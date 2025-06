IRC National Championships 2025 in Cowes, Isle of Wight

IRC Nationals werden im Solent zünden



Die IRC National Championship 2025, Teil der Regatta zum 250. Jubiläum des Royal Thames Yacht Club, bringt über 50 IRC-klassifizierte Boote für drei Tage wettbewerbsorientierter Küstenrennen im Solent zusammen. 21 der 30 für den Admiral’s Cup 2025 gemeldeten Yachten werden voraussichtlich an den Start gehen. Bei den diesjährigen IRC Nationals treten Teams aus der ganzen Welt an, darunter Elitesegler von den Olympischen Spielen, dem America’s Cup und Weltumrundungen. Die Flotte umfasst eine große Bandbreite an Designs, die in vier IRC-Klassen antreten – vom Vierteltonner bis zum Grand-Prix-One-Design und IRC-optimierten Sonderanfertigungen. Die IRC National Championships 2025 heben die Tiefe und Vielfalt des modernen IRC-Racing hervor.

ENTRY LISThttps://racing.royalthames.com/entered/?raceguid=68efc915-bf77-44f2-924e-eb8196fe514a&divisionId=2e694be0-3f69-4972-b073-62b567d2e4d9&classId=&t=0

ROST Van Uden & Ino Noir © Paul Wyeth/RORCDie wechselnden Gezeiten und engen Rennstrecken des Solent belohnen bekanntermaßen Präzision und Teamwork. Unter den größeren Booten wird die Konkurrenz im IRC Zero besonders stark sein, mit einer phänomenalen Mischung aus Booten und Weltklasse-Seglern. Black Pearl, Gladiator, Beau Geste, Rán 8, Jolt 3, Caro und Red Bandit gehören zu den erwarteten Teilnehmern des IRC Zero neben Final Final, Privateer, ROST Van Uden und Ino Noir



Gladiator © Paul Wyeth/RORCIRC Eine ist wahrscheinlich die vielfältigste Klasse bei der Regatta. Acht Admiral’s Cupper werden antreten: AMP-lifi, Baraka GP, Beau Ideal, Callisto, Ginkgo, Jolt 6, Nola und X-Day.



Callisto © Paul Wyeth/RORCZur Klasse gehören außerdem vier Cape 31: Flying Jenny, Fargo, Khumbu und Swift Half. Zwei Spirit Yachts aus dem Designteam von Sean McMillan werden im Einsatz sein: Gwenhyfar II und Oui Fling sowie die Swan 62 Coco de Mer.



Flying Jennie © Paul Wyeth/RORC Kleinere Boote spielen bei den IRC Nationals weiterhin eine wichtige Rolle auf dem Podium. Historisch gesehen stammte die Mehrheit der Gesamtsieger aus der 30-40-Fuß-Klasse, und dieses Muster könnte sich auch 2025 fortsetzen. Zu den bisherigen Gewinnern, die dieses Jahr wieder dabei sind, gehören Adam Goslings JPK 1080 Yes!, dreimaliger Gesamtsieger, und David Franks‘ J/112 Leon, Klassensieger 2020.



Ja! © Paul Wyeth/RORC Am anderen Ende des Spektrums zeigen Vintage-Einträge wie Peter Rutters Half Tonner Quokka 9 und Jaimie McWilliams BB10 Pelikanen weiterhin, dass ältere Designs unter IRC immer noch äußerst wettbewerbsfähig sein können.



© Paul Wyeth/RORC Mit einer Flotte, die von Hochleistungs-Carbon-Rennbooten bis hin zu klassischen Designs wie Richard Hargreaves‘ Aeolus reicht, verspricht die IRC National Championship 2025 eine fantastische Schau der Besten im IRC-Rennsport zu werden. Der Erfolg hängt von taktischem Geschick, Bootsführung und Teamwork ab – das sind die Schlüssel zum nationalen Titel.

Aeolus © Paul Wyeth/RORC weitere Informationen zur Regatta zum 250. Jubiläum des Royal Thames Yacht Club, einschließlich der geselligenprogramme: Visit the Official Notice Board.



RORC Reporter: Louay Habib

