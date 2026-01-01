boot 2026 Tagesproramm Samstag 17.01.2026
Tagesproramm Samstag 17.01.2026
17. 01.2026
CET 09.00 – 18.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Seminar
boot Blauwasser-Seminar 2026
17. 01.2026
CET 10.00 – 10.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Int. OCEAN FILM TOUR VOL. 11 | NIKA
WATER PIXEL WORLD – Halle 11
17. 01.2026
CET 10.00 – 10.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Film
Guten Morgen, boot! – Tagesausblick & Segelhighlights im Film
Sailing Center Bühne – Halle 15
17. 01.2026
CET 10.00 – 12.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch/Englisch
Teilnahmeaktion
Fun Dive im Tauchturm
Dive Center – Halle 12
17. 01.2026
CET 10.00 – 12.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch/Englisch
Live-Podcast
BehindTheMask – Podcast
Ocean Hub – Halle 11
17. Jan
CET 10.00 – 12.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Workshop
Turtle Foundation – Quiz & Spiel: Die Welt der Meeresschildkröten
Love Your Ocean – Halle 11
17. Jan
CET 10.00 – 13.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch/Englisch
Teilnahmeaktion
SUEX Scooter Diving Workshop
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 10.00 – 13.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch/Englisch
Teilnahmeaktion
Try Freediving: tief einatmen und abtauchen
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 10.00 – 14.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch/Englisch
Teilnahmeaktion
Try Mermaiding: Gleite wie eine Meerjungfrau durchs Wasser!
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 10.00 – 15.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Teilnahmeaktion
Besuchersegeln: Segeln ausprobieren – mitten im Winter!
Sailing School Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 10.00 – 18.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch/Englisch
Teilnahmeaktion
Try Scuba: Schnuppertauchen – einfach kostenlos ausprobieren!
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 10.00 – 18.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch/Englisch
Highlight
Destinations Days: täglich ein neuer Themenschwerpunkt ab 15 Uhr
Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13
17. Jan
CET 10.05 – 11.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch/Englisch
Film
Urlaubs-Kino: die schönsten Filme unserer Destinationen in Halle 13
Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13
17. Jan
CET 10.15 – 10.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Gefahren auf dem Wasser – Baden im Fließgewässern
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 10.15 – 10.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Talk
Tech Talk: PWR Foil
Surf Sports Stage – Halle 17
17. Jan
CET 10.20 – 10.40
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Siegerehrung
SEGELN Award / Siegerehrung
Refit Center Bühne – Halle 11
17. Jan
CET 10.30 – 10.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Ochsenfrosch, Quagga & Co. – Invasive Arten fotografiert in unseren Gewässern
WATER PIXEL WORLD – Halle 11
17. Jan
CET 10.30 – 10.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Was Olympiasieger und uns verbindet – Gedanken aus dem mentalen Nähkästchen
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 10.30 – 10.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Welche Führerscheine für welche Reviere?
Sailing School Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 10.30 – 10.50
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Film
Volle Kraft voraus!
Classic Forum Bühne – Halle 14
17. Jan
CET 10.30 – 11.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Interview
Norbert Sedlacek: ANT ARCTIC LAB – Never give up
Sailing Center Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 10.30 – 13.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Seminar
boot Motor-Seminar 2026
17. Jan
CET 10.35 – 10.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Talk
Bühnenprogramm und Highlights
Refit Center Bühne – Halle 11
17. Jan
CET 10.45 – 11.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Talk
Tech Talk: Foil Drive
Surf Sports Stage – Halle 17
17. Jan
CET 10.45 – 11.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Technik trifft Vision – Wrackfotografie in der Tiefe
WATER PIXEL WORLD – Halle 11
17. Jan
CET 10.45 – 11.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Wanderrudern-Kreuzfahrten mit dem Ruderboot
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 10.45 – 11.05
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Presentation
Mein Boot, mein Schlaf und ich.
Refit Center Bühne – Halle 11
17. Jan
CET 10.45 – 11.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Live demonstration
Leckabwehr mit Köpfchen und Karotte
Sailing School Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 11.00 – 11.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Freizeitsport Rudern
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 11.00 – 11.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Englisch
Vortrag
Love The Oceans: A blueprint for replicable, community-led conservation strategies by Francesca Trotman
Love Your Ocean – Halle 11
17. Jan
CET 11.00 – 11.20
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch/Englisch
Teilnahmeaktion
Mitmachaktion: Werfen lernen mit der Fliegenrute
Sportfishing Center – Halle 3
17. Jan
CET 11.00 – 11.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Teilnahmeaktion
Surf Academy VDWS Kitesurfen
Surf Academy – Halle 17
17. Jan
CET 11.00 – 11.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Talk
„Speed-Dating“ mit den Klassenvereinigungen des Sailing Centers
Sailing Center Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 11.00 – 11.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Holz I – Arten und technische Merkmale, Pflege und Schutzmittel
Classic Forum Bühne – Halle 14
17. Jan
CET 11.00 – 12.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Contest
SFT Pumpfoil World Cup – boot Düsseldorf 2026 –Qualifikation
XXL-Pool – Halle 17
17. Jan
CET 11.05 – 11.35
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Presentation
Blauwasser Refit – Rigg und Segel für lange Downwindstrecken vorbereiten
Refit Center Bühne – Halle 11
17. Jan
CET 11.10 – 11.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Englisch
Speech
Welcome by Apostolos Tzitzikostas – Commissioner of Sustainable Transport and Tourism
Hall 10
17. Jan
CET 11.15 – 11.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Segeln mal anders, Abenteuer und Action unter grünen Segeln
Sailing School Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 11.15 – 11.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Kanu-Polo – Der spektakuläre Spielsport auf dem Wasser
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 11.15 – 11.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Interview
Sailing-Classics – Segeln und Genießen. Heute: Traumtörn Sardinien
Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13
17. Jan
CET 11.15 – 11.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Science in The Ocean Race Europe mit Stefan Raimund
Love Your Ocean – Halle 11
17. Jan
CET 11.15 – 11.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Englisch
Interview
Interview with Dave Foulkes
Hall 10
17. Jan
CET 11.15 – 12.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Dialog, Live demonstration
Live im Tauchturm: Apnoe-Taucherin Anna von Boetticher & Moderator Dirk Steffens
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 11.20 – 11.40
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Talk
Angler Talk mit Fred Kotowski
17. Jan
CET 11.30 – 11.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Englisch
Vortrag
Technical diving and underwater photography
WATER PIXEL WORLD – Halle 11
17. Jan
CET 11.30 – 11.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Paddeln im Alter, Barrierefreiheit im Paddelsport
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 11.30 – 12.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Safety Training und Fortbildungsprogramm an der Schleswig-Holsteinische Seemannsschule mit dem Yachtsport-Club Deutschland
Sailing School Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 11.30 – 12.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Düsseldorfer Yachtclub e.V. (DYC)- Ein Leben auf dem Wasser
Sailing Center Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 11.30 – 12.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Zum ersten Mal hier? Tipps für den ersten Hausboot-Törn
Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13
17. Jan
CET 11.35 – 12.05
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Antifouling 2.0: Nachhaltig unterwegs mit F2 ECO
Refit Center Bühne – Halle 11
17. Jan
CET 11.40 – 12.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Wolfsbarschangeln in Irland
Sportfishing Center – Halle 3
17. Jan
CET 11.45 – 12.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Ein Leben im Fluss – Behind the Lens
WATER PIXEL WORLD – Halle 11
17. Jan
CET 11.45 – 12.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
SUP Touren Europa
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 11.45 – 12.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Englisch
Panel Discussion
Boosting competitiveness and innovation in Europe’s boating industry
Hall 10
17. Jan
CET 12.00 – 12.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Vom Wissen zum Handeln mit Frank Schweikert
Love Your Ocean – Halle 11
17. Jan
CET 12.00 – 12.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Abenteuer Uganda – Wildwasser Kajak an der Nilquelle
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 12.00 – 12.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Talk
Sardinien – Weltweit schönste Buchten von der Wasserseite erleben!
Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13
17. Jan
CET 12.00 – 12.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Workshop
Knoten leicht gemacht – Wassersport-Basics mit dem VDS
Sailing School Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 12.00 – 12.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Talk
Tech Talk Foiling
Surf Sports Stage – Halle 17
17. Jan
CET 12.00 – 12.20
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Präzision schlägt Distanz – Fliegenfischen vom Bellyboot
Sportfishing Center – Halle 3
17. Jan
CET 12.00 – 12.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Teilnahmeaktion
Probier’s aus: SUP 2026
XXL-Pool – Halle 17
17. Jan
CET 12.00 – 12.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Interview
Segeln für alle: TURNING POINT Stiftung im Dialog mit Vereinen und Teilnehmenden der WENDEKURSE
Sailing Center Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 12.00 – 12.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Teilnahmeaktion
Probier’s aus: Pumpfoilen 2026
XXL-Pool – Halle 17
17. Jan
CET 12.00 – 12.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Teilnahmeaktion
Surf Academy VDWS Wingfoilen
17. Jan
CET 12.00 – 12.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Der Weg zum Klassiker – Kauf und Pflege
Classic Forum Bühne – Halle 14
17. Jan
CET 12.00 – 13.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch/Englisch
Live-Podcast
Mission Erde & Lahntaucher
Ocean Hub – Halle 11
17. Jan
CET 12.00 – 14.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Workshop
Fair Winds Collective – Flags of Hope: Deine Flagge für eine bessere Zukunft
Love Your Ocean – Halle 11
17. Jan
CET 12.05 – 12.35
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Workshop
F2 ECO in der Praxis: Oberflächen-Vorbereitung & Applikations-Know-how für dauerhaften Schutz
Refit Center Workshop – Halle 11
17. Jan
CET 12.05 – 12.35
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Dieselpest & Dieselalterung – Was tun!
Refit Center Bühne – Halle 11
17. Jan
CET 12.05 – 13.05
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Workshop
Kleine Motorkunde
Refit Center Workshop – Halle 11
17. Jan
CET 12.15 – 12.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Dialog
The Jetlagged: Seeotter und Kaliforniens Kelpwälder
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 12.15 – 12.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
British Virgin Islands: Segelparadies in der Karibik
Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13
17. Jan
CET 12.15 – 12.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Interview
Interview mit Björn Dunkerbeck
Surf Sports Stage – Halle 17
17. Jan
CET 12.15 – 12.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Segeln im Verein – Lernen, Trainieren und Regatten segeln
Sailing School Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 12.15 – 12.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Gemeinsam stark fürs Schwimmen
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 12.30 – 12.40
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Dialog
Experten-Talk mit Stefan Michl und Dusan Runjajic zur Übernahme der Aqualung Group durch HEAD
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 12.30 – 12.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Unterwasser für TerraX – Behind The Scenes
WATER PIXEL WORLD – Halle 11
17. Jan
CET 12.30 – 12.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Ab aufs Wasser! Impulse und Praxis für die perfekte Tourenplanung mit Jübermann-Gewässerkarten
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 12.30 – 13.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Englisch
Vortrag
The Renaissance of Sails
Sailing School Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 12.30 – 13.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Show
Wakeboard Show
XXL-Pool – Halle 17
17. Jan
CET 12.30 – 13.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Englisch
Lecture/Interview
SailGP 101 – Insights from Tom
Sailing Center Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 12.35 – 12.55
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
GFK Lackieren (Theorie)
Refit Center Bühne – Halle 11
17. Jan
CET 12.40 – 12.50
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch/Englisch
Dialog, Live demonstration
Live im Tauchturm! GUE präsentiert: Kann ein Taucher unter Wasser wissenschaftlich arbeiten? Wie Taucher zu Entdeckungen beitragen.
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 12.45 – 13.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Rundtouren in der Seenplatte
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 12.45 – 13.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Thailand Top-Fotolocations Wrack, Schwarm & Makro – Canyontauchen in Oberitalien, Spezialreisen nach Thailand, Kanada, Island by Harald Hois
WATER PIXEL WORLD – Halle 11
17. Jan
CET 12.45 – 13.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Englisch
Panel Discussion
The Year Ahead: Trends, Stories, and Voices That Will Matter
Hall 10
17. Jan
CET 12.50 – 13.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch/Englisch
Dialog
boot Düsseldorf präsentiert: Unterwasser-Fotograf und Kameramann Alexander Dawson
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 12.55 – 13.25
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Live demonstration
Spleißen mit modernem Tauwerk (Bühne)
Refit Center Bühne – Halle 11
17. Jan
CET 12.55 – 13.55
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Workshop
GFK Lackiervorbereitung Live
Refit Center Workshop – Halle 11
17. Jan
CET 13.00 – 13.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Malta, Gozo & Comino – der Geheimtipp im Mittelmeer
Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13
17. Jan
CET 13.00 – 13.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Talk
Mitsegeltörn für Familien mit Kindern in Kroatien oder Griechenland
Sailing School Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 13.00 – 13.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Das erste SUP-Rennen für Jedermann/-frau
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 13.00 – 13.20
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Live demonstration, Dialog
Live im Tauchturm: Die Taucher der Marine
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 13.00 – 13.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Teilnahmeaktion
Surf Academy VDWS Windsurfen
Surf Academy – Halle 17
17. Jan
CET 13.00 – 13.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Sanierung eines Vollholzunterwasserschiffes – Ausleisten, Furnieren, Laminieren, Ölen usw.
Classic Forum Bühne – Halle 14
17. Jan
CET 13.00 – 14.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Contest
GWA Indoor Wingfoil World Cup – boot Düsseldorf 2026 – Qualifikation
XXL-Pool – Halle 17
17. Jan
CET 13.15 – 13.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Meereswettbewerb mit Karen Ritter
Love Your Ocean – Halle 11
17. Jan
CET 13.15 – 13.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Talk
Entspannung und Meer – Mitsegeln und Genießen
Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13
17. Jan
CET 13.15 – 13.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Englisch
live video call connection
Musto announces brand new international team partnership
Sailing Center Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 13.15 – 13.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Und das schwimmt?
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 13.15 – 13.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
IN2THEBLUE: Segeln mit Kindern & Familie – Tipps & Tricks
Sailing School Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 13.20 – 13.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Dialog
Bali Villa Dive Resort & Reef Project: Das besondere Divecenter auf Bali mit Kombitouren in Indonesien
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 13.25 – 13.55
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Leidenschaft trifft Perfektion: Ihr Boot in neuem Glanz
Refit Center Bühne – Halle 11
17. Jan
CET 13.25 – 14.25
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Workshop
Augspleiß in Dyneema-Tauwerk selber machen
Refit Center Workshop – Halle 11
17. Jan
CET 13.30 – 13.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Dialog
Unterwasserkameramann Peter Löseke präsentiert: Komodo 2 Bali
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 13.30 – 13.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Grand Canyon – Familienabenteuer
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 13.30 – 13.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Giganten der Meere: Riesenhaie und Blauwale
WATER PIXEL WORLD – Halle 11
17. Jan
CET 13.30 – 14.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Charterreise buchen: Praktische Infos für die sichere Buchung einer Charteryacht
Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13
17. Jan
CET 13.30 – 14.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Interview
Talissa & Finn: Mit Anfang 30 um die Welt – Highlights einer Weltumsegelung
Sailing Center Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 13.30 – 15.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch/Englisch
Live-Podcast
Leidenschaft als Beruf
Ocean Hub – Halle 11
17. Jan
CET 13.45 – 14.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Actionsport im Wildwasser festhalten
WATER PIXEL WORLD – Halle 11
17. Jan
CET 13.45 – 14.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Kaltes Bier und warme Dusche – Das Hausboot als Komfortmobil für Paddeltouren
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 13.45 – 14.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
DSV: Fahrten- und Freizeitsegeln
Sailing School Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 13.45 – 14.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Dialog
Scubago – Your Global Gateway
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 13.55 – 14.25
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Explosiv, abgelaufen, ohne Wartung: Seenotsignale und Rettungsmittel
Refit Center Bühne – Halle 11
17. Jan
CET 13.55 – 14.55
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Workshop
Koch-Chemie Polier-Workshop: Profi-Tipps & DIY-Polieren für Ihr Boot
Refit Center Workshop – Halle 11
17. Jan
CET 14.00 – 14.10
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Film
Croatia, full of islands to discover
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 14.00 – 14.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Die Karibik – eines der schönsten Segelreviere der Welt
Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13
17. Jan
CET 14.00 – 14.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Interview
Bert Frisch & „Jambo“: „Mayday“ – Was passiert, wenn es geschieht
Sailing Center Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 14.00 – 14.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Kanuabenteuer im wilden Yukon Terretory, Kanada
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 14.00 – 14.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Teilnahmeaktion
Wettbewerb für Kinder – Wer kann am schnellsten einen Opti aufbauen
Sailing School Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 14.00 – 14.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Sicher tauchen mit Haien mit Frank Trendelkamp
Love Your Ocean – Halle 11
17. Jan
CET 14.00 – 14.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Englisch
Presentation
Gill launch – A New Standard in Marine Apparel: Launching the re-engineered OS1 Ocean System
Hall 10
17. Jan
CET 14.00 – 14.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Teilnahmeaktion
Surf Academy VDWS Kitesurfen
Surf Academy – Halle 17
17. Jan
CET 14.00 – 14.40
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Zanderangeln vom Ufer im Fluss
Sportfishing Center – Halle 3
17. Jan
CET 14.00 – 14.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Bootsführerscheine in Deutschland
Classic Forum Bühne – Halle 14
17. Jan
CET 14.00 – 16.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Workshop
Flin Solar – Solar-Modell-Boote bauen und testen
Love Your Ocean – Halle 11
17. Jan
CET 14.10 – 14.20
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Live demonstration, Dialog
Live im Tauchturm: Unterwasser-Rugby & VDST Leistungssport
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 14.15 – 14.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Interview
Interview mit Philipp Köster
17. Jan
CET 14.15 – 14.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Curaçao – Eine kleine Nation kommt groß raus zur WM 2026
Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13
17. Jan
CET 14.15 – 14.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Teilnahmeaktion
Probier’s aus: Wakeboarden
XXL-Pool – Halle 17
17. Jan
CET 14.20 – 14.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Dialog
Wirodive Tauchreisen präsentiert: Giant Gentles Tonga
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 14.25 – 14.55
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Reparatur von strukturellen GFK Schäden (Theorie)
Refit Center Bühne – Halle 11
17. Jan
CET 14.30 – 14.40
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Dialog
i.a.c.: Gemeinsam zu neuen Traumdestinationen – begleitete (Anfänger*innen) Tauchreisen rund um die Welt
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 14.30 – 14.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Talk
Tech Talk Wing
Surf Sports Stage – Halle 17
17. Jan
CET 14.30 – 14.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Der Weg des Wassers – eine Reise um die Welt
WATER PIXEL WORLD – Halle 11
17. Jan
CET 14.30 – 14.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Mit dem Kajak durch Norddeutschland-Fünf Touren zwischen Küste und Seenplatte
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 14.30 – 14.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Interview
Tom Wehde: Mein Weg zur Mini Transat 2027
Sailing School Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 14.30 – 15.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Andreas Baden: Faszination IMOCA – Racing
Sailing Center Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 14.30 – 15.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Das erste Mal selbst chartern – was ist zu beachten?
Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13
17. Jan
CET 14.30 – 17.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Seminar
boot Seefit-Seminar 2026
17. Jan
CET 14.40 – 14.50
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Dialog
Mermaid Kat: Alles für die Meerjungfrau
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 14.45 – 15.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Award
Ehrung der Ranglistenbesten Opti A und Opti NRW
Sailing School Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 14.45 – 15.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Englisch
Vortrag
Smartphone Underwater Photography: How to capture great content with the SeaLife SportDiver.
WATER PIXEL WORLD – Halle 11
17. Jan
CET 14.45 – 15.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Paddeln macht – Spass SUP & Kultur in Utrecht
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 14.45 – 15.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Teilnahmeaktion
Probier’s aus: Pumpfoilen 2026
XXL-Pool – Halle 17
17. Jan
CET 14.45 – 15.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Teilnahmeaktion
Probier’s aus: SUP 2026
XXL-Pool – Halle 17
17. Jan
CET 14.45 – 16.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch/Englisch
Teilnahmeaktion
Unterwassertanz Workshop Dance in Depth mit Natalia Wilk
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 14.50 – 15.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Dialog
Live im Tauchturm: Moderne Suchtechniken beim Einsatztauchen der Wasserwacht
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 14.55 – 15.25
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Segelreparatur für jedermann Theorie
Refit Center Bühne – Halle 11
17. Jan
CET 14.55 – 15.55
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Workshop
Reparatur struktureller GFK-Schäden (Praxis Workshop)
Refit Center Workshop – Halle 11
17. Jan
CET 15.00 – 15.10
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Dialog
monte mare: Indoortauchen in Deutschland
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 15.00 – 15.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Gespräch
Tech Talk SUP
Surf Sports Stage – Halle 17
17. Jan
CET 15.00 – 15.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Englisch
Vortrag
Lake Mälaren: Sweden’s Jewel of Culture, History and Adventure
Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13
17. Jan
CET 15.00 – 15.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Die Altlasten des ersten und zweiten Weltkriegs in der Nord und Ostsee mit Tom Kürten
Love Your Ocean – Halle 11
17. Jan
CET 15.00 – 15.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Entdecke Caravaning
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 15.00 – 15.20
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Präzision schlägt Distanz – Fliegenfischen vom Bellyboot
Sportfishing Center – Halle 3
17. Jan
CET 15.00 – 15.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Lecture/Interview
Pip Hare Live – Insights from the Vendée Globe and Beyond
Sailing Center Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 15.00 – 15.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Live demonstration
Mensch über Bord – und dann?
Sailing School Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 15.00 – 15.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Teilnahmeaktion
Surf Academy VDWS Wingfoilen
17. Jan
CET 15.00 – 15.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag, Film
ALEX. V. HUMBOLDT II – Aktives Segeln auf einem modernen Traditionssegler
Classic Forum Bühne – Halle 14
17. Jan
CET 15.00 – 16.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch/Englisch
Live-Podcast
Live Podcast: Lennart Vossgätter bei Helden der Meere
Ocean Hub – Halle 11
17. Jan
CET 15.10 – 15.20
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Dialog
DAN Europe: Tauchsicherheit in aller Welt: Sie fragen, wir antworten
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 15.15 – 15.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Erlebnis Finowkanal – die älteste befahrbare Wasserstraße Deutschlands & ihre Schleusen
Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13
17. Jan
CET 15.15 – 15.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Leidenschaft Kanusport
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 15.15 – 15.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Fair Winds Collective – Wo emissionsfreie Segelfracht auf Bildung, Klimaschutz und globale Kooperation trifft mit Peggy Engelmann
Love Your Ocean – Halle 11
17. Jan
CET 15.15 – 15.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Interview mit der Bundeswehr– Spitzensportförderung
Surf Sports Stage – Halle 17
17. Jan
CET 15.15 – 15.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Teilnahmeaktion
Probier’s aus: Wakeboarden
XXL-Pool – Halle 17
17. Jan
CET 15.20 – 15.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Dialog, Live demonstration
Bauer Kompressoren präsentiert: Baltic Sea Heritage Rescue Project – Geisternetze in der Ostsee
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 15.25 – 15.55
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Workshop
Workshop: Segelreparatur für jedermann
Refit Center Workshop – Halle 11
17. Jan
CET 15.25 – 15.55
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Talk
Diesel raus, E-Motor rein. -Umrüsten mit Welle, Pod und Außenborder
Refit Center Bühne – Halle 11
17. Jan
CET 15.30 – 15.40
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Dialog
Malta, Gozo & Comino, die Tauchdestination im Mittelmeer
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 15.30 – 15.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Teilnahmeaktion
RC-Segeln: Technik, Taktik und Tempo
Sailing School Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 15.30 – 15.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Interview
Interview mit Philipp Köster
17. Jan
CET 15.30 – 15.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Mama Earth – Aus Müll wird Bildung
WATER PIXEL WORLD – Halle 11
17. Jan
CET 15.30 – 15.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Thailand Koh Chang & Angkor Wat – Natur-, Kultur- & Tauchgenuss
Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13
17. Jan
CET 15.30 – 15.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Wildwasserrennsport
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 15.30 – 16.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Interview
Das German Sailing Team auf der Road to LA: Mit Teamgeist Richtung Olympia
Sailing Center Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 15.30 – 17.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch/Englisch
Teilnahmeaktion
Probier’s aus: VDWS Surf Academy und Windsurfen
VDWS
17. Jan
CET 15.40 – 15.50
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch/Englisch
Dialog
Türkiye: Paradies für Wracktaucher im Mittelmeer
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 15.45 – 16.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Journey als Unterwasser-Kamerafrau
WATER PIXEL WORLD – Halle 11
17. Jan
CET 15.45 – 16.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Die Arbeiter des Meeres: Alte Techniken, neue Häfen der Nordadria
Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13
17. Jan
CET 15.45 – 16.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Mit dem Kajak um die Welt
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 15.45 – 16.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Auf alle Wetter vorbereitet, Neues zum Seewetter
Sailing School Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 15.55 – 16.10
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
NMEA 2000 im Bordalltag – Basics einfach erklärt!
Refit Center Bühne – Halle 11
17. Jan
CET 16.00 – 16.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Wassersport mit Krebs im Bauch
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 16.00 – 16.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Interview
Fernweh unter grünen Segeln – Aktivurlaub auf der Alex-2
Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13
17. Jan
CET 16.00 – 16.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
33 Jahre Forschungsschiff ALDEBARAN mit Frank Schweikert
Love Your Ocean – Halle 11
17. Jan
CET 16.00 – 16.20
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Dialog
boot Düsseldorf präsentiert: Blackwater Diving mit Unterwasser-Fotograf Tobias Friedrich
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 16.00 – 16.24
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Film
GORCH FOCK II – Bau und Ausrüstung eines modernen Segelschiffes
Classic Forum Bühne – Halle 14
17. Jan
CET 16.00 – 16.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Interview
Jan-Hendrik Lenz: Mini Boot, Maxi Herausforderung – die Kunst, mit 6,50 Metern den Atlantik zu bezwingen
Sailing Center Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 16.00 – 17.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Contest
SFT Pumpfoil World Cup – boot Düsseldorf 2026 – Vorrunde
XXL-Pool – Halle 17
17. Jan
CET 16.00 – 18.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Wettbewerb
SVNRW Opti Messe-Cup – Indoor Regatta der Deutschen Optimist-Dinghy Vereinigung
Sailing School Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 16.00 – 18.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Workshop
meerkunstimkopf – Malerei mal anders
Love Your Ocean – Halle 11
17. Jan
CET 16.10 – 16.40
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Gebrauchtboot kaufen und richtig versichern
Refit Center Bühne – Halle 11
17. Jan
CET 16.10 – 16.40
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Workshop
NMEA 2000 im Bordalltag – Mitmach-Workshop für Bootsbesitzer
Refit Center Workshop – Halle 11
17. Jan
CET 16.15 – 16.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Hausbootkauf – Der VBS e.V. gibt Ratschläge und Tipps
Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13
17. Jan
CET 16.15 – 16.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Paddeln für die Gesellschaft-Warum starke Vereinsjugend unsere Gesellschaft stärkt
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 16.15 – 16.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Mpa4kvarner – Forschung für ein zukünftiges Meeresschutzgebiet mit Helmut Wipplinger
Love Your Ocean – Halle 11
17. Jan
CET 16.20 – 16.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Dialog
Behind the Mask, Florian Fischer: SAVU South Alor
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 16.30 – 16.40
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Englisch
Dialog
Aus dem Klassenzimmer an die Eiskante: Training und Forschungstauchen in den Polar Regionen
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 16.30 – 16.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Englisch
Vortrag
The White Sea Bestiary
WATER PIXEL WORLD – Halle 11
17. Jan
CET 16.30 – 17.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Revierkunde „Mallorca und die Balearen“ – ein seglerischer Überblick mit Michael Amme
Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13
17. Jan
CET 16.30 – 17.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Madagaskars abgelegene Flüsse (und wir im Kajak)
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 16.30 – 17.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Interview
Lennart & Melwin: Alles über Next Generation Boating Around the World
Sailing Center Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 16.40 – 16.50
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Dialog
Aquanautic Elba: Dolce vita in Italien
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 16.40 – 17.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Navigations-Elektronik kalibrieren und ein NMEA 2000 System mit ORCA Navigation nachrüsten und für das Wetterrouting nutzen.
Refit Center Bühne – Halle 11
17. Jan
CET 16.45 – 17.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Blackwater
WATER PIXEL WORLD – Halle 11
17. Jan
CET 16.45 – 17.12
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Film
GORCH FOCK II – Sicherheitserprobung des Segelschulschiffes
Classic Forum Bühne – Halle 14
17. Jan
CET 16.50 – 17.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Dialog
BAUER Kompressoren präsentiert: Abtauchen in den Abruzzen mit Gerald Nowak
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 17.00 – 17.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Interview
Interview mit Björn Dunkerbeck
Surf Sports Stage – Halle 17
17. Jan
CET 17.00 – 17.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Englisch
Award
EUF: Die Verleihung des EUF Jack Lavanchy Awards
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 17.00 – 17.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Wie kann man anhand der Wolken Wettergefahren erkennen
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 17.00 – 17.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Talk
Interview mit Dirk Muschenich vom VDWS
Surf Sports Stage – Halle 17
17. Jan
CET 17.00 – 17.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
EnviroNaut Projekt mit Silja Teege
Love Your Ocean – Halle 11
17. Jan
CET 17.00 – 17.20
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Solaranlage – richtig planen
Refit Center Bühne – Halle 11
17. Jan
CET 17.00 – 17.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Interview
Paul Schnabel: Einfach besser segeln? Das moderne Dschunkenrigg!
Sailing Center Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 17.00 – 17.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Workshop
Workshop: Navigations-Elektronik kalibrieren und ein NMEA 2000 System mit ORCA Navigation nachrüsten und für das Wetterrouting nutzen
Refit Center Workshop – Halle 11
17. Jan
CET 17.00 – 19.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Get-together
Sundowner an der Cocktail-Bar: die besten Drinks aus den Urlaubs-Destinationen
Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13
17. Jan
CET 17.15 – 17.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Dialog
Prof. Dr. Ralph O. Schill präsentiert: 2026 – Dein Jahr für Abenteuer unter Wasser!
Dive Center – Halle 12
17. Jan
CET 17.15 – 17.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Nautiraid – Faltkajaks zwischen Tradition und moderne – für Reise & Abenteuer
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 17.15 – 17.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Vom Fluss zum Ozean – Wie wir die Plastikflut wirklich stoppen mit Kathrin Harre und Oliver Kretschmar
Love Your Ocean – Halle 11
17. Jan
CET 17.20 – 18.05
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Quiz
Werftquiz von Sören Zopf –
Refit Center Bühne – Halle 11
17. Jan
CET 17.30 – 17.45
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Die Kajakrolle
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 17.30 – 18.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Interview
Claudia & Jonathan: Anker auf Richtung Südsee – Interview mit persönlichen Tipps für Segelreisende
Sailing Center Bühne – Halle 15
17. Jan
CET 17.30 – 18.15
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Vortrag
Mission Erde
WATER PIXEL WORLD – Halle 11
17. Jan
CET 17.45 – 18.00
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Film
Wildwasser-Impressionen mit Olaf Obsommer & Adrian Mattern
WORLD OF PADDLING – Halle 14
17. Jan
CET 17.45 – 19.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
Contest
GWA Indoor Wingfoil World Cup – boot Düsseldorf 2026 – Vorrunde
XXL-Pool – Halle 17
17. Jan
CET 18.00 – 19.30
Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen
Deutsch
boot Happy Hour powered by BLAUWASSER.DE
Sailing Plaza – Halle 15Nach oben springen
