Was ist die Vendée Globe ?

Seit 1989

Die Route

Das Konzept

Die Trophäe

Das Boot

Einsam, ununterbrochen und ohne Hilfe

Die Vendée Globe ist die bislang größte Segelregatta der Welt, allein, ohne Unterbrechung und ohne Hilfe. Das Ereignis folgte auf den Golden Globe, der 1968 die erste Weltumrundung dieser Art über die drei Kaps (Good Hope, Leeuwin und Horn) einleitete. Von den neun Pionieren, die 1968 aufbrachen, gelang es nur einem, nach Falmouth, dem großen Hafen des englischen Cornwall, zurückzukehren. Am 6. April 1969 erreichte der Brite Robin Knox-Johnston nach 313 Tagen auf See endlich sein Ziel. Zwanzig Jahre später war es der Navigator Philippe Jeantot, der nach seinem Doppelsieg bei der BOC Challenge (Solo um die Welt mit Zwischenstopps) die Idee eines neuen Rennens um die Welt ins Leben rief, allein, aber … nicht- stoppen! Der Vendée Globe war geboren. Am 26. November 1989 starteten dreizehn Segler zur ersten Ausgabe, die mehr als drei Monate dauerte. Nur sieben von ihnen werden nach Les Sables d’Olonne zurückkehren.

Die neun Auflagen dessen, was die breite Öffentlichkeit heute den „Everest der Meere“ nennt, ermöglichten es 200 Teilnehmern, an den Start dieses außergewöhnlichen Rennens zu gehen. Nur 114 von ihnen schafften es, die Ziellinie zu überqueren. Allein diese Zahl bringt die extreme Schwierigkeit dieses globalen Ereignisses zum Ausdruck, bei dem die Einsamen mit der eisigen Kälte, den unverhältnismäßigen Wellen und dem schweren Himmel konfrontiert werden, der über den tiefen Süden fegt! Der Vendée Globe ist vor allem eine Reise bis ans Ende des Meeres und in die Tiefen des eigenen Selbst. Es wurden sehr große Segler geehrt: Titouan Lamazouen 1990, Alain Gautier 1993, Christophe Auguin 1997, Vincent Riouen 2005, François Gabart 2013, Armel Le Cléac’h 2017 und Yannick Bestaven 2021. Armel Le Cléac’h bleibt es an diesem Tag der Rekordhalter für die Veranstaltung in 74 Tagen. Nur ein Segler hat es zweimal gewonnen: Michel Desjoyeaux, 2001 und 2009. Der zehnte Vendée Globe startet am Sonntag, 10. November 2024, in Les Sables d’Olonne.

Die Route

45.000 Kilometer oder 24.300 Meilen: Das ist die Distanz der theoretischen Reise von Seglern um die Welt. Eine Revolution, die während der achten Ausgabe der Vendée Globe in den Jahren 2016-2017 mit einer Rekordzeit von 74 Tagen und 3 Stunden durchgeführt wurde. Diese Planetenreise ist vor allem eine Klimareise, bei der man den Atlantik hinunterfährt, den Indischen Ozean und den Pazifik überquert und dann wieder den Atlantik hinauffährt… Auf dem Programm: eine Abfahrt von Les Sables d’Olonne mitten im Herbst. eine Reise ins Herz der Südsee mitten im australischen Sommer und eine Rückkehr im Winter in die Vendée.

Tatsächlich haben die meisten Teilnehmer bei den neun vorherigen Ausgaben der Vendée Globe teilweise mehr als 28.000 Meilen (oder fast 52.000 Kilometer) zurückgelegt. Solosegler müssen mit dem Wind, den Wellen, dem Wellengang und dem Eis klarkommen. Die Flugbahn der Boote ist daher nur eine Abfolge von unterbrochenen Linien, Zickzacklinien, Umwegen und Kursänderungen.

Ein klimatisches Trio

Erfahren Sie mehr

Atlantische Scheiben

Erfahren Sie mehr

Nehmen Sie den Zug des großen Südens

Erfahren Sie mehr

Rückkehr: der lange Weg

Erfahren Sie mehr

Das Konzept

Das Konzept des Vendée Globe ist einfach und für die meisten Menschen verständlich: Die Weltreise alleine, ohne Zwischenstopps und ohne Hilfe absolvieren. Diese drei wesentlichen Parameter bilden die unnachahmliche Signatur der Veranstaltung, ihre wahre DNA. Sie sind durch die Segelanweisungen klar definiert.

Allein

Eine Frau oder ein Mann, rund um die Welt, ein Boot. Hierbei handelt es sich um ein Solo-Rennen, bei dem während der Weltumrundung niemand außer dem Skipper an Bord des Bootes sein darf (das gibt es übrigens nur im Kino, im Film „En Solitaire“ mit François Cluzet) . Die bemerkenswerte Ausnahme ist offensichtlich die Rettung eines anderen Konkurrenten! Wir erinnern uns natürlich an die Rettung von Kévin Escoffier durch Jean Le Cam während der vorherigen Ausgabe, aber es kam in der Geschichte der Vendée Globe schon mehrmals vor. Während der dritten Ausgabe, als Pete Goss Raphaël Dinelli in letzter Minute abholte, bevor er ihn in Neuseeland absetzte, aber auch im Jahr 2009, als Jean Le Cam dieses Mal von Vincent Riou gerettet wurde, nachdem sein Boot am Kap Hoorn gekentert war.

Ohne Unterbrechung

Der einzige technische Zwischenstopp, der für einen Teilnehmer der Vendée Globe wirklich möglich ist, besteht darin, innerhalb von maximal 10 Tagen nach der Abreise nach Les Sables d’Olonne zurückzukehren. Dies ist insbesondere Michel Desjoyeaux im Jahr 2008 gelungen: Er fuhr dann mit 40 Stunden Verspätung los und gewann am Ende das Rennen! Solosegler haben das Recht, anzuhalten – beispielsweise um in einer Bucht zu ankern –, dürfen jedoch nicht über die Grenze des Küstenvorlandes hinaus absteigen, d. Yves Parlier hatte diese Möglichkeit bei einer Reparatur genutzt, die im Jahr 2000 berühmt wurde. Viele begnügten sich mit dem Ankern, ohne an Land zu gehen, beispielsweise mit der Zeit, den Mast zu besteigen, wie Marc Guillemot im Jahr 2008/2009.

Ohne Hilfe

Während der Vendée Globe ist der Segler allein an Bord. Die einzige Hilfe, die toleriert wird, ist die nach einer zwangsläufig sehr bestrafenden Rückkehr nach Les Sables d’Olonne nach dem Start. Abgesehen von dieser Ausnahme darf man sich während der gesamten Weltreise nur auf sich selbst verlassen. Wetterführung ist strengstens untersagt. Segler müssen sich daher ihre eigene Navigation vorstellen, die unvermeidlichen Schäden reparieren … und im Falle einer Krankheit oder Verletzung für sich selbst sorgen. Im letzteren Fall haben sie lediglich Anspruch auf Fernunterstützung durch den Rennarzt. Was die technische Hilfe betrifft, ist es ganz einfach: ein formelles Verbot, ein anderes Boot anzudocken oder einer dritten Person das Einsteigen zu gestatten. Die Segler haben das Recht, den Bootsarchitekten oder ihr technisches Team zu konsultieren, um herauszufinden, wie eine Reparatur am besten durchgeführt werden kann. Es liegt jedoch an ihnen und nur an ihnen, die Reparatur mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln umzusetzen … und das Rennen, wenn möglich, fortzusetzen die besten Voraussetzungen. Ja, die Vendée Globe ist ein extremes Rennen!

Die Trophäe

Sechzig Zentimeter hoch und dreißig Zentimeter im Umfang bei einem Gewicht von zehn Kilo: Die imposante Vendée Globe Trophy ist ein Kunstwerk aus versilberter Bronze, signiert von Philippe Macheret. Alles an ihm erinnert an eine Weltumsegelung.

Es besteht aus einer eleganten Takelage, die von einer Erdkugel umgeben ist, und ruht auf einem windenförmigen Sockel. Herausgegeben von Les Ateliers du Prisme und hergestellt von der Fonderie d’art Macheret in der Sarthe, symbolisiert es den Höhepunkt monatelanger Arbeit. Jeder Gewinner des Vendée Globe erhält somit seine Trophäe, die er ein Leben lang behält. Wer wird es als nächstes über seinen Kopf heben? Antwort im Januar 2025.

Das Boot

Die Boote der Vendée Globe sind alle 18,28 m lang (60 Fuß) und haben einen Tiefgang von 4,50 m. Diese äußerst robusten Einrumpfboote sind die leistungsstärksten Einrumpfboote der Welt, die von einem Einhandsegler gesegelt werden. Sie können fast 40 Knoten in Windrichtung erreichen. Die Spurweite dieser Rennbestien wird durch die IMOCA-Klasse (International Monohull Open Class Association) definiert, die 1991 gegründet und vom Weltsegelverband World Sailing anerkannt wurde.

Bleiben Sie nah dranvon #VG2024

Meine E-MailIch möchte Neuigkeiten von SAEM Vendée, dem Veranstalter des Vendée Globe, erhaltenIch möchte Neuigkeiten von SAEM Vendée-Partnern erhaltenRegistrieren

* Erforderliche Felder

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 2016/679, bekannt als Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), erinnern wir Sie daran, dass Sie ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Widerspruch, Löschung, Übertragbarkeit, Einschränkung der Verarbeitung und Definition der Veröffentlichung haben -mortem-Richtlinien für Informationen über Sie. Sie können diese Rechte jederzeit elektronisch oder per Post an die folgenden Kontaktdaten ausüben: SAEM Vendée – 38 Rue du Maréchal Foch – 85923 LA ROCHE SUR YON Cedex 9 – sebastien.martin@vendeeglobe.fr .

Alle detaillierten Informationen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten und zur Ausübung Ihrer Rechte bezüglich der Sie betreffenden Informationen finden Sie unter diesem Link: Datenschutzerklärung .

Wenn Sie nach Kontaktaufnahme der Meinung sind, dass Ihre Rechte an Ihren Daten nicht respektiert werden, haben Sie auch das Recht, eine Beschwerde oder Beschwerde bei der CNIL, der zuständigen Aufsichtsbehörde im Bereich des Datenschutzes, einzureichen: https:/ /www.cnil.fr/fr

Unsere Partner

Titelpartner

Hauptpartner

Premium-Partner

Offizielle Partner

Offizielle Lieferanten

UN-Partner

Ozeanpartner

Medienpartner

Technische Zulieferer

E