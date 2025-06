SailGP: Tom Slingsby die Nachricht über die Eigentümerschaft von Jackman und Reynolds ist für das australische Team und SailGP „unglaublich“

Slingsby: Die Übernahme des australischen Teams durch Jackman und Reynolds ist „unglaublich“ für SailGP

Tom Slingsby, Fahrer der frisch umbenannten BONDS Flying Roos, bezeichnete die Übernahme des Teams durch die Weltstars Hugh Jackman und Ryan Reynolds als „unglaublich“.

Auf einer Pressekonferenz vor dem Rennen in New York an diesem Wochenende reagierte Slingsby auf die Ankündigung, mit der das australische Team mit neuer Identität in Privatbesitz übergeht.

„Es ist unglaublich, wenn man an die Zeit vor fünf Jahren zurückdenkt, als wir diese Reise neu begannen. Doch nun, fünf Jahre später, sind wir hier und unsere Eigentümer sind Hugh Jackman und Ryan Reynolds. Außerdem haben wir uns mit der unglaublichen, kultigen australischen Marke BONDS zusammengetan – es ist ein aufregendes neues Kapitel, das wir aufschlagen.“

SailGP-Geschäftsführer Andy Thompson stimmte dem zu und bezeichnete die Eigentümerübernahme als „transformierend“, nicht nur für das australische Team, sondern auch für die Liga insgesamt.

Im Hinblick auf den Deal verriet Thompson, dass sich „eine Gruppe um Ryan Reynolds und Huge Jackman gebildet“ habe und die Liga und die Interessenvertretung „seit einigen Monaten“ miteinander verhandelt hätten.

„Endlich konnten wir uns vor diesem Event einigen.“

Er beschrieb Jackman als einen „echten Australier“, der „das Segeln wirklich liebt“, während Reynolds „in letzter Zeit einen ziemlich großen Einfluss auf andere Sportteams hatte“.

„Wir sind wirklich gespannt, welche Energie diese neue Gruppe mit sich bringt – das wird fantastisch für die ganze Liga sein.“

Die Nachricht kommt, nachdem Red Bull Italy announced its own star-studded new ownership group erst letzte Woche seine neue, mit Stars besetzte Eigentümergruppe unter der Leitung der Hollywood-Ikone Anne Hathaway bekannt gegeben hatte.

Die zwölfköpfige F50-Flotte wird dieses Wochenende am 07. und 08. Juni beim Mubadala New York Sail Grand Prix gegeneinander antreten.

by Miranda Blazeby