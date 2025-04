SailGP Rio Event abgesagt, um Reparaturen an Flügelsegeln zu ermöglichen

1

Nachdem SailGP einen Defekt an ausgewählten Flügelsegeln der F50-Flotte festgestellt hatte, traf SailGP die schwierige Entscheidung, das Rio-Event im nächsten Monat (3.–4. Mai) abzusagen, um die notwendigen Reparaturen vor New York (7.–8. Juni) und dem Rest der Saison 2025 durchführen zu können.

Das Problem wurde nach Tests und Analysen des Flügelsegelbruchs des australischen SailGP-Teams letzten Monat in San Francisco entdeckt. SailGP-CEO Russell Coutts bezeichnete die Entscheidung als „notwendige Maßnahme“.

Coutts sagte: „Nach gründlicher Prüfung haben unsere Ingenieure und Techniker ein Problem mit der Verklebung des Kernmaterials im Schersteg einiger Flügelsegel entdeckt, das die strukturelle Integrität dieser Flügelsegel beeinträchtigen könnte. Daher haben wir uns bewusst dazu entschieden, die Veranstaltung im nächsten Monat auszusetzen, um genügend Zeit für Reparaturen und weitere Untersuchungen zu haben.“

Gemäß den SailGP-Richtlinien erhalten alle Ticketinhaber in den kommenden Tagen eine vollständige Rückerstattung, während die Meisterschaft mögliche Optionen für eine Verschiebung der Veranstaltung in Rio 2025 prüft.

Coutts fuhr fort: „Wir wissen, dass diese Nachricht sehr enttäuschend sein wird, aber die Sicherheit unserer Athleten hat für uns oberste Priorität. Wir möchten unseren leidenschaftlichen Rennsportfans in Brasilien für ihre anhaltende Unterstützung von SailGP und dem brasilianischen Team danken, ebenso wie unseren Partnern im Land und weltweit. Es liegt eine große Aufgabe vor uns, aber wir sind zuversichtlich, dass wir alle zwölf Nationalteams startklar machen können, wenn SailGP im Juni nach New York zurückkehrt.“

Weitere Informationen werden bekannt gegeben, sobald sie verfügbar sind. Tickets für alle Veranstaltungen der Saison 2025 sind ab sofort unter SailGP.com/tickets erhältlich. Erste Details zu den Zielorten des SailGP-Saisonkalenders 2026 – darunter eine Veranstaltung in Rio de Janeiro – werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben.

