470 Weltmeisterschaft 2025 Jordi Xammar und Marta Cardona ESP sind Weltmeister 2. Platz Simon Diesch & Anna Markfort GER

1

Jordi Xammar und Marta Cardona aus Spanien wurden nach einer spannenden Rennwoche im polnischen Gdynia zu den 470er-Weltmeistern 2025 gekrönt.

ALLE VERANSTALTUNGSINFORMATIONEN



Der letzte Tag der 470er-Weltmeisterschaft in Gdynia ist geschafft! Der Wettkampf war sehr spannend und voller Emotionen, denn der Kampf um die Weltmeisterschaft ging bis in die letzten Sekunden des Rennens!

Die Bedingungen waren hart: ständig wechselnde Windrichtung und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von nur 5-6 Knoten. Das Medal Race musste aufgrund dieser Komplikationen dreimal ausgetragen werden. Nach dem zweiten Versuch entschied das Rennkomitee, die Rennstrecke zu verlegen, was sich als Schlüssel zum Erfolg erwies.

Aufgrund der harten Bedingungen war das Rennen sehr taktisch und brachte das Beste aus allen Mannschaften heraus.

Die meiste Zeit des Rennens führte das britische Team mit Martin Wrigley und Bettine Harris die Meisterschaft an. Das änderte sich jedoch auf der letzten Etappe, sodass sie auf dem dritten Gesamtrang landeten. Nach einem schlechten Start gelang es dem spanischen Team mit Jordi Xammar Hernandez und Marta Cardona Alcantara, einige Plätze gutzumachen und sich so den Weltmeistertitel zu sichern! Das deutsche Team mit Simon Diesch und Anna Markfort wurde Vizeweltmeister.

„Es war eine großartige Veranstaltung, ebenso wie das Medaillenrennen. Auch das Ergebnis zwischen uns, der deutschen und der britischen Mannschaft war sehr knapp.“

„Vom zweiten Platz ins Medaillenrennen gestartet, war es für uns entscheidend, im Rennen so viele Mannschaften wie möglich zu überholen. Wir hatten eine sehr gute Schlussetappe, die uns den Weltmeistertitel einbrachte. Wir sind natürlich sehr glücklich, denn der heutige Tag hat gezeigt, wofür dieses Team gemacht ist! Wir freuen uns nun auf die Zukunft“, sagte Jordi Xammar Hernandez.

„Ich glaube, das Schwierigste heute war, nicht in Stress zu geraten, als die ersten beiden Rennen abgebrochen wurden. Zum Glück ist uns das gelungen. Wir sind konzentriert geblieben, haben weitergemacht und es schließlich geschafft!“, fügte Marta Cardona Alcantara hinzu.

„Nach dieser Woche werden wir uns definitiv noch lange an Gdynia erinnern. Den Titel zu gewinnen, wie wir es heute getan haben, war einer dieser Momente, in denen man sich lebendig fühlt“, erklärte Jordi weiter. „Jetzt haben wir etwas Zeit, uns nach dieser körperlich sehr anstrengenden Woche auszuruhen“, fasste Marta zusammen.

Der Kampf dauerte bis zur letzten Minute des Rennens und die Segler wurden bis zum Äußersten gefordert. In Gdynia kam die Kunst des Segelns voll zur Geltung.

Das italienische Team Elena Berta und Giulio Calabro gewann das Medaillenrennen, den zweiten Platz belegte das französische Duo Matisse Pacaud und Lucie de Gennes und den dritten Platz die Briten Martin Wrigley und Bettine Harris. Dieser Meistertitel markiert ein neues Erfolgskapitel für Jordi Xammar, der nun seinen zweiten Weltmeistertitel in Folge in der 470er-Klasse gewinnt – dieses Mal mit seiner neuen Crewkollegin Marta Cardona, nach seinem Sieg im Jahr 2024 an der Seite von Nora Brugman.

Die Deutschen Simon Diesch und Anna Markfort holten sich die Silbermedaille, nachdem sie die Flotte bis zum letzten Tag angeführt hatten, während die Briten Martin Wrigley und Bettine Harris mit Bronze das Podium komplettierten.

Endergebnisse – Top 3:

1. Jordi Xammar & Marta Cardona ESP

2. Simon Diesch & Anna Markfort GER

3. Martin Wrigley & Bettine Harris GBR

Endgültige Ergebnisse

Live-Tracking

Fotos mit hoher Auflösung



Verfolgen Sie die Veranstaltung: 2025worlds.470.org

A