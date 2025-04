54.Trofeo Princesa Sofia Mallorca Fergus Hotel mit Video

Mit dem heutigen Eintritt der Klassen in die Goldflottenphase bei der 54. Trofeo Princesa Sofía Mallorca von FERGUS Hotels in der Bucht von Palma auf Mallorca wurde die Intensität gesteigert und Konstanz wurde zum Wichtigsten.

In der größten Klasse der Riesenregatta, dem 175 Mann starken Einhandsegeln der Männer (ILCA 7) , erzielt der Brite Micky Beckett die bisher beeindruckendsten Ergebnisse. Der Olympiateilnehmer von Paris 2024 musste zwar bei den ersten beiden Finalrennen der Goldflotte einen Gang höher schalten, doch bei der südöstlichen Brise mit 14 bis 16 Knoten war davon kaum etwas zu spüren. Er verbuchte zwei klare Rennsiege und liegt nun 15 Punkte vor seinem britischen Landsmann Elliot Hanson, der auf Platz zwei liegt.

„Micky lässt uns immer noch dumm aussehen“, kicherte Hanson bewundernd. Der drittplatzierte Italiener Lorenzo Chiavarini, dessen schottischer Akzent noch immer die Nationalität seiner Jugend verrät, stimmt zu: „Micky ist so konstant. Er ist glücklich hier und ein sehr, sehr guter Segler, genau wie Elliot. An unserem Trainingstag könnten wir Micky einholen, aber er ist einfach ein wunderbarer Segler.“

Beckett ist weiterhin fest auf Kurs, die Klasse hier zum vierten Mal in Folge zu gewinnen, und fragt sich insgeheim, was er tun muss, um die Zauberformel zu knacken, die den Gewinner des Trofeo SAR Princesa Sofía bestimmt.

Während die Britinnen die ersten beiden Plätze in der ILCA 7 belegen, führt ihre ILCA6- Kollegin Daisy Collingridge – die Bronzemedaillengewinnerin der Jugendweltmeisterschaften, die die Olympia-Qualifikation verpasste – die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung an. Es stehen noch drei Renntage bevor, die am Samstag mit den entscheidenden Medaillenrennen ihren Höhepunkt finden. Collingridge verweist jedoch auf Verbesserungen in ihrer Herangehensweise und Ausführung, die durch ihre Zeit in der Investmentwelt bisher dazu beigetragen haben.

Ich bin froh, die Führung zu übernehmen. Ich habe mir bis Januar eine Auszeit genommen und ein Praktikum bei einer Private-Equity-Gesellschaft gemacht. Das hat mir etwas Luft verschafft und mir die Möglichkeit gegeben, meine Rückkehrpläne zu überdenken. Es ist toll zu sehen, wie sich das auf meine Arbeitsweise auf dem Wasser auswirkt. Ich denke, die Berufswelt hat mir gezeigt, was man an einem Tag erreichen kann, und viel Verantwortung übernommen. Deshalb habe ich mich intensiv mit meiner Arbeitsweise auseinandergesetzt und mich selbst herausgefordert: „Wie kann ich Dinge besser machen? Wie kann ich Dinge schneller und effizienter erledigen?“ Ich denke, das hat mir geholfen, weiterzukommen.“

Vorgestellte Klassen: 470 und Nacra 17.

In der gemischten 470er- Flotte finden sich neue Partnerschaften im vollen Rennmodus ein und lernen, optimal miteinander zusammenzuarbeiten. Auch in dieser Division ist keiner der Medaillengewinner von Paris 2024 bei der 54. Ausgabe von Sofía dabei, aber es gibt eine tolle Mischung aus erfolgreichen Seglern und aufstrebenden Talenten.

Elena Berta und Giulio Calabro, eines dieser neuen Teams im 470er Mixed, finden schnell ihren Rhythmus. Berta fuhr letztes Jahr mit einer anderen Mannschaft nach Paris 2024, hat sich nun aber mit Calabro zusammengetan, der nach vier Jahren im schnelleren 49er-Skiff wieder im 470er an den Start geht.

Die Italiener belegten in den beiden heutigen Rennen bei wechselhaften Bedingungen zwei zweite Plätze. „Wir hatten den Kopf über dem Boot und haben uns viel umgesehen“, sagte Calabro. „Wir hatten zwei gute Starts, und die Teamarbeit läuft gut.“

Berta, die Bronzemedaillengewinnerin der Weltmeisterschaft 2021, stimmte dem zu. „Teamwork ist sehr wichtig und funktioniert gut. Wir sind schon lange befreundet und versuchen, unsere Rollen zu festigen und uns gegenseitig im Boot zu helfen. Im Moment arbeiten wir daran, das Team aufzubauen. Mein Traum ist es, bei den Olympischen Spielen eine Medaille zu gewinnen, und genau das versuche ich mit Giulio zu erreichen. Aber im Moment genieße ich die Reise und vertraue auf den Prozess.“

Der spanische Olympia-Bronzemedaillengewinner und Weltmeister Jordi Xammar freut sich auf die Herausforderung einer neuen Partnerschaft und segelt jetzt mit Marta Cardona. Sie unterstrichen ihr Potenzial mit dem Sieg im ersten Finalrennen heute, fielen im zweiten aber auf Platz 21 zurück . „Es ist unsere erste große Regatta, daher ist es gut zu sehen, wo wir im Vergleich zur Flotte stehen. Wir haben erst 20 Tage zusammen trainiert, vielleicht sogar weniger, daher denke ich, dass wir einen guten Job machen. Es gibt Punkte, in denen wir uns verbessern können, aber die Bedingungen sind ziemlich knifflig. Es fühlt sich sehr gut an, nach den Spielen wieder Rennen zu fahren. Ich fühle mich etwas eingerostet, besonders im Regatta- und Entscheidungsprozess. Die Sofia ist wahrscheinlich das beste Event des ganzen Jahres, daher freuen wir uns sehr, hier mit dieser starken Flotte zu fahren. Dies ist meine vierte Saison. Das bedeutet, dass ich langsam alt werde, besonders im Vergleich zu den neuen Jungs, die von hinten kommen. Die nächste Generation übertrifft immer die alte, das sehe ich bei Marta. Das Niveau im 470er ist sehr hoch, und ich freue mich darauf, weiter hart zu pushen und mich zu verbessern.“

Zwei Punkte hinter der italienischen Führung liegt das britische Duo Martin Wrigley und Bettine Harris, während das junge deutsche Duo Theresa Löffler und Christopher Hoerr auf den dritten Gesamtrang vorrückte.

Nacra 17:

Die Zweitplatzierten hinter ihren Teamkollegen, den zweifachen Olympiasiegern Ruggero Tia und Caterina Banti im letzten Jahr, Gianluigi Ugolini und Maria Guibilei, scheinen das goldene Erbe der Italiener fortzuführen. Die zweifachen WM-Silbermedaillengewinner haben sieben Punkte Vorsprung auf das beeindruckende, verbesserte chinesische Duo Huangcheng Zhao und Su Sha. Die britischen Olympia-Silbermedaillengewinner von 2020, John Gimson und Anna Burnett, sind Dritte.

„Segeln unter diesen Bedingungen ist sehr hart“, lächelte Giubilei trotz ihrer offensichtlichen Erschöpfung. „Man muss sich bei Rückenwind viel bewegen und den Gennaker ständig anpassen. Das ist sehr anstrengend, und man darf niemals aufgeben.“

Warum die Chinesen so gut abschneiden, besser als im Nacra 17, konnte Ugolini nur spekulieren. „Sie segeln so gut, sie müssen hart trainiert haben. Kompliment an sie, es ist toll, das zu sehen.“

Zusammenfassung:

Im 49er- Männer-Skiff war es der erste Tag des Gold-Fleet-Racing für die Top-25-Teams, doch der Qualitätsanstieg tat dem beeindruckenden Lauf der deutschen Crew Richard Schultheis und Fabian Rieger keinen Abbruch. Sie segelten vier solide Läufe bei leichtem bis mäßigem und sehr wechselhaftem Wind und rundeten den Nachmittag mit einem Rennsieg ab, bevor sie zurück zum Strand von Arenal fuhren.

Die amtierenden französischen Weltmeister Erwan Fischer und Clement Péquin liegen auf dem zweiten Platz und sechs Punkte hinter der deutschen Spitze. „Es war anstrengend für Muskeln und Gehirn da draußen“, sagte Pequin. „Das Feld war sehr eng, daher mussten wir gute Entscheidungen treffen.“

„Im ersten Rennen hatten wir einen schlechten Start und umrundeten die obere Marke nur als 15. Wir machten viele Halsen vor dem Wind, vielleicht sechs, und lagen am Ende auf Platz drei oder vier. Das war also ein wirklich guter Moment für uns.“

Die Briten Freya Black und Saskia Tidey führen die 49er FX Damen-Skiffs an. Bei den Herren-Kites ( Formula Kite Men ) liegt der frischgebackene österreichische Olympiasieger Valentin Bontus nach den ersten vier Finalrennen mit zwei Punkten Vorsprung vor dem singapurischen Titelverteidiger Max Maeder, während bei den Damen ( Formula Kite Women ) die Französin Lysa Caval einen Punkt Vorsprung hat. Bei den iQFOiL- Männern liegt Nico Goyard aus Frankreich mit zwei Punkten Vorsprung in Führung, während die Bronzemedaillengewinnerin Emma Wilson aus Großbritannien weiterhin die iQFOiL- Damenregatta anführt.

Die 54. Trofeo Princesa Sofía Mallorca von FERGUS Hotels wird gemeinsam vom Club Nàutic S’Arenal, dem Club Marítimo San Antonio de la Playa, dem Real Club Náutico de Palma, der Real Federación Española de Vela und der Federación Balear de Vela mit Unterstützung von World Sailing organisiert und vom Steuerfonds für nachhaltigen Tourismus des Govern de les Illes Balears kofinanziert.

Weitere Informationen unter www.trofeoprincesasofia.org

Die Veranstaltung ist Teil des Sailing Grand Slam 2025, zusammen mit der Semaine Olympique Française, der Dutch Water Week, der Kieler Woche und der Long Beach Olympic Classes Regatta.

Weitere Informationen unter www.sailinggrandslam.com

