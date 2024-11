Vendée Globe 2024 – mit 40 Teilnehmern ein extrem kompetitives Teilnehmerfeld

5

Das Solo-Weltumrundungsrennen Vendée Globe 2024–25 zieht nicht nur das größte Teilnehmerfeld aller Zeiten an – mit 40 Skippern an der Startlinie – es verspricht auch, eines der wettbewerbsintensivsten Rennen in der Geschichte der Veranstaltung zu werden, die bis ins Jahr 1989 zurückreicht.

Es ist schon schwer genug, die Platzierung unter den ersten Zehn vorherzusagen, ganz zu schweigen von den ersten Fünf oder dem Podium in einem Teilnehmerfeld voller äußerst versierter Skipper, die oft auf tadellos vorbereiteten neuen Booten oder bewährten älteren Booten unterwegs sind.

Kurz gesagt: Die Vendée Globe, deren 10. Ausgabe am Sonntag in Les Sables d’Olonne startet, ist im Laufe der Jahre immer wettbewerbsintensiver geworden, und selbst eine Top-10-Platzierung zu erreichen, ist aufgrund der gestiegenen Standards innerhalb der IMOCA-Flotte schwieriger geworden.

Dies wird ein weiteres hartes Rennen, bei dem die führenden Boote die Strecke schneller als je zuvor zurücklegen und den aktuellen 74-Tage-Rekord brechen werden. Schlüsselvariablen wie Renngeschick, Zuverlässigkeit des Bootes, Wettermanagement, Selbstmanagement des Skippers sowie Glück und Pech werden den Ausgang bestimmen.

Die Top-Anwärter werden dieses Jahr von fünf Skippern angeführt, und jeder von ihnen könnte sich bei diesem mittlerweile mythischen Rennen durchsetzen, dessen frühere Gewinner zu Legenden geworden sind.

Charlie Dalin: Der 40-jährige Skipper von MACIF Santé Prévoyance startet als Favorit vieler Leute. Er ist nach einer Krankheitsphase zurückgekehrt und hat mit seinem neuen, von Guillaume Verdier entworfenen Foiler beeindruckende Ergebnisse erzielt. Er wurde Vierter beim The Transat CIC und gewann das New Yorker Rennen Vendée-Les Sables d’Olonne. Dalin hat bei der Vendée Globe noch eine Rechnung offen, nachdem er beim letzten Mal von Yannick Bestaven nach korrigierter Zeit überholt wurde, nachdem er die Ziellinie gewonnen hatte. Er hat die Bootsgeschwindigkeit, die Erfahrung und ein Team hinter sich, um dieses Mal noch besser abzuschneiden.

Yoann Richomme: Der 41-jährige Richomme, zweifacher Figaro-Champion und einer der aufregendsten Neulinge im Solo-Rennen der letzten zwei Jahre, hat sich als äußerst wettbewerbsfähiger Skipper am Steuer seines neuen, von Antoine Koch/Finot Conq entworfenen Foilers erwiesen. Ihm fehlt vielleicht die Erfahrung auf dem Solo-Weltkurs, aber der Paprec Arkéa-Skipper hat mit seinem Sieg beim Transat CIC und dem anschließenden Retour à la Base gezeigt, dass er mit den Besten der Klasse mithalten und sie schlagen kann. Richomme ist ein harter, bescheidener und engagierter Segler und hat das Potenzial, gleich beim ersten Mal zu gewinnen.

Jérémie Beyou: Wie mehrere seiner Rivalen hat der 48-jährige Charal-Skipper in diesem Rennen etwas zu beweisen, nachdem er nach einem herzzerreißenden Start in die letzte Vendée Globe zur Reparatur seines Bootes nach Les Sables d’Olonne zurückkehrte und das Rennen dann im Mittelfeld segelte und den 13. Platz belegte. Nach zwei Abbrüchen bei früheren Vendée Globes und einem dritten Platz in der Saison 2016/17 ist Beyou motiviert, sich ganz nach oben auf das Podium zu katapultieren. Mit einem gut finanzierten Team im Rücken und einem vollständig optimierten und hochtechnischen neuen Boot, das von Sam Manuard entworfen wurde, stand Beyou in den letzten Rennen regelmäßig auf dem Podium, ohne zu gewinnen. Könnte diese Vendée Globe der Moment sein, in dem sich der dreimalige Figaro-Gewinner endlich seinen Traum auf der globalen Rennbahn erfüllt?

Thomas Ruyant: Der Teamleiter des Thomas Ruyant Racing-Teams am Steuer seiner neuen Vulnerable (Schwesterschiff von Yoann Richommes Antoine Koch/Finot Conq-Design) ist Ruyant ein mutiger, engagierter und erfahrener Solo-Skipper mit all der Erfahrung und Belastbarkeit, um diese Vendée Globe zu gewinnen. Beim letzten Mal war er bei seinem zweiten Versuch immer in oder um die Top Drei, fiel dann aber in der Schlussphase zurück und landete auf einem enttäuschenden sechsten Platz. Man kann davon ausgehen, dass er dieses Mal alle Register ziehen wird, um es besser zu machen. Ruyant weiß, wie man gewinnt, mit Siegen bei zwei Transat Jacques Vabres (2023 und 2021) und der Route du Rhum im Jahr 2022.

Boris Herrmann: Der einzige Deutsche in der Flotte, der zum zweiten Mal bei der Vendée Globe antritt, war die Überraschung der letzten 12 Monate mit einer Reihe brillanter Leistungen auf seinem stark optimierten VPLP-Foiler Malizia-Seaexplorer. Dieses Boot wurde beim Ocean Race Dritter und hat sich im Südpolarmeer bewährt, während Herrmann selbst, 43, bewiesen hat, dass er die Ausdauer und die Fähigkeiten hat, um auf höchstem Niveau gegen Rivalen wie Dalin und Beyou anzutreten. Nachdem er beim Retour à la Base Vierter wurde, wurde er sowohl beim Transat CIC als auch bei der New York Vendée-Les Sables d’Olonne Zweiter. Mit einem fünften Platz beim letzten Vendée Globe hat er die Erfahrung, dieses Mal das Podium oder mehr zu erreichen.

Hinter diesen fünf folgen noch zwei weitere Skipper, die alle das Zeug zum Podestplatz haben, ein Sieg ist allerdings eher eine Außenseiterchance.

Sam Davies: Die erfahrene britische Solistin startet zum vierten Mal bei der Vendée Globe und konzentriert sich weiterhin darauf, ihre Leistung bei ihrem ersten Versuch bei diesem Rennen 2008/2009 zu verbessern, als sie Vierte wurde. Beim letzten Mal musste Davies in Südafrika nach einem schweren Unfall mit einem nicht identifizierten Gegenstand im Wasser anhalten, beendete den Kurs dann aber unter großem Beifall am Ende der Flotte. Seitdem hat sie bewiesen, dass sie mit einem neuen Boot – der von Sam Manuard entworfenen Initiatives-Coeur 4 – mit den besten ihrer männlichen Rivalen mithalten kann, und war konstant unter den Top 10, wobei ihr bestes Ergebnis der dritte Platz beim Transat CIC war. Davies hat die nötige Erfahrung, um bei diesem Rennen als beste Frau ins Ziel zu kommen, und könnte zum ersten Mal auf dem Podium stehen.

Sam Goodchild: Ein weiterer Brite, diesmal jedoch einer, der seine Vendée Globe-Karriere noch am Anfang steht, ist in dieser Flotte ein echter Joker. Der 34-jährige ehemalige Ocean Fifty-Champion stürmte die IMOCA-Szene, indem er 2023 die IMOCA Globe Series Championship mit einer Reihe von Podiumsplätzen gewann. Goodchild segelt für das Thomas Ruyant Racing Team und hat bei der Vorbereitung auf seine erste Vendée Globe-Kampagne von all der Erfahrung dieser Organisation profitiert. Obwohl sein Boot – die ehemalige LinkedOut, jetzt Vulnerable genannt – älter ist als die seiner Hauptkonkurrenten, verfügt Goodchild über das Fachwissen und die Erfahrung, um es tagelang nahe an seinem Maximum zu fahren. Das Podium oder ein Sieg ist für ihn in einem Rennen gegen neuere Boote eine große Herausforderung, aber wenn es jemand schaffen kann, dann dieser harte, bescheidene und geradlinige Konkurrent aus Falmouth.

Nach diesen Skippern gibt es noch einige weitere, die nicht nur um die Top 10, sondern auch als Außenseiter auf das Podium mitkämpfen. Dazu gehören Maxime Sorel am Steuer seiner neuen V und B-Monbana Mayenne, die Schweizerin Justine Mettraux auf TeamWork-Team SNEF, Nico Lunven auf Holcim-PRB, Louis Burton auf Bureau Vallée, Paul Meilhat auf Biotherm, Sébastien Simon auf Groupe Dubreuil und Titelverteidiger Yannick Bestaven auf Maître CoQ V. Weitere Segler, die in älteren Booten um die Top 10 kämpfen, sind Clarisse Crémer auf L’Occitane En Provence, Damien Seguin auf Groupe APICIL, Benjamin Dutreux auf Guyot Environnement-Water Family, der Italiener Giancarlo Pedote auf Prysmian, die deutsch-französische Skipperin Isabelle Joschke auf MACSF und Pip Hare aus Großbritannien auf Medallia.

In der Schwertbootflotte zählen Benjamin Ferré auf Monnoyeur-Duo for a Job und sein Mentor Jean Le Cam auf seinem neuen Tout Commence en Finistère-Armour Lux zu den führenden Konkurrenten. Für Le Cam, der 65 Jahre alt ist, ist dies seine sechste Vendée Globe – eine unglaubliche Leistung für sich – und wer sagt, dass der „König“ sich nicht wieder selbst übertreffen und unter die Top 10 kommen wird, nachdem er beim letzten Mal mit einem Boot ohne Tragflügelboot Vierter wurde? Weitere Schwertboot-Anwärter sind Tanguy Le Turquais auf Lazare, Violette Dorange auf DeVenir und Louis Duc auf Fives Group-Lantana Environnement sowie Sébastien Marsset auf Foussier.

Ed Gorman