America’s Cup Peter Burling ist jetzt bei Luna Rossa

Der mehrfache Kiwi-Champion tritt dem italienischen Team bei

In Vorbereitung auf den 38. America’s Cup verstärkt Luna Rossa seine Frontlinie mit einem hochkarätigen Neuzugang: Peter Burling , der neuseeländische Steuermann und dreifache America’s Cup-Gewinner, schließt sich dem italienischen Syndikat an.

Burling kommt zwei Monate nach der einvernehmlichen Beendigung seiner Zusammenarbeit mit dem aktuellen Titelverteidiger, Emirates Team New Zealand, zu Luna Rossa – eine Partnerschaft, im Rahmen derer er 2017 den Cup gewann und ihn 2021 und 2024 erfolgreich verteidigte. Nach einem von gegenseitigem Respekt geprägten Übergang wird Peter nun offizielles Mitglied von Luna Rossa und ist bereit, sowohl zur Segelleistung als auch zur technischen Entwicklung beizutragen, während sich das Team auf die nächste America’s Cup-Kampagne vorbereitet.

Mit drei olympischen Medaillen (Gold in Rio 2016, Silber in London 2012 und Tokio 2021), sechs Weltmeisterschaften in der 49er-Klasse und drei aufeinanderfolgenden Siegen beim America’s Cup bringt Burling einen bemerkenswerten Erfahrungsschatz mit – nicht nur im Hinblick auf den Wettkampfsegeln, sondern auch in Bezug auf technische Innovation und Leistungsentwicklung.

„ Wir freuen uns sehr, Peter Burling bei Luna Rossa begrüßen zu dürfen “, sagte Max Sirena , CEO von Luna Rossa. „ Peter ist seit langem unser Konkurrent, und im Laufe der Jahre haben wir sowohl sein außergewöhnliches Segeltalent als auch seinen Sportsgeist auf der Regattabahn zutiefst schätzen gelernt. Auch wenn seine genaue Rolle noch nicht definiert ist, wird er sicherlich Teil des Segelteams sein, die Führungsspitze von Luna Rossa verstärken und zu wichtigen Bereichen unseres Entwicklungsprogramms beitragen. Peter bringt enorme sportliche, technische und persönliche Werte mit. Wir sind überzeugt, dass seine Anwesenheit dem Team einen deutlichen Schub verleihen und uns mit neuer Energie, Fachwissen und Entschlossenheit für die vor uns liegende Herausforderung versorgen wird .“

„ Ich bin unglaublich stolz, beim 38. America’s Cup mit Luna Rossa anzutreten “, sagte Peter Burling . „ Ich habe es immer geliebt, gegen Luna Rossa anzutreten, und nun diesem legendären Team beizutreten, ist eine wahre Ehre. Die Innovationskraft und der Wettbewerbsgeist, die sie in den Cup einbringen, haben mich schon immer inspiriert. Ich bin dankbar für den herzlichen Empfang und freue mich darauf, gemeinsam mit einem Weltklasse-Team hart zusammenzuarbeiten und meinen Teil dazu beizutragen, Luna Rossas ersten America’s Cup zu gewinnen .“

America’s Cup Peter Burling ist jetzt bei Luna Rossa

