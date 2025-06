LUNA ROSSA hat einen Neuen Sponsor Alfa Romeo !

Der Autohersteller Alfa Romeo wird den italienischen Herausforderer während des gesamten 38. America’s Cup unterstützen

Eine neue Partnerschaft zwischen Luna Rossa und Alfa Romeo wurde heute mit einem eindrucksvollen Video angekündigt, das die Synergien zwischen zwei legendären italienischen Marken hervorhob.

Beim 38. America’s Cup steht die traditionsreiche Automobilmarke Luna Rossa während der gesamten Dauer der Veranstaltung als offizieller Sponsor zur Seite. Diese natürliche Zusammenarbeit bringt zwei legendäre italienische Namen zusammen, die eine gemeinsame Mission teilen: kontinuierliche Innovation voranzutreiben, im Sport zu glänzen und über ihre Grenzen hinauszugehen. Sowohl Alfa Romeo als auch Luna Rossa setzen auf Fachwissen, innovatives Design, die Verwendung der weltweit fortschrittlichsten Materialien und erstklassige Ingenieurskunst, um ihre Ziele zu erreichen und Höchstleistungen zu erbringen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden Luna Rossa und Alfa Romeo Know-how austauschen und ihre jeweiligen Teams gemeinsam fortschrittliche Technologielösungen entwickeln. Die Allianz fördert zudem den Wissensaustausch in Schlüsselbereichen wie fortschrittlichen Materialien, Leistungsmanagement und Datenanalyse, in denen beide Marken umfassende Expertise einbringen.

„ Zwischen Luna Rossa und Alfa Romeo besteht eine natürliche Verbundenheit “, sagte Max Sirena , Teamdirektor von Luna Rossa. „ Tiefe Wurzeln, italienisches Erbe, Sportsgeist und unermüdliches Streben nach Exzellenz. Wir teilen sogar eine gemeinsame Farbe – Rot. Unsere Partnerschaft basiert auf gemeinsamen Werten und wird immer stärker .“

„ Es gibt keinen besseren Partner als Luna Rossa “, kommentierte Santo Ficili , CEO von Alfa Romeo. „ Eine Marke, die wie wir eine starke Identität, eine reiche Geschichte, eine klare Vision für die Zukunft, eine Leidenschaft für den Sport, ein Streben nach Exzellenz und ein tiefes Zugehörigkeitsgefühl hat – und vor allem … Italienisch spricht. Genau wie Alfa Romeo .“

„ Diese Partnerschaft hätte zu keinem besseren Zeitpunkt und an keinem besseren Ort stattfinden können “, ergänzte Cristiano Fiorio , Global Head of Marketing, Communications and Strategic Projects. „ Unsere symbiotische Allianz geht weit über den Zusammenschluss zweier Marken oder das Anbringen von Logos auf einem Segel oder einem Emblem auf einem Auto hinaus. Wir teilen Werte und Tradition – und das kann uns überall hinführen. Denn wenn Rennerfahrung auf technische Vision trifft, entsteht etwas wirklich Innovatives. Nicht nur in Bezug auf Farben oder Stil, sondern in echter technologischer Zusammenarbeit .

