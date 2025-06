2025 Euro 49erFX Marla Bergmann und Hannah Wille GER sind Vize Europameister !

3 Teams aus Deutschland in den Top Ten !

5.Platz Sophie Seinlein und Catherine Bartelheimer GER 17

10.Platz Maru Scheel und Freya Feilcke GER 22

Georgia und Antonia Lewin Lafrance waren in den letzten sechs Jahren auf dem Vormarsch und stehen nun an der Spitze. In einer einwöchigen Serie von 13 Rennen setzte sich das in Nova Scotia beheimatete Duo gegen die deutschen und polnischen Teams durch, mit denen sie am Tag praktisch punktgleich angetreten waren. Jeder Regattatag war nervenaufreibend, da die Teams bei leichtem Wind nie in einen Rhythmus fanden und bei jeder Entscheidung und jedem Start stets wachsam sein mussten.

Am letzten Tag lieferten sich drei Teams einen spannenden Wettkampf, der mit einem Fleet Race am Morgen und dem Medal Race am Nachmittag begann. Die Kanadierinnen gewannen beide Rennen und bauten ihren Vorsprung von zwei Punkten zu Beginn des Tages zu einem Zehn-Punkte-Sieg vor Marla Bergmann und Hannah Wille (GER) aus. Aleksandra Melzacka und Sandra Jankowiak (POL) belegten den dritten Platz, nachdem sie am letzten Tag etwas nachgelassen hatten, aber dennoch sicher auf dem Podium standen.

Das siegreiche Paar verpasste in Paris mit einem Enttäuschungsmoment im letzten Rennen knapp die Teilnahme an den Top-10-Medaillenrennen, meldete sich aber 2025 stark zurück. Beim ersten Grand Slam des Jahres belegten sie den neunten Platz und gewannen beim zweiten Grand Slam Bronze. Vor vier Jahren gewann das kanadische Paar hier in Thessaloniki bei der Europameisterschaft 2021 seine erste Meisterschaftsmedaille, sie fühlen sich also sichtlich wohl mit dem Austragungsort.

Isaura Maenhaut und Anouk Geurts (BEL) wurden im Medal Race Zweite und rückten damit auf den vierten Gesamtrang und den dritten Platz bei den Europameisterschaften vor.

Tim Mourniac und Aloise Retornaz gelingt ein unwahrscheinliches Überholmanöver und holt Bronze im Nacra 17

Die Podiumsplätze im Nacra 17-Fuhrpark waren vor dem Medaillenrennen so gut wie vergeben. Im Mittelpunkt stand der Kampf um den zweiten Platz zwischen Italien und Argentinien, wobei Großbritannien sich zwei Rennen vor Schluss Gold sicherte. Als jedoch sowohl Italien als auch Argentinien vorzeitig ausschieden und neu starten mussten, eröffnete sich dem französischen Team von Tim Mourniac und Aloise Retornaz eine knappe Chance. Hätten sie das Medaillenrennen gewonnen und die Argentinier den letzten Platz belegt, hätten sie Bronze gewonnen.

In einem sehr leichten und langen Rennen gingen die Franzosen in Führung, wurden aber ständig von den Chinesen herausgefordert, während die Argentinier am Ende des Feldes dümpelten. Doch im letzten Vorwind frischte die Brise auf, und die argentinischen Silbermedaillengewinner aus Paris schlossen wieder zum Ende der Flotte auf. Erst bei den letzten beiden Halsen scheiterte ihre Aufholjagd, und sie belegten mit nur einer Bootslänge Vorsprung den zehnten Platz und verpassten damit die Bronzemedaille.

Die Woche stand im Zeichen der Dominanz von Gimson mit Burnet (GBR), die ein solides Medal Race segelten, bei dem nichts mehr auf dem Spiel stand. Die Silbermedaille sicherte sich Gianluigi Ugolini mit Maria Gubilei (ITA), die ebenfalls im Medal Race neu starten mussten, sich aber sicher wieder ins Hauptfeld zurückfanden und nie Gefahr liefen, ihre Silbermedaillenplatzierung zu verlieren.

Snow und Macdiarmid (USA) sichern sich den zweiten Gesamtrang

Beim 49er-Medaillenrennen waren wesentlich mehr Teams im Rennen um die Medaillen als in den anderen beiden Flotten, und es waren Nevin Snow und Ian Macdiarmid (USA), die die Gelegenheit nutzten, vom vierten Platz nach vorn sprangen und Silber gewannen.

Die Abstände zwischen den meisten medaillenberechtigten Teilnehmern waren gering, daher ging es im Medal Race darum, das Beste zu geben und zu hoffen, dass die Konkurrenz nicht so gut abschnitt. Das gelang den Amerikanern, die den besten Start am Pin erwischten und die linke Seite gewannen. Sie erreichten die Luvmarke als Vierte und konnten dann mit einer Halse aufholen, als der Wind so stark wurde wie nie zuvor. Zu diesem Zeitpunkt bemerkten sie, dass die Uruguayer ein schwaches Rennen fuhren, und wussten, dass sie, wenn sie durchhielten, eine Chance auf die Medaillen hätten.

Snow und Macdiarmid sind in Hochform, nachdem sie erst vor wenigen Wochen den französischen Grand Slam in Hyères gewonnen haben.

Hernan Umpierre und Fernando Diz (URU) waren das wechselhafte Team der Woche und beendeten das Rennen um die Medaillen mit einem etwas schlechten Ergebnis: Sie wurden Neunter und fielen auf die Bronzemedaille zurück.

Europäische Nationen schafften es nicht auf das Gesamtpodium, doch jedes der drei Top-Teams war von seiner europäischen Leistung begeistert. Die Wizner-Brüder (ESP) belegten den vierten Gesamtrang und waren die ersten Europäer, die bei einer Meisterschaft ihre beste Leistung zeigten. William Pank und Thommie Grit (GBR) nahmen zum ersten Mal am Medal Race teil und sicherten sich mit ihrem Sieg EM-Silber und den fünften Gesamtrang. Tal Sade und Maor Abu (ISR) belegten den dritten Platz in Europa und den siebten Gesamtrang.

Nachdem die Regatta gut gesichert war, glänzten Seb Menzies und George Lee Rush (NZL) am letzten Tag mit einem guten Tempo. Sie gewannen das verbleibende Flottenrennen und wurden Vierte im Medal Race. Damit feierten sie ihren ersten großen Titel im 49er. Auf die Frage, ob sie sich wie Burling und Tuke fühlen, ihre neuseeländischen Landsleute, die den 49er ihrerzeit dominierten, lachten sie und sagten: „Noch nicht!“ In den nächsten vier Jahren in LA werden viele Skiff-Talente auf dem Wasser zu sehen sein, da für die Weltmeisterschaften im Oktober in Cagliari die Rückkehr vieler Medaillengewinner erwartet wird. Der Vierer nach LA dürfte also spannend werden.

