boot 2026 Tagesproramm Samstag 17.01.2026

Tagesproramm Samstag 17.01.2026

17. 01.2026

CET 09.00 – 18.00

Deutsch

Seminar

boot Blauwasser-Seminar 2026

17. 01.2026

CET 10.00 – 10.30

Deutsch

Vortrag

Int. OCEAN FILM TOUR VOL. 11 | NIKA

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. 01.2026

CET 10.00 – 10.30

Deutsch

Film

Guten Morgen, boot! – Tagesausblick & Segelhighlights im Film

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. 01.2026

CET 10.00 – 12.00

Deutsch/Englisch

Teilnahmeaktion

Fun Dive im Tauchturm

Dive Center – Halle 12

17. 01.2026

CET 10.00 – 12.00

Deutsch/Englisch

Live-Podcast

BehindTheMask – Podcast

Ocean Hub – Halle 11

17. Jan

CET 10.00 – 12.00

Deutsch

Workshop

Turtle Foundation – Quiz & Spiel: Die Welt der Meeresschildkröten

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 10.00 – 13.00

Deutsch/Englisch

Teilnahmeaktion

SUEX Scooter Diving Workshop

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 10.00 – 13.00

Deutsch/Englisch

Teilnahmeaktion

Try Freediving: tief einatmen und abtauchen

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 10.00 – 14.00

Deutsch/Englisch

Teilnahmeaktion

Try Mermaiding: Gleite wie eine Meerjungfrau durchs Wasser!

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 10.00 – 15.30

Deutsch

Teilnahmeaktion

Besuchersegeln: Segeln ausprobieren – mitten im Winter!

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 10.00 – 18.00

Deutsch/Englisch

Teilnahmeaktion

Try Scuba: Schnuppertauchen – einfach kostenlos ausprobieren!

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 10.00 – 18.00

Deutsch/Englisch

Highlight

Destinations Days: täglich ein neuer Themenschwerpunkt ab 15 Uhr

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 10.05 – 11.00

Deutsch/Englisch

Film

Urlaubs-Kino: die schönsten Filme unserer Destinationen in Halle 13

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 10.15 – 10.30

Deutsch

Vortrag

Gefahren auf dem Wasser – Baden im Fließgewässern

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 10.15 – 10.30

Deutsch

Talk

Tech Talk: PWR Foil

Surf Sports Stage – Halle 17

17. Jan

CET 10.20 – 10.40

Deutsch

Siegerehrung

SEGELN Award / Siegerehrung

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 10.30 – 10.45

Deutsch

Vortrag

Ochsenfrosch, Quagga & Co. – Invasive Arten fotografiert in unseren Gewässern

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 10.30 – 10.45

Deutsch

Vortrag

Was Olympiasieger und uns verbindet – Gedanken aus dem mentalen Nähkästchen

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 10.30 – 10.45

Deutsch

Vortrag

Welche Führerscheine für welche Reviere?

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 10.30 – 10.50

Deutsch

Film

Volle Kraft voraus!

Classic Forum Bühne – Halle 14

17. Jan

CET 10.30 – 11.00

Deutsch

Interview

Norbert Sedlacek: ANT ARCTIC LAB – Never give up

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 10.30 – 13.30

Deutsch

Seminar

boot Motor-Seminar 2026

17. Jan

CET 10.35 – 10.45

Deutsch

Talk

Bühnenprogramm und Highlights

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 10.45 – 11.00

Deutsch

Talk

Tech Talk: Foil Drive

Surf Sports Stage – Halle 17

17. Jan

CET 10.45 – 11.00

Deutsch

Vortrag

Technik trifft Vision – Wrackfotografie in der Tiefe

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 10.45 – 11.00

Deutsch

Vortrag

Wanderrudern-Kreuzfahrten mit dem Ruderboot

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 10.45 – 11.05

Deutsch

Presentation

Mein Boot, mein Schlaf und ich.

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 10.45 – 11.15

Deutsch

Live demonstration

Leckabwehr mit Köpfchen und Karotte

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 11.00 – 11.15

Deutsch

Vortrag

Freizeitsport Rudern

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 11.00 – 11.15

Englisch

Vortrag

Love The Oceans: A blueprint for replicable, community-led conservation strategies by Francesca Trotman

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 11.00 – 11.20

Deutsch/Englisch

Teilnahmeaktion

Mitmachaktion: Werfen lernen mit der Fliegenrute

Sportfishing Center – Halle 3

17. Jan

CET 11.00 – 11.30

Deutsch

Teilnahmeaktion

Surf Academy VDWS Kitesurfen

Surf Academy – Halle 17

17. Jan

CET 11.00 – 11.30

Deutsch

Talk

„Speed-Dating“ mit den Klassenvereinigungen des Sailing Centers

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 11.00 – 11.45

Deutsch

Vortrag

Holz I – Arten und technische Merkmale, Pflege und Schutzmittel

Classic Forum Bühne – Halle 14

17. Jan

CET 11.00 – 12.00

Deutsch

Contest

SFT Pumpfoil World Cup – boot Düsseldorf 2026 –Qualifikation

XXL-Pool – Halle 17

17. Jan

CET 11.05 – 11.35

Deutsch

Presentation

Blauwasser Refit – Rigg und Segel für lange Downwindstrecken vorbereiten

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 11.10 – 11.15

Englisch

Speech

Welcome by Apostolos Tzitzikostas – Commissioner of Sustainable Transport and Tourism

Hall 10

17. Jan

CET 11.15 – 11.30

Deutsch

Vortrag

Segeln mal anders, Abenteuer und Action unter grünen Segeln

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 11.15 – 11.30

Deutsch

Vortrag

Kanu-Polo – Der spektakuläre Spielsport auf dem Wasser

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Interview

Sailing-Classics – Segeln und Genießen. Heute: Traumtörn Sardinien

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 11.15 – 11.30

Deutsch

Vortrag

Science in The Ocean Race Europe mit Stefan Raimund

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 11.15 – 11.45

Englisch

Interview

Interview with Dave Foulkes

Hall 10

17. Jan

CET 11.15 – 12.15

Deutsch

Dialog, Live demonstration

Live im Tauchturm: Apnoe-Taucherin Anna von Boetticher & Moderator Dirk Steffens

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 11.20 – 11.40

Deutsch

Talk

Angler Talk mit Fred Kotowski

17. Jan

CET 11.30 – 11.45

Englisch

Vortrag

Technical diving and underwater photography

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 11.30 – 11.45

Deutsch

Vortrag

Paddeln im Alter, Barrierefreiheit im Paddelsport

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 11.30 – 12.00

Deutsch

Vortrag

Safety Training und Fortbildungsprogramm an der Schleswig-Holsteinische Seemannsschule mit dem Yachtsport-Club Deutschland

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 11.30 – 12.00

Deutsch

Vortrag

Düsseldorfer Yachtclub e.V. (DYC)- Ein Leben auf dem Wasser

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 11.30 – 12.00

Deutsch

Vortrag

Zum ersten Mal hier? Tipps für den ersten Hausboot-Törn

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 11.35 – 12.05

Deutsch

Vortrag

Antifouling 2.0: Nachhaltig unterwegs mit F2 ECO

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 11.40 – 12.00

Deutsch

Vortrag

Wolfsbarschangeln in Irland

Sportfishing Center – Halle 3

17. Jan

CET 11.45 – 12.00

Deutsch

Vortrag

Ein Leben im Fluss – Behind the Lens

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 11.45 – 12.00

Deutsch

Vortrag

SUP Touren Europa

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 11.45 – 12.45

Englisch

Panel Discussion

Boosting competitiveness and innovation in Europe’s boating industry

Hall 10

17. Jan

CET 12.00 – 12.15

Deutsch

Vortrag

Vom Wissen zum Handeln mit Frank Schweikert

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 12.00 – 12.15

Deutsch

Vortrag

Abenteuer Uganda – Wildwasser Kajak an der Nilquelle

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 12.00 – 12.15

Deutsch

Talk

Sardinien – Weltweit schönste Buchten von der Wasserseite erleben!

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 12.00 – 12.15

Deutsch

Workshop

Knoten leicht gemacht – Wassersport-Basics mit dem VDS

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 12.00 – 12.15

Deutsch

Talk

Tech Talk Foiling

Surf Sports Stage – Halle 17

17. Jan

CET 12.00 – 12.20

Deutsch

Vortrag

Präzision schlägt Distanz – Fliegenfischen vom Bellyboot

Sportfishing Center – Halle 3

17. Jan

CET 12.00 – 12.30

Deutsch

Teilnahmeaktion

Probier’s aus: SUP 2026

XXL-Pool – Halle 17

17. Jan

CET 12.00 – 12.30

Deutsch

Interview

Segeln für alle: TURNING POINT Stiftung im Dialog mit Vereinen und Teilnehmenden der WENDEKURSE

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 12.00 – 12.30

Deutsch

Teilnahmeaktion

Probier’s aus: Pumpfoilen 2026

XXL-Pool – Halle 17

17. Jan

CET 12.00 – 12.30

Deutsch

Teilnahmeaktion

Surf Academy VDWS Wingfoilen

17. Jan

CET 12.00 – 12.45

Deutsch

Vortrag

Der Weg zum Klassiker – Kauf und Pflege

Classic Forum Bühne – Halle 14

17. Jan

CET 12.00 – 13.30

Deutsch/Englisch

Live-Podcast

Mission Erde & Lahntaucher

Ocean Hub – Halle 11

17. Jan

CET 12.00 – 14.00

Deutsch

Workshop

Fair Winds Collective – Flags of Hope: Deine Flagge für eine bessere Zukunft

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 12.05 – 12.35

Deutsch

Workshop

F2 ECO in der Praxis: Oberflächen-Vorbereitung & Applikations-Know-how für dauerhaften Schutz

Refit Center Workshop – Halle 11

17. Jan

CET 12.05 – 12.35

Deutsch

Vortrag

Dieselpest & Dieselalterung – Was tun!

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 12.05 – 13.05

Deutsch

Workshop

Kleine Motorkunde

Refit Center Workshop – Halle 11

17. Jan

CET 12.15 – 12.30

Deutsch

Dialog

The Jetlagged: Seeotter und Kaliforniens Kelpwälder

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 12.15 – 12.30

Deutsch

Vortrag

British Virgin Islands: Segelparadies in der Karibik

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 12.15 – 12.30

Deutsch

Interview

Interview mit Björn Dunkerbeck

Surf Sports Stage – Halle 17

17. Jan

CET 12.15 – 12.30

Deutsch

Vortrag

Segeln im Verein – Lernen, Trainieren und Regatten segeln

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 12.15 – 12.30

Deutsch

Vortrag

Gemeinsam stark fürs Schwimmen

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 12.30 – 12.40

Deutsch

Dialog

Experten-Talk mit Stefan Michl und Dusan Runjajic zur Übernahme der Aqualung Group durch HEAD

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 12.30 – 12.45

Deutsch

Vortrag

Unterwasser für TerraX – Behind The Scenes

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 12.30 – 12.45

Deutsch

Vortrag

Ab aufs Wasser! Impulse und Praxis für die perfekte Tourenplanung mit Jübermann-Gewässerkarten

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 12.30 – 13.00

Englisch

Vortrag

The Renaissance of Sails

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 12.30 – 13.00

Deutsch

Show

Wakeboard Show

XXL-Pool – Halle 17

17. Jan

CET 12.30 – 13.15

Englisch

Lecture/Interview

SailGP 101 – Insights from Tom

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 12.35 – 12.55

Deutsch

Vortrag

GFK Lackieren (Theorie)

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 12.40 – 12.50

Deutsch/Englisch

Dialog, Live demonstration

Live im Tauchturm! GUE präsentiert: Kann ein Taucher unter Wasser wissenschaftlich arbeiten? Wie Taucher zu Entdeckungen beitragen.

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 12.45 – 13.00

Deutsch

Vortrag

Rundtouren in der Seenplatte

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 12.45 – 13.00

Deutsch

Vortrag

Thailand Top-Fotolocations Wrack, Schwarm & Makro – Canyontauchen in Oberitalien, Spezialreisen nach Thailand, Kanada, Island by Harald Hois

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 12.45 – 13.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Panel Discussion

The Year Ahead: Trends, Stories, and Voices That Will Matter

Hall 10

17. Jan

CET 12.50 – 13.00

Deutsch/Englisch

Dialog

boot Düsseldorf präsentiert: Unterwasser-Fotograf und Kameramann Alexander Dawson

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 12.55 – 13.25

Deutsch

Live demonstration

Spleißen mit modernem Tauwerk (Bühne)

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 12.55 – 13.55

Deutsch

Workshop

GFK Lackiervorbereitung Live

Refit Center Workshop – Halle 11

17. Jan

CET 13.00 – 13.15

Deutsch

Vortrag

Malta, Gozo & Comino – der Geheimtipp im Mittelmeer

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 13.00 – 13.15

Deutsch

Talk

Mitsegeltörn für Familien mit Kindern in Kroatien oder Griechenland

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 13.00 – 13.15

Deutsch

Vortrag

Das erste SUP-Rennen für Jedermann/-frau

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 13.00 – 13.20

Deutsch

Live demonstration, Dialog

Live im Tauchturm: Die Taucher der Marine

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 13.00 – 13.30

Deutsch

Teilnahmeaktion

Surf Academy VDWS Windsurfen

Surf Academy – Halle 17

17. Jan

CET 13.00 – 13.45

Deutsch

Vortrag

Sanierung eines Vollholzunterwasserschiffes – Ausleisten, Furnieren, Laminieren, Ölen usw.

Classic Forum Bühne – Halle 14

17. Jan

CET 13.00 – 14.00

Deutsch

Contest

GWA Indoor Wingfoil World Cup – boot Düsseldorf 2026 – Qualifikation

XXL-Pool – Halle 17

17. Jan

CET 13.15 – 13.30

Deutsch

Vortrag

Meereswettbewerb mit Karen Ritter

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 13.15 – 13.30

Deutsch

Talk

Entspannung und Meer – Mitsegeln und Genießen

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 13.15 – 13.30

Englisch

live video call connection

Musto announces brand new international team partnership

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 13.15 – 13.30

Deutsch

Vortrag

Und das schwimmt?

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 13.15 – 13.45

Deutsch

Vortrag

IN2THEBLUE: Segeln mit Kindern & Familie – Tipps & Tricks

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 13.20 – 13.30

Deutsch

Dialog

Bali Villa Dive Resort & Reef Project: Das besondere Divecenter auf Bali mit Kombitouren in Indonesien

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 13.25 – 13.55

Deutsch

Vortrag

Leidenschaft trifft Perfektion: Ihr Boot in neuem Glanz

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 13.25 – 14.25

Deutsch

Workshop

Augspleiß in Dyneema-Tauwerk selber machen

Refit Center Workshop – Halle 11

17. Jan

CET 13.30 – 13.45

Deutsch

Dialog

Unterwasserkameramann Peter Löseke präsentiert: Komodo 2 Bali

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 13.30 – 13.45

Deutsch

Vortrag

Grand Canyon – Familienabenteuer

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 13.30 – 13.45

Deutsch

Vortrag

Giganten der Meere: Riesenhaie und Blauwale

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 13.30 – 14.00

Deutsch

Vortrag

Charterreise buchen: Praktische Infos für die sichere Buchung einer Charteryacht

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 13.30 – 14.00

Deutsch

Interview

Talissa & Finn: Mit Anfang 30 um die Welt – Highlights einer Weltumsegelung

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 13.30 – 15.00

Deutsch/Englisch

Live-Podcast

Leidenschaft als Beruf

Ocean Hub – Halle 11

17. Jan

CET 13.45 – 14.00

Deutsch

Vortrag

Actionsport im Wildwasser festhalten

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 13.45 – 14.00

Deutsch

Vortrag

Kaltes Bier und warme Dusche – Das Hausboot als Komfortmobil für Paddeltouren

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 13.45 – 14.00

Deutsch

Vortrag

DSV: Fahrten- und Freizeitsegeln

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 13.45 – 14.00

Deutsch

Dialog

Scubago – Your Global Gateway

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 13.55 – 14.25

Deutsch

Vortrag

Explosiv, abgelaufen, ohne Wartung: Seenotsignale und Rettungsmittel

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 13.55 – 14.55

Deutsch

Workshop

Koch-Chemie Polier-Workshop: Profi-Tipps & DIY-Polieren für Ihr Boot

Refit Center Workshop – Halle 11

17. Jan

CET 14.00 – 14.10

Deutsch

Film

Croatia, full of islands to discover

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 14.00 – 14.15

Deutsch

Vortrag

Die Karibik – eines der schönsten Segelreviere der Welt

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 14.00 – 14.30

Deutsch

Interview

Bert Frisch & „Jambo“: „Mayday“ – Was passiert, wenn es geschieht

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 14.00 – 14.30

Deutsch

Vortrag

Kanuabenteuer im wilden Yukon Terretory, Kanada

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 14.00 – 14.30

Deutsch

Teilnahmeaktion

Wettbewerb für Kinder – Wer kann am schnellsten einen Opti aufbauen

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 14.00 – 14.30

Deutsch

Vortrag

Sicher tauchen mit Haien mit Frank Trendelkamp

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 14.00 – 14.30

Englisch

Presentation

Gill launch – A New Standard in Marine Apparel: Launching the re-engineered OS1 Ocean System

Hall 10

17. Jan

CET 14.00 – 14.30

Deutsch

Teilnahmeaktion

Surf Academy VDWS Kitesurfen

Surf Academy – Halle 17

17. Jan

CET 14.00 – 14.40

Deutsch

Vortrag

Zanderangeln vom Ufer im Fluss

Sportfishing Center – Halle 3

17. Jan

CET 14.00 – 14.45

Deutsch

Vortrag

Bootsführerscheine in Deutschland

Classic Forum Bühne – Halle 14

17. Jan

CET 14.00 – 16.00

Deutsch

Workshop

Flin Solar – Solar-Modell-Boote bauen und testen

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 14.10 – 14.20

Deutsch

Live demonstration, Dialog

Live im Tauchturm: Unterwasser-Rugby & VDST Leistungssport

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 14.15 – 14.30

Deutsch

Interview

Interview mit Philipp Köster

17. Jan

CET 14.15 – 14.30

Deutsch

Vortrag

Curaçao – Eine kleine Nation kommt groß raus zur WM 2026

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 14.15 – 14.45

Deutsch

Teilnahmeaktion

Probier’s aus: Wakeboarden

XXL-Pool – Halle 17

17. Jan

CET 14.20 – 14.30

Deutsch

Dialog

Wirodive Tauchreisen präsentiert: Giant Gentles Tonga

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 14.25 – 14.55

Deutsch

Vortrag

Reparatur von strukturellen GFK Schäden (Theorie)

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 14.30 – 14.40

Deutsch

Dialog

i.a.c.: Gemeinsam zu neuen Traumdestinationen – begleitete (Anfänger*innen) Tauchreisen rund um die Welt

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 14.30 – 14.45

Deutsch

Talk

Tech Talk Wing

Surf Sports Stage – Halle 17

17. Jan

CET 14.30 – 14.45

Deutsch

Vortrag

Der Weg des Wassers – eine Reise um die Welt

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 14.30 – 14.45

Deutsch

Vortrag

Mit dem Kajak durch Norddeutschland-Fünf Touren zwischen Küste und Seenplatte

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 14.30 – 14.45

Deutsch

Interview

Tom Wehde: Mein Weg zur Mini Transat 2027

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 14.30 – 15.00

Deutsch

Vortrag

Andreas Baden: Faszination IMOCA – Racing

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 14.30 – 15.00

Deutsch

Vortrag

Das erste Mal selbst chartern – was ist zu beachten?

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 14.30 – 17.30

Deutsch

Seminar

boot Seefit-Seminar 2026

17. Jan

CET 14.40 – 14.50

Deutsch

Dialog

Mermaid Kat: Alles für die Meerjungfrau

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 14.45 – 15.00

Deutsch

Award

Ehrung der Ranglistenbesten Opti A und Opti NRW

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 14.45 – 15.00

Englisch

Vortrag

Smartphone Underwater Photography: How to capture great content with the SeaLife SportDiver.

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 14.45 – 15.00

Deutsch

Vortrag

Paddeln macht – Spass SUP & Kultur in Utrecht

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 14.45 – 15.15

Deutsch

Teilnahmeaktion

Probier’s aus: Pumpfoilen 2026

XXL-Pool – Halle 17

17. Jan

CET 14.45 – 15.15

Deutsch

Teilnahmeaktion

Probier’s aus: SUP 2026

XXL-Pool – Halle 17

17. Jan

CET 14.45 – 16.30

Deutsch/Englisch

Teilnahmeaktion

Unterwassertanz Workshop Dance in Depth mit Natalia Wilk

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 14.50 – 15.00

Deutsch

Dialog

Live im Tauchturm: Moderne Suchtechniken beim Einsatztauchen der Wasserwacht

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 14.55 – 15.25

Deutsch

Vortrag

Segelreparatur für jedermann Theorie

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 14.55 – 15.55

Deutsch

Workshop

Reparatur struktureller GFK-Schäden (Praxis Workshop)

Refit Center Workshop – Halle 11

17. Jan

CET 15.00 – 15.10

Deutsch

Dialog

monte mare: Indoortauchen in Deutschland

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 15.00 – 15.15

Deutsch

Gespräch

Tech Talk SUP

Surf Sports Stage – Halle 17

17. Jan

CET 15.00 – 15.15

Englisch

Vortrag

Lake Mälaren: Sweden’s Jewel of Culture, History and Adventure

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 15.00 – 15.15

Deutsch

Vortrag

Die Altlasten des ersten und zweiten Weltkriegs in der Nord und Ostsee mit Tom Kürten

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 15.00 – 15.15

Deutsch

Vortrag

Entdecke Caravaning

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 15.00 – 15.20

Deutsch

Vortrag

Präzision schlägt Distanz – Fliegenfischen vom Bellyboot

Sportfishing Center – Halle 3

17. Jan

CET 15.00 – 15.30

Deutsch

Lecture/Interview

Pip Hare Live – Insights from the Vendée Globe and Beyond

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 15.00 – 15.30

Deutsch

Live demonstration

Mensch über Bord – und dann?

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 15.00 – 15.30

Deutsch

Teilnahmeaktion

Surf Academy VDWS Wingfoilen

17. Jan

CET 15.00 – 15.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Vortrag, Film

ALEX. V. HUMBOLDT II – Aktives Segeln auf einem modernen Traditionssegler

Classic Forum Bühne – Halle 14

17. Jan

CET 15.00 – 16.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Live-Podcast

Live Podcast: Lennart Vossgätter bei Helden der Meere

Ocean Hub – Halle 11

17. Jan

CET 15.10 – 15.20

Deutsch

Dialog

DAN Europe: Tauchsicherheit in aller Welt: Sie fragen, wir antworten

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 15.15 – 15.30

Deutsch

Vortrag

Erlebnis Finowkanal – die älteste befahrbare Wasserstraße Deutschlands & ihre Schleusen

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 15.15 – 15.30

Deutsch

Vortrag

Leidenschaft Kanusport

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 15.15 – 15.30

Deutsch

Vortrag

Fair Winds Collective – Wo emissionsfreie Segelfracht auf Bildung, Klimaschutz und globale Kooperation trifft mit Peggy Engelmann

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 15.15 – 15.30

Deutsch

Interview mit der Bundeswehr– Spitzensportförderung

Surf Sports Stage – Halle 17

17. Jan

CET 15.15 – 15.45

Deutsch

Teilnahmeaktion

Probier’s aus: Wakeboarden

XXL-Pool – Halle 17

17. Jan

CET 15.20 – 15.30

Deutsch

Dialog, Live demonstration

Bauer Kompressoren präsentiert: Baltic Sea Heritage Rescue Project – Geisternetze in der Ostsee

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 15.25 – 15.55

Deutsch

Workshop

Workshop: Segelreparatur für jedermann

Refit Center Workshop – Halle 11

17. Jan

CET 15.25 – 15.55

Deutsch

Talk

Diesel raus, E-Motor rein. -Umrüsten mit Welle, Pod und Außenborder

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 15.30 – 15.40

Deutsch

Dialog

Malta, Gozo & Comino, die Tauchdestination im Mittelmeer

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 15.30 – 15.45

Deutsch

Teilnahmeaktion

RC-Segeln: Technik, Taktik und Tempo

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 15.30 – 15.45

Deutsch

Interview

Interview mit Philipp Köster

17. Jan

CET 15.30 – 15.45

Deutsch

Vortrag

Mama Earth – Aus Müll wird Bildung

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 15.30 – 15.45

Deutsch

Vortrag

Thailand Koh Chang & Angkor Wat – Natur-, Kultur- & Tauchgenuss

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 15.30 – 15.45

Deutsch

Vortrag

Wildwasserrennsport

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 15.30 – 16.00

Deutsch

Interview

Das German Sailing Team auf der Road to LA: Mit Teamgeist Richtung Olympia

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 15.30 – 17.45

Deutsch/Englisch

Teilnahmeaktion

Probier’s aus: VDWS Surf Academy und Windsurfen

VDWS

17. Jan

CET 15.40 – 15.50

Deutsch/Englisch

Dialog

Türkiye: Paradies für Wracktaucher im Mittelmeer

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 15.45 – 16.00

Deutsch

Vortrag

Journey als Unterwasser-Kamerafrau

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 15.45 – 16.00

Deutsch

Vortrag

Die Arbeiter des Meeres: Alte Techniken, neue Häfen der Nordadria

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 15.45 – 16.00

Deutsch

Vortrag

Mit dem Kajak um die Welt

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 15.45 – 16.00

Deutsch

Auf alle Wetter vorbereitet, Neues zum Seewetter

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 15.55 – 16.10

Deutsch

Vortrag

NMEA 2000 im Bordalltag – Basics einfach erklärt!

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 16.00 – 16.15

Deutsch

Vortrag

Wassersport mit Krebs im Bauch

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 16.00 – 16.15

Deutsch

Interview

Fernweh unter grünen Segeln – Aktivurlaub auf der Alex-2

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 16.00 – 16.15

Deutsch

Vortrag

33 Jahre Forschungsschiff ALDEBARAN mit Frank Schweikert

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 16.00 – 16.20

Deutsch

Dialog

boot Düsseldorf präsentiert: Blackwater Diving mit Unterwasser-Fotograf Tobias Friedrich

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 16.00 – 16.24

Deutsch

Film

GORCH FOCK II – Bau und Ausrüstung eines modernen Segelschiffes

Classic Forum Bühne – Halle 14

17. Jan

CET 16.00 – 16.30

Deutsch

Interview

Jan-Hendrik Lenz: Mini Boot, Maxi Herausforderung – die Kunst, mit 6,50 Metern den Atlantik zu bezwingen

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 16.00 – 17.00

Deutsch

Contest

SFT Pumpfoil World Cup – boot Düsseldorf 2026 – Vorrunde

XXL-Pool – Halle 17

17. Jan

CET 16.00 – 18.00

Deutsch

Wettbewerb

SVNRW Opti Messe-Cup – Indoor Regatta der Deutschen Optimist-Dinghy Vereinigung

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 16.00 – 18.00

Deutsch

Workshop

meerkunstimkopf – Malerei mal anders

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 16.10 – 16.40

Deutsch

Vortrag

Gebrauchtboot kaufen und richtig versichern

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 16.10 – 16.40

Deutsch

Workshop

NMEA 2000 im Bordalltag – Mitmach-Workshop für Bootsbesitzer

Refit Center Workshop – Halle 11

17. Jan

CET 16.15 – 16.30

Deutsch

Vortrag

Hausbootkauf – Der VBS e.V. gibt Ratschläge und Tipps

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 16.15 – 16.30

Deutsch

Vortrag

Paddeln für die Gesellschaft-Warum starke Vereinsjugend unsere Gesellschaft stärkt

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 16.15 – 16.30

Deutsch

Vortrag

Mpa4kvarner – Forschung für ein zukünftiges Meeresschutzgebiet mit Helmut Wipplinger

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 16.20 – 16.30

Deutsch

Dialog

Behind the Mask, Florian Fischer: SAVU South Alor

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 16.30 – 16.40

Englisch

Dialog

Aus dem Klassenzimmer an die Eiskante: Training und Forschungstauchen in den Polar Regionen

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 16.30 – 16.45

Englisch

Vortrag

The White Sea Bestiary

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 16.30 – 17.00

Deutsch

Vortrag

Revierkunde „Mallorca und die Balearen“ – ein seglerischer Überblick mit Michael Amme

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 16.30 – 17.00

Deutsch

Vortrag

Madagaskars abgelegene Flüsse (und wir im Kajak)

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 16.30 – 17.00

Deutsch

Interview

Lennart & Melwin: Alles über Next Generation Boating Around the World

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 16.40 – 16.50

Deutsch

Dialog

Aquanautic Elba: Dolce vita in Italien

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 16.40 – 17.00

Deutsch

Vortrag

Navigations-Elektronik kalibrieren und ein NMEA 2000 System mit ORCA Navigation nachrüsten und für das Wetterrouting nutzen.

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 16.45 – 17.00

Deutsch

Vortrag

Blackwater

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 16.45 – 17.12

Deutsch

Film

GORCH FOCK II – Sicherheitserprobung des Segelschulschiffes

Classic Forum Bühne – Halle 14

17. Jan

CET 16.50 – 17.00

Deutsch

Dialog

BAUER Kompressoren präsentiert: Abtauchen in den Abruzzen mit Gerald Nowak

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 17.00 – 17.15

Deutsch

Interview

Interview mit Björn Dunkerbeck

Surf Sports Stage – Halle 17

17. Jan

CET 17.00 – 17.15

Englisch

Award

EUF: Die Verleihung des EUF Jack Lavanchy Awards

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 17.00 – 17.15

Deutsch

Vortrag

Wie kann man anhand der Wolken Wettergefahren erkennen

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 17.00 – 17.15

Deutsch

Talk

Interview mit Dirk Muschenich vom VDWS

Surf Sports Stage – Halle 17

17. Jan

CET 17.00 – 17.15

Deutsch

Vortrag

EnviroNaut Projekt mit Silja Teege

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 17.00 – 17.20

Deutsch

Vortrag

Solaranlage – richtig planen

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 17.00 – 17.30

Deutsch

Interview

Paul Schnabel: Einfach besser segeln? Das moderne Dschunkenrigg!

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 17.00 – 17.30

Deutsch

Workshop

Workshop: Navigations-Elektronik kalibrieren und ein NMEA 2000 System mit ORCA Navigation nachrüsten und für das Wetterrouting nutzen

Refit Center Workshop – Halle 11

17. Jan

CET 17.00 – 19.00

Deutsch

Get-together

Sundowner an der Cocktail-Bar: die besten Drinks aus den Urlaubs-Destinationen

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 17.15 – 17.30

Deutsch

Dialog

Prof. Dr. Ralph O. Schill präsentiert: 2026 – Dein Jahr für Abenteuer unter Wasser!

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 17.15 – 17.30

Deutsch

Vortrag

Nautiraid – Faltkajaks zwischen Tradition und moderne – für Reise & Abenteuer

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 17.15 – 17.30

Deutsch

Vortrag

Vom Fluss zum Ozean – Wie wir die Plastikflut wirklich stoppen mit Kathrin Harre und Oliver Kretschmar

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 17.20 – 18.05

Deutsch

Quiz

Werftquiz von Sören Zopf –

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 17.30 – 17.45

Deutsch

Vortrag

Die Kajakrolle

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 17.30 – 18.00

Deutsch

Interview

Claudia & Jonathan: Anker auf Richtung Südsee – Interview mit persönlichen Tipps für Segelreisende

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 17.30 – 18.15

Deutsch

Vortrag

Mission Erde

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 17.45 – 18.00

Deutsch

Film

Wildwasser-Impressionen mit Olaf Obsommer & Adrian Mattern

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 17.45 – 19.30

Deutsch

Contest

GWA Indoor Wingfoil World Cup – boot Düsseldorf 2026 – Vorrunde

XXL-Pool – Halle 17

17. Jan

CET 18.00 – 19.30

Deutsch

boot Happy Hour powered by BLAUWASSER.DE

Sailing Plaza – Halle 15

