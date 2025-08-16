Sail GP:Unfall bei Hochgeschwindigkeits Trainingsrennen beendet den Sail GP von Brasilien in Sassnitz / Rügen

Ein dramatischer Hochgeschwindigkeitsunfall während eines Trainingsrennens hat die Hoffnungen von Mubudala Brazil auf eine Teilnahme am Germany Sail Grand Prix beendet.

.

Beim zweiten Trainingsrennen in Sassnitz brach bei einem heftigen Sturzflug der Frontträger des F50 des Teams zusammen.

m

.

Es wurden keine Besatzungsmitglieder verletzt, aber es ist nicht möglich, das Boot rechtzeitig zum Rennen an diesem Wochenende zu reparieren. Der Vorfall wird derzeit untersucht.

Kurz zuvor hatte das französische Team von Quentin Delapierre einen Schaden an seinem F50 erlitten, der dazu führte, dass das Boot von den Tragflächen abfiel.

2025 Season // France nosedive during practice racing in Sassnitz

.

.

Delapierre wurde nach dem Training zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, bevor seine Verletzungen diagnostiziert wurden.

In der Zwischenzeit wird das SailGP-Landteam die ganze Nacht durcharbeiten, um Frankreich an die Startlinie zu bringen, wenn das Rennen morgen um 15:30 Uhr MESZ beginnt.

by Will Carson

