SailGP Auftakt in Perth: GER SailGP Team sammelt wichtige Erkenntnisse unter Extrembedingungen

Mit dem Oracle Perth Sail Grand Prix presented by KPMG ist am Wochenende die Saison 6 der Rolex SailGP Championship gestartet. Vor der Küste von Fremantle (Perth, Australien) feierte die internationale Foiling-Liga ihre Premiere in Westaustralien.



Der spektakulär angelegte und zuschauernah gelegene Kurs stellte die Teams von Beginn an vor große Herausforderungen. Starker Südwestwind, der berühmte „Fremantle Doctor“, mit Böen über 30 Knoten, kombiniert mit kabbeliger See, machte das Event zu einem echten Härtetest für Flugsteuerung, Taktik und Teamarbeit. Die baugleichen F50-Highspeed-Katamarane erreichten am zweiten Renntag mit sechs Personen Besatzung und dem 18 m großen Wing Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 95 km/h.



Zum Saisonauftakt waren 13 Teams gemeldet, tatsächlich gingen am zweiten Renntag jedoch nur elf Boote an den Start. Das spanische Team Los Gallos musste nach einem Trainingsschaden das gesamte Event aussetzen und das neuseeländische Team Black Foils kollidierte im ersten Fleet Race am ersten Renntag mit dem Schweizer Team und konnte an Tag 2 nicht mehr antreten. Neu in der Liga ist das Artemis Sweden Team, das mit ersten Rennsiegen in Perth einen beeindruckenden Auftakt zeigte.



Kurz erklärt: Ein SailGP-Event erstreckt sich über zwei Renntage. An beiden Tagen werden mehrere Fleet Races gesegelt, in denen alle Teams gleichzeitig gegeneinander antreten. Nach insgesamt sieben Fleet Races qualifizieren sich die drei punktbesten Teams für das Finale am Sonntag, in dem der Sieger des Events bestimmt wird.

Fotocredit: Samo Vidic für SailGPTeam Germany: Lichtblicke, Lernkurve und Analyse zum Auftakt

Das Germany SailGP Team presented by Deutsche Bank zeigte beim Saisonauftakt in Perth eine stabile, kämpferische Leistung unter extrem anspruchsvollen Bedingungen. Bereits im ersten Rennen kam es zu einer Kontaktsituation mit dem italienischen Team, die zunächst untersucht wurde. Nach einer technischen Überprüfung der Bootelemente durch das Technik-Team stellte die Internationale Jury jedoch keinen Kontakt fest und zog die kurzzeitig ausgesprochenen Strafpunkte vollständig zurück.



Sportlich wusste das Team mit Wing Trimmer-Neuzugang Kevin Peponnet durch mehrere gute Starts zu überzeugen. Speed und saubere Manöver stellten das Team jedoch vor Herausforderungen, sodass es im Verlauf der Rennen immer wieder leichte Rückschläge hinnehmen musste. Trotz der starken Wind- und Wellenbedingungen gelang es dem Team um Steuermann Erik Kosegarten-Heil, sich in mehreren Rennen unter den ersten acht zu platzieren und damit wertvolle Erkenntnisse für den weiteren Saisonverlauf zu sammeln.

Ergebnisse des deutschen Teams im Überblick

Tag 1: Plätze 10, 7, 4, 9Tag 2: Plätze 8, 9, 8

Fotocredit: Ricardo Pinto für SailGPTrotz mehrerer Positionsgewinne im Rennverlauf gelang es nicht, sich entscheidend dem Führungsfeld anzunähern. Nach Abschluss des Events steht Team Germany mit zwei Punkten auf einem hinteren Mittelfeldplatz im Season Leaderboard.



Steuermann Erik Kosegarten-Heil zieht Bilanz: „Das Wochenende in Perth war extrem anspruchsvoll. Wir hatten gute Starts und in einzelnen Phasen auch den Speed, aber unter diesen Bedingungen entschied jede Kleinigkeit. Wir nehmen viele Erkenntnisse mit, genau dafür ist so ein Saisonauftakt wichtig.“

Fotocredit: James Gourley für SailGPStarke Auftritte an der Spitze: Emirates GBR siegt, Artemis Sweden sorgt für Ausrufezeichen

Beim Saisonauftakt zeigte die Spitze des Feldes starke Leistungen und es kam zu intensiven Duellen. Emirates Great Britain, Champion der Saison 5, setzte seine Vormachtstellung fort und gewann das Finale vor Australien und Frankreich. Damit sicherte sich das Team den ersten Titel der Saison 6. Mit an Bord der Briten war auch der frühere Wing Trimmer des Germany SailGP Teams, Stuart Bithell, der seine langjährige Zusammenarbeit mit Emirates GBR Steuermann Dylan Fletcher somit fortsetzt.

Die Bonds Flying Roos aus Australien lieferten vor heimischer Kulisse ein überzeugendes Wochenende ab. Das Team um Tom Slingsby sicherte sich den Erfolg im ersten Fleet Race, zeigte eine starke Performance über beide Renntage und sammelte ausreichend Punkte für den Einzug ins Finale.

Das Sweden Artemis Team überzeugte mit zwei Siegen im Fleet Race und demonstrierte damit sofort seine Wettbewerbsfähigkeit in der SailGP-Liga. Auch Frankreich beeindruckte mit Top-Platzierungen über mehrere Rennen hinweg, mit konstant hohem Speed und taktischer Reife.



Punkte & Tabellenstand nach dem ersten Event

Die Ergebnisse des Perth-Events fließen in die Gesamtwertung der SailGP-Saison 6 ein. Für den Sieg bei einem Event erhält das Gewinnerteam die maximale Punktzahl von 10 Punkten, die weiteren Platzierungen werden jeweils absteigend bis auf 1 Punkt für Platz 10 gewertet.

Next Stop: Auckland

Nach dem Saisonauftakt in Australien reist die SailGP-Flotte am 14. und 15. Februar zum zweiten Event nach Auckland (Neuseeland). Dort wartet der nächste Gradmesser auf die Teams, erneut unter anspruchsvollen Bedingungen. Während die „Black Foils“ nach ihrem Ausfall in Perth wieder an der Startlinie stehen werden, will das deutsche Team die in Perth gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um konstantere Ergebnisse zu erzielen.

