 Knoten, rollender Dünung, Nieselböen und pfeifendem Nebel bis hin zum warmen Sommersonnenschein und sanften Winden von 6 bis 9 Knoten war die fünftägige Regatta mit zehn Rennen der perfekte Kontrast zum Auftakt des Vormonats in Saint-Tropez, wo an zwei Wettkampftagen nur vier Rennen gesegelt werden konnten. Sechs der elf Teams gewannen mindestens ein Rennen, und sechs Teams hatten vor dem heutigen Tag realistische Chancen auf einen Podestplatz.

Nun geht es die Atlantikküste hinunter nach Cascais (Portugal) zu den Rolex TP52-Weltmeisterschaften Anfang Juli. American Magic Quantum Racing führt die Gesamtwertung mit 20 Punkten Vorsprung vor Takashi Okuras Sled auf dem zweiten Platz an, während Lacortes Alkedo sechs Punkte dahinter auf dem dritten Platz liegt.

GALICIA 52 SUPER SERIES ROYAL CUP Endergebnisse nach 10 von 10 Rennen

1. American Magic Quantum Racing, USA, Doug DeVos, 2+2+4+1+1+4+7+3+4+5 = 33

2. Platoon Aviation, GER, Harm Müller-Spreer, 4+10+9+4+2+1+8+4++1+1 = 44

3. Alkedo, ITA, Andrea Lacorte, 5+1+8+3+7+10+1+2+6+6 = 49

4. Sled, USA, Takashi Okura, 10+7+5+7+3+5+2+5+5+9 = 58

5. Paprec, FRA, Jean-Luc Petithuguenin, 7+3+7+2+6+8+4+7+8+11 = 63

6. Provezza, TUR, Ergin Imre, 3+5+10+10+8+3+3+1+11+10 = 64

7. Vayu, THA, Whitcraft Family, 6+6+6+6+9+11+6+8+2+8 = 68

8. Alpha+, HKG, Shawn & Tina Kang, 11+8+2+5+10+9+5+11+3+4 = 68

9. Phoenix, RSA, Tina & Hasso Plattner, 9+9+3+8+4+7+9+10+7+3 = 69

10. Alegre, GBR, Andy Soriano, 1+4+11+9+5+6+10+9+9+7 = 71

11. Teasing Machine, FRA, Eric de Turckheim, 8+11+1+11+11+2+11+6+10+2 = 73

52 SUPER SERIES 2025 Intermediate Leaderboard nach zwei Veranstaltungen

1. American Magic Quantum Racing, USA, 18+23 = 51

2. Sled, USA, 13+58 = 71

3. Alkedo Vitamina, ITA, 28+49 = 77

4. Platoon Aviation, GER, 36+44 = 80

5. Paprec, FRA, 23,5+ 63 = 86,5

6. Alpha+, HKG, 21,5+68 = 89,5

7. Provezza, TUR, 30+64 = 94

8. Vayu, THA, 27+68 = 95

9. Alegre, GBR, 30+71 = 101

10. Phoenix, RSA, 48+69 = 117

11. Teasing Machine, FRA, 48+73 = 121

12. Gladiator, GBR, 12+120 = 132

13. Crioula, BRA, 28+120 = 148

Die zehnte Jubiläumssaison der 52 SUPER SERIES beginnt in der galizischen Stadt Baiona im atemberaubenden, rauen Nordwesten Spaniens. Es ist das erste Mal überhaupt, dass die TP52-Klasse in Galicien oder sogar so weit nördlich an der Atlantikküste antritt.

Galicien hat eine stolze Seefahrertradition. Tatsächlich war Baiona der erste europäische Hafen, der die Nachricht von der Entdeckung der Neuen Welt erhielt, als die Karavelle La Pinta unter Kapitän Martín Alonso Pinzón am 1. März 1493 diesseits des Atlantiks eintraf.

Eingebettet in eine spektakuläre Bucht mit Blick auf die majestätischen Cíes-Inseln (ein berühmter Naturpark), bildet das malerische Fischerdorf den portugiesischen Teil des Jakobswegs und ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen der galizischen Rías Baixas. Die Flussmündung ist ein Paradies für Naturliebhaber, keltische Traditionen und eine weltberühmte Gastronomie, deren Spezialitäten Meeresfrüchte, Fisch und Weine wie der Albariño hervorheben.

Darüber thront die majestätische Burg Monterreal, eine ummauerte Festung aus dem 14. Jahrhundert, in deren Mauern sich ein beeindruckender Parador Nacional sowie der historische Monte Real Club de Yates de Baiona MRCYB befinden, der stolze Gastgeber der Abanca 52 Super Series Baiona Sailing Week ist.

Der MRCYB wurde am 24. März 1965 gegründet und löste den nur ein Jahr zuvor gegründeten Erizana Yachting Club Internacional ab. In den sechzig Jahren seines Bestehens hat er sich zu einem der angesehensten Yachtclubs Spaniens entwickelt. Seine Prinzipien basieren auf der Förderung des internationalen Bootstourismus und der Organisation von Regatten. Seine bekannteste Regatta ist die Prinz-von-Asturien-Trophäe, die seit 1986 jährlich stattfindet. Der MRCYB hat jedoch auch Hochseerennen wie Lymington-Baiona, viele Europa- und Weltmeisterschaften sowie zahlreiche Match Races organisiert. 1989 war er der erste spanische Club, der um den America’s Cup antrat. Diese Initiative wiederholte er noch zweimal und etablierte ihn damit als eine der wichtigsten nautischen Institutionen Spaniens.

Seine strategische Lage am Eingang zur Mündung des Vigo und nur wenige Meilen von der Nordküste Portugals entfernt macht das MRCYB zu einem wertvollen Zwischenstopp für Segler aus aller Welt.

