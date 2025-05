Neapel ist Ausrichter des Louis Vuitton 38th America’s Cup

Die italienische Regierung freut sich, gemeinsam mit dem Team New Zealand und dem Royal New Zealand Yacht Squadron Italien als Gastgeberland und Neapel als Gastgeberstadt für den 38. Louis Vuitton America’s Cup bekannt zu geben, der im Frühjahr und Sommer 2027 stattfinden wird.

Zum ersten Mal werden der Louis Vuitton Cup und das Louis Vuitton America’s Cup Match in Italien ausgetragen, einem Land mit einer der farbenfrohesten und enthusiastischsten America’s Cup-Geschichten.

Im Jahr 2027 wird die Welt nach Italien und insbesondere nach Neapel blicken, der Hauptstadt der italienischen Region Kampanien, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und eine der ältesten Städte Europas ist, da sie Austragungsort des ältesten internationalen Sportpokals der Welt sein wird.

Der Kampf um den 38. Louis Vuitton America’s Cup findet im Schatten des Vesuvs und direkt am Ufer der pulsierenden Stadt statt. Mit ihrem stolzen Erbe und ihrer reichen Geschichte bieten Italien und Neapel dem 38. Louis Vuitton America’s Cup ein unvergleichliches Erlebnis, das auf die eine oder andere Weise sicherlich zum Mythos, zur Besessenheit, zur Rivalität und zur Innovation des America’s Cup beitragen wird.

Neapel ist Ausrichter des 38. Louis Vuitton America`s Cup 2027

Andrea Abodi, italienischer Minister für Sport und Jugend, hat im Bewerbungsprozess eine Schlüsselrolle gespielt und freut sich über die Ankündigung der Präsidentin des Ministerrats, Giorgia Meloni, dass Italien das Gastgeberland für den 38. Louis Vuitton America’s Cup ist.

Die Wahl Italiens und insbesondere Neapels als Austragungsort der 38. Ausgabe des America’s Cup stellt für das gesamte Land eine enorme Chance dar, den Wert seines Territoriums zu steigern, den Tourismus anzukurbeln und den Sport zu fördern. Unser Engagement wird auch darin bestehen, Initiativen, Projekte und Maßnahmen zur Meereserziehung und -Meereswirtschaft zu fördern.

Die Verleihung dieser Ausgabe ist ein großer Erfolg. Ein Mannschaftssieg, und ich danke Präsidentin Giorgia Meloni, der von Anfang an die tiefe Bedeutung erkannt hat, ein so wichtiges internationales Ereignis mit großer sportlicher, sozialer, touristischer und industrieller Wirkung nach Italien zu bringen.

Die großen Investitionen, die organisatorischen Fähigkeiten und die Erfüllung aller notwendigen Anforderungen zeugen von der Vorbereitung, dem Fachwissen und der Professionalität eines Teams, das – in Zusammenarbeit mit der Regierung und unter der Leitung von Sport e Salute als Durchführungsorgan – gezeigt hat, dass es über alles verfügt, was nötig ist, um die Erwartungen aller Beteiligten, des Rechteinhabers des Wettbewerbs, des Teams Neuseeland, des Gewinners der letzten Ausgabe, zu erfüllen.

Die Austragung des America’s Cup in Neapel stellt zudem eine strategische Gelegenheit dar, das Umweltsanierungs- und Stadterneuerungsprogramm von Bagnoli, dem Gebiet, in dem die Stützpunkte der Teams liegen werden, zu beschleunigen.

All dies wird sich in einem einzigartigen und fesselnden Rahmen entfalten, reich an Inhalten und Anregungen, ein erstes Mal für unsere Nation, das alle Italiener stolz machen und dem Rest der Welt sicherlich den Atem rauben wird.

Und Italien ist wieder einmal dank des Sports der Mittelpunkt der Welt.“

Minister Giorgetti, Minister für Wirtschaft und Finanzen , unterstützte diese wichtige Ankündigung:

„Wir sind stolz, bekannt geben zu können, dass der 38. America’s Cup in Bagnoli bei Neapel stattfinden wird. Dieses prestigeträchtige Sportereignis stellt einen bedeutenden Schritt zur Wiederbelebung einer Region dar, die seit langem mit Herausforderungen konfrontiert ist und deren Entwicklung und Wachstum wir uns weiterhin mit Nachdruck verpflichtet fühlen.“

Gaetano Manfredi, Bürgermeister von Neapel und Sonderbeauftragter der Regierung für Bagnoli:

„Die Ausrichtung des 38. America’s Cup in Neapel ist ein außergewöhnliches internationales Schaufenster für die Schönheit und Geschichte unserer Region. Wir haben in den letzten Monaten in enger Zusammenarbeit mit der Regierung intensiv an dieser Bewerbung gearbeitet und uns erfolgreich gegen andere konkurrierende Städte durchgesetzt. Dieser Erfolg wird erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen auf unsere Region haben, wie dies auch bei früheren Austragungsorten wie Barcelona und Valencia der Fall war. Die Veranstaltung wird das bedeutendste Sportereignis sein, das Neapel je ausgerichtet hat. Sie verwandelt den legendären Golf der Stadt in eine Bühne für spektakuläre Rennen der weltbesten Segelteams. Eine Gelegenheit, der Welt nicht nur die Schönheit unserer Landschaft zu zeigen, sondern auch die Fähigkeit der Stadt, die großen Herausforderungen der Gegenwart kompetent zu meistern. Die Rennen finden in den Gewässern zwischen Castel dell’Ovo und Posillipo statt, während die Mannschaftsstützpunkte in Bagnoli errichtet werden – einem strategischen Gebiet, in das die Regierung entschieden investiert, um es schließlich der Stadt und ihren Bürgern zurückzugeben.

Die komplexen Arbeiten zur Umweltsanierung und -umgestaltung in Bagnoli sind bereits im Gange und verlaufen planmäßig. Der America’s Cup wird den Tourismus, die maritime Wirtschaft, das lokale Unternehmertum und die Entwicklung neuer Kompetenzen stark vorantreiben und einen konkreten Vorgeschmack darauf geben, was dieses Gebiet nach Abschluss seiner Stadterneuerung werden kann. Ich danke Premierministerin Giorgia Meloni, dem Minister für Sport und Jugend, Andrea Abodi, und allen beteiligten institutionellen und technischen Akteuren für das in unsere Stadt gesetzte Vertrauen. Neapel ist bereit und wird weiterhin seine Fähigkeit unter Beweis stellen, konkrete Ergebnisse zu liefern.“

Grant Dalton, CEO des America’s Cup Defender Team New Zealand, freut sich, nach einem sehr effizienten Auswahlverfahren Neapel (Italien) als Austragungsort bekannt zu geben.

„Ich freue mich riesig, Neapel (Italien) als Austragungsort des 38. Louis Vuitton America’s Cup bekannt geben zu können. In Italien herrscht ein unverfälschter Geist und absoluter Stolz, und daher erscheint es mir sehr passend, den nächsten America’s Cup hier auszurichten.“

Indem wir den 38. Louis Vuitton America’s Cup in dieses Land bringen, haben wir das Gefühl, ihn zu den Menschen zu bringen, und folgen damit unserem Ziel, die Zuschauerzahl des America’s Cup und des Segelsports kontinuierlich zu vergrößern.

Die Italiener sind das leidenschaftlichste und engagierteste Publikum des America’s Cup, und natürlich ist es die Heimat von Luna Rossa, einem fantastischen Team und starken Konkurrenten. Aus Sicht des Titelverteidigers fühlt es sich also an, als würden wir uns wettbewerbsmäßig in die Höhle des Löwen begeben, aber aus Event-Sicht ist es der perfekte Austragungsort für den Louis Vuitton 38. America’s Cup.

Naples war 2012 und 2013 im Vorfeld des 34. America’s Cup Gastgeber der America’s Cup-Action und war Austragungsort von zwei America’s Cup World Series-Events. Nach Schätzungen der örtlichen Veranstalter kamen während der einwöchigen Veranstaltung mehr als eine Million Menschen, um die Rennen an der Küste von Naples zu verfolgen.

Mit der Bewerbung Neapels in Italien ging die klare Ambition einher, den America’s Cup als Mittel zur Modernisierung der Infrastruktur der Stadt zu nutzen und gleichzeitig ihre Geschichte zu ehren und den Menschen in Italien das Spektakel des AC75 America’s Cup-Rennens zu bieten.

Als aktueller Inhaber und Treuhänder des America’s Cup freut sich das Royal New Zealand Yacht Squadron darauf, dass Neapel Italien ein dynamischer Katalysator für das weitere Wachstum des America’s Cup wird. „Italien ist seit langem einer der erbittertsten und leidenschaftlichsten Rivalen des neuseeländischen Teams im America’s Cup, und wir freuen uns sehr, dass Neapel Italien als Austragungsort für das 38. Louis Vuitton America’s Cup Match ausgewählt wurde“, sagte Commodore David Blakey vom Royal New Zealand Yacht Squadron .

„Die Rückkehr des Cups nach Europa – ins Herz einer der lebendigsten Segelcommunities der Welt – würdigt nicht nur die reiche Geschichte der Veranstaltung, sondern schafft auch eine unglaubliche Gelegenheit, neuseeländischen Segelsport und Innovationen auf globaler Bühne zu präsentieren.

Neapel, Italien, verspricht eine spektakuläre Kulisse für den 38. Louis Vuitton America’s Cup sowie die Jugend- und Frauenregatten zu werden. Wir sind stolz, den Cup dort 2027 verteidigen zu dürfen. Die Mitglieder unserer Staffel hatten bei der Europareise zum letzten America’s Cup ein unvergessliches Erlebnis, und wir freuen uns darauf, in Neapel, Italien, noch mehr exklusive Erlebnisse und Unterstützungsmöglichkeiten zu bieten.“

Weitere Einzelheiten zur Planung des 38. Louis Vuitton America’s Cup werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

