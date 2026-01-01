7f7ae27a e249 4af5 89fc bf532db71a0f

boot 2026 Tagesproramm Samstag 17.01.2026

in

Tagesproramm Samstag 17.01.2026

17. 01.2026

CET 09.00 – 18.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Seminar

boot Blauwasser-Seminar 2026

17. 01.2026

CET 10.00 – 10.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Int. OCEAN FILM TOUR VOL. 11 | NIKA

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. 01.2026

CET 10.00 – 10.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Film

Guten Morgen, boot! – Tagesausblick & Segelhighlights im Film

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. 01.2026

CET 10.00 – 12.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch/Englisch

Teilnahmeaktion

Fun Dive im Tauchturm

Dive Center – Halle 12

17. 01.2026

CET 10.00 – 12.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch/Englisch

Live-Podcast

BehindTheMask – Podcast

Ocean Hub – Halle 11

17. Jan

CET 10.00 – 12.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Workshop

Turtle Foundation – Quiz & Spiel: Die Welt der Meeresschildkröten

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 10.00 – 13.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch/Englisch

Teilnahmeaktion

SUEX Scooter Diving Workshop

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 10.00 – 13.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch/Englisch

Teilnahmeaktion

Try Freediving: tief einatmen und abtauchen

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 10.00 – 14.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch/Englisch

Teilnahmeaktion

Try Mermaiding: Gleite wie eine Meerjungfrau durchs Wasser!

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 10.00 – 15.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Teilnahmeaktion

Besuchersegeln: Segeln ausprobieren – mitten im Winter!

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 10.00 – 18.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch/Englisch

Teilnahmeaktion

Try Scuba: Schnuppertauchen – einfach kostenlos ausprobieren!

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 10.00 – 18.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch/Englisch

Highlight

Destinations Days: täglich ein neuer Themenschwerpunkt ab 15 Uhr

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 10.05 – 11.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch/Englisch

Film

Urlaubs-Kino: die schönsten Filme unserer Destinationen in Halle 13

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 10.15 – 10.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Gefahren auf dem Wasser – Baden im Fließgewässern

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 10.15 – 10.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Talk

Tech Talk: PWR Foil

Surf Sports Stage – Halle 17

17. Jan

CET 10.20 – 10.40

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Siegerehrung

SEGELN Award / Siegerehrung

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 10.30 – 10.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Ochsenfrosch, Quagga & Co. – Invasive Arten fotografiert in unseren Gewässern

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 10.30 – 10.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Was Olympiasieger und uns verbindet – Gedanken aus dem mentalen Nähkästchen

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 10.30 – 10.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Welche Führerscheine für welche Reviere?

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 10.30 – 10.50

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Film

Volle Kraft voraus!

Classic Forum Bühne – Halle 14

17. Jan

CET 10.30 – 11.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Interview

Norbert Sedlacek: ANT ARCTIC LAB – Never give up

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 10.30 – 13.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Seminar

boot Motor-Seminar 2026

17. Jan

CET 10.35 – 10.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Talk

Bühnenprogramm und Highlights

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 10.45 – 11.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Talk

Tech Talk: Foil Drive

Surf Sports Stage – Halle 17

17. Jan

CET 10.45 – 11.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Technik trifft Vision – Wrackfotografie in der Tiefe

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 10.45 – 11.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Wanderrudern-Kreuzfahrten mit dem Ruderboot

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 10.45 – 11.05

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Presentation

Mein Boot, mein Schlaf und ich.

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 10.45 – 11.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Live demonstration

Leckabwehr mit Köpfchen und Karotte

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 11.00 – 11.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Freizeitsport Rudern

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 11.00 – 11.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Englisch

Vortrag

Love The Oceans: A blueprint for replicable, community-led conservation strategies by Francesca Trotman

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 11.00 – 11.20

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch/Englisch

Teilnahmeaktion

Mitmachaktion: Werfen lernen mit der Fliegenrute

Sportfishing Center – Halle 3

17. Jan

CET 11.00 – 11.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Teilnahmeaktion

Surf Academy VDWS Kitesurfen

Surf Academy – Halle 17

17. Jan

CET 11.00 – 11.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Talk

„Speed-Dating“ mit den Klassenvereinigungen des Sailing Centers

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 11.00 – 11.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Holz I – Arten und technische Merkmale, Pflege und Schutzmittel

Classic Forum Bühne – Halle 14

17. Jan

CET 11.00 – 12.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Contest

SFT Pumpfoil World Cup – boot Düsseldorf 2026 –Qualifikation

XXL-Pool – Halle 17

17. Jan

CET 11.05 – 11.35

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Presentation

Blauwasser Refit – Rigg und Segel für lange Downwindstrecken vorbereiten

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 11.10 – 11.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Englisch

Speech

Welcome by Apostolos Tzitzikostas – Commissioner of Sustainable Transport and Tourism

Hall 10

17. Jan

CET 11.15 – 11.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Segeln mal anders, Abenteuer und Action unter grünen Segeln

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 11.15 – 11.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Kanu-Polo – Der spektakuläre Spielsport auf dem Wasser

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 11.15 – 11.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Interview

Sailing-Classics – Segeln und Genießen. Heute: Traumtörn Sardinien

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 11.15 – 11.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Science in The Ocean Race Europe mit Stefan Raimund

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 11.15 – 11.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Englisch

Interview

Interview with Dave Foulkes

Hall 10

17. Jan

CET 11.15 – 12.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Dialog, Live demonstration

Live im Tauchturm: Apnoe-Taucherin Anna von Boetticher & Moderator Dirk Steffens

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 11.20 – 11.40

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Talk

Angler Talk mit Fred Kotowski

17. Jan

CET 11.30 – 11.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Englisch

Vortrag

Technical diving and underwater photography

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 11.30 – 11.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Paddeln im Alter, Barrierefreiheit im Paddelsport

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 11.30 – 12.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Safety Training und Fortbildungsprogramm an der Schleswig-Holsteinische Seemannsschule mit dem Yachtsport-Club Deutschland

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 11.30 – 12.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Düsseldorfer Yachtclub e.V. (DYC)- Ein Leben auf dem Wasser

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 11.30 – 12.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Zum ersten Mal hier? Tipps für den ersten Hausboot-Törn

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 11.35 – 12.05

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Antifouling 2.0: Nachhaltig unterwegs mit F2 ECO

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 11.40 – 12.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Wolfsbarschangeln in Irland

Sportfishing Center – Halle 3

17. Jan

CET 11.45 – 12.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Ein Leben im Fluss – Behind the Lens

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 11.45 – 12.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

SUP Touren Europa

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 11.45 – 12.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Englisch

Panel Discussion

Boosting competitiveness and innovation in Europe’s boating industry

Hall 10

17. Jan

CET 12.00 – 12.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Vom Wissen zum Handeln mit Frank Schweikert

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 12.00 – 12.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Abenteuer Uganda – Wildwasser Kajak an der Nilquelle

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 12.00 – 12.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Talk

Sardinien – Weltweit schönste Buchten von der Wasserseite erleben!

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 12.00 – 12.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Workshop

Knoten leicht gemacht – Wassersport-Basics mit dem VDS

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 12.00 – 12.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Talk

Tech Talk Foiling

Surf Sports Stage – Halle 17

17. Jan

CET 12.00 – 12.20

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Präzision schlägt Distanz – Fliegenfischen vom Bellyboot

Sportfishing Center – Halle 3

17. Jan

CET 12.00 – 12.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Teilnahmeaktion

Probier’s aus: SUP 2026

XXL-Pool – Halle 17

17. Jan

CET 12.00 – 12.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Interview

Segeln für alle: TURNING POINT Stiftung im Dialog mit Vereinen und Teilnehmenden der WENDEKURSE

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 12.00 – 12.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Teilnahmeaktion

Probier’s aus: Pumpfoilen 2026

XXL-Pool – Halle 17

17. Jan

CET 12.00 – 12.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Teilnahmeaktion

Surf Academy VDWS Wingfoilen

17. Jan

CET 12.00 – 12.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Der Weg zum Klassiker – Kauf und Pflege

Classic Forum Bühne – Halle 14

17. Jan

CET 12.00 – 13.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch/Englisch

Live-Podcast

Mission Erde & Lahntaucher

Ocean Hub – Halle 11

17. Jan

CET 12.00 – 14.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Workshop

Fair Winds Collective – Flags of Hope: Deine Flagge für eine bessere Zukunft

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 12.05 – 12.35

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Workshop

F2 ECO in der Praxis: Oberflächen-Vorbereitung & Applikations-Know-how für dauerhaften Schutz

Refit Center Workshop – Halle 11

17. Jan

CET 12.05 – 12.35

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Dieselpest & Dieselalterung – Was tun!

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 12.05 – 13.05

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Workshop

Kleine Motorkunde

Refit Center Workshop – Halle 11

17. Jan

CET 12.15 – 12.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Dialog

The Jetlagged: Seeotter und Kaliforniens Kelpwälder

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 12.15 – 12.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

British Virgin Islands: Segelparadies in der Karibik

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 12.15 – 12.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Interview

Interview mit Björn Dunkerbeck

Surf Sports Stage – Halle 17

17. Jan

CET 12.15 – 12.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Segeln im Verein – Lernen, Trainieren und Regatten segeln

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 12.15 – 12.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Gemeinsam stark fürs Schwimmen

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 12.30 – 12.40

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Dialog

Experten-Talk mit Stefan Michl und Dusan Runjajic zur Übernahme der Aqualung Group durch HEAD

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 12.30 – 12.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Unterwasser für TerraX – Behind The Scenes

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 12.30 – 12.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Ab aufs Wasser! Impulse und Praxis für die perfekte Tourenplanung mit Jübermann-Gewässerkarten

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 12.30 – 13.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Englisch

Vortrag

The Renaissance of Sails

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 12.30 – 13.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Show

Wakeboard Show

XXL-Pool – Halle 17

17. Jan

CET 12.30 – 13.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Englisch

Lecture/Interview

SailGP 101 – Insights from Tom

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 12.35 – 12.55

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

GFK Lackieren (Theorie)

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 12.40 – 12.50

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch/Englisch

Dialog, Live demonstration

Live im Tauchturm! GUE präsentiert: Kann ein Taucher unter Wasser wissenschaftlich arbeiten? Wie Taucher zu Entdeckungen beitragen.

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 12.45 – 13.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Rundtouren in der Seenplatte

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 12.45 – 13.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Thailand Top-Fotolocations Wrack, Schwarm & Makro – Canyontauchen in Oberitalien, Spezialreisen nach Thailand, Kanada, Island by Harald Hois

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 12.45 – 13.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Englisch

Panel Discussion

The Year Ahead: Trends, Stories, and Voices That Will Matter

Hall 10

17. Jan

CET 12.50 – 13.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch/Englisch

Dialog

boot Düsseldorf präsentiert: Unterwasser-Fotograf und Kameramann Alexander Dawson

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 12.55 – 13.25

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Live demonstration

Spleißen mit modernem Tauwerk (Bühne)

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 12.55 – 13.55

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Workshop

GFK Lackiervorbereitung Live

Refit Center Workshop – Halle 11

17. Jan

CET 13.00 – 13.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Malta, Gozo & Comino – der Geheimtipp im Mittelmeer

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 13.00 – 13.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Talk

Mitsegeltörn für Familien mit Kindern in Kroatien oder Griechenland

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 13.00 – 13.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Das erste SUP-Rennen für Jedermann/-frau

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 13.00 – 13.20

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Live demonstration, Dialog

Live im Tauchturm: Die Taucher der Marine

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 13.00 – 13.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Teilnahmeaktion

Surf Academy VDWS Windsurfen

Surf Academy – Halle 17

17. Jan

CET 13.00 – 13.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Sanierung eines Vollholzunterwasserschiffes – Ausleisten, Furnieren, Laminieren, Ölen usw.

Classic Forum Bühne – Halle 14

17. Jan

CET 13.00 – 14.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Contest

GWA Indoor Wingfoil World Cup – boot Düsseldorf 2026 – Qualifikation

XXL-Pool – Halle 17

17. Jan

CET 13.15 – 13.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Meereswettbewerb mit Karen Ritter

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 13.15 – 13.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Talk

Entspannung und Meer – Mitsegeln und Genießen

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 13.15 – 13.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Englisch

live video call connection

Musto announces brand new international team partnership

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 13.15 – 13.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Und das schwimmt?

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 13.15 – 13.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

IN2THEBLUE: Segeln mit Kindern & Familie – Tipps & Tricks

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 13.20 – 13.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Dialog

Bali Villa Dive Resort & Reef Project: Das besondere Divecenter auf Bali mit Kombitouren in Indonesien

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 13.25 – 13.55

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Leidenschaft trifft Perfektion: Ihr Boot in neuem Glanz

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 13.25 – 14.25

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Workshop

Augspleiß in Dyneema-Tauwerk selber machen

Refit Center Workshop – Halle 11

17. Jan

CET 13.30 – 13.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Dialog

Unterwasserkameramann Peter Löseke präsentiert: Komodo 2 Bali

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 13.30 – 13.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Grand Canyon – Familienabenteuer

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 13.30 – 13.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Giganten der Meere: Riesenhaie und Blauwale

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 13.30 – 14.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Charterreise buchen: Praktische Infos für die sichere Buchung einer Charteryacht

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 13.30 – 14.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Interview

Talissa & Finn: Mit Anfang 30 um die Welt – Highlights einer Weltumsegelung

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 13.30 – 15.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch/Englisch

Live-Podcast

Leidenschaft als Beruf

Ocean Hub – Halle 11

17. Jan

CET 13.45 – 14.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Actionsport im Wildwasser festhalten

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 13.45 – 14.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Kaltes Bier und warme Dusche – Das Hausboot als Komfortmobil für Paddeltouren

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 13.45 – 14.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

DSV: Fahrten- und Freizeitsegeln

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 13.45 – 14.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Dialog

Scubago – Your Global Gateway

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 13.55 – 14.25

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Explosiv, abgelaufen, ohne Wartung: Seenotsignale und Rettungsmittel

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 13.55 – 14.55

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Workshop

Koch-Chemie Polier-Workshop: Profi-Tipps & DIY-Polieren für Ihr Boot

Refit Center Workshop – Halle 11

17. Jan

CET 14.00 – 14.10

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Film

Croatia, full of islands to discover

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 14.00 – 14.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Die Karibik – eines der schönsten Segelreviere der Welt

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 14.00 – 14.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Interview

Bert Frisch & „Jambo“: „Mayday“ – Was passiert, wenn es geschieht

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 14.00 – 14.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Kanuabenteuer im wilden Yukon Terretory, Kanada

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 14.00 – 14.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Teilnahmeaktion

Wettbewerb für Kinder – Wer kann am schnellsten einen Opti aufbauen

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 14.00 – 14.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Sicher tauchen mit Haien mit Frank Trendelkamp

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 14.00 – 14.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Englisch

Presentation

Gill launch – A New Standard in Marine Apparel: Launching the re-engineered OS1 Ocean System

Hall 10

17. Jan

CET 14.00 – 14.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Teilnahmeaktion

Surf Academy VDWS Kitesurfen

Surf Academy – Halle 17

17. Jan

CET 14.00 – 14.40

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Zanderangeln vom Ufer im Fluss

Sportfishing Center – Halle 3

17. Jan

CET 14.00 – 14.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Bootsführerscheine in Deutschland

Classic Forum Bühne – Halle 14

17. Jan

CET 14.00 – 16.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Workshop

Flin Solar – Solar-Modell-Boote bauen und testen

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 14.10 – 14.20

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Live demonstration, Dialog

Live im Tauchturm: Unterwasser-Rugby & VDST Leistungssport

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 14.15 – 14.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Interview

Interview mit Philipp Köster

17. Jan

CET 14.15 – 14.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Curaçao – Eine kleine Nation kommt groß raus zur WM 2026

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 14.15 – 14.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Teilnahmeaktion

Probier’s aus: Wakeboarden

XXL-Pool – Halle 17

17. Jan

CET 14.20 – 14.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Dialog

Wirodive Tauchreisen präsentiert: Giant Gentles Tonga

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 14.25 – 14.55

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Reparatur von strukturellen GFK Schäden (Theorie)

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 14.30 – 14.40

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Dialog

i.a.c.: Gemeinsam zu neuen Traumdestinationen – begleitete (Anfänger*innen) Tauchreisen rund um die Welt

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 14.30 – 14.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Talk

Tech Talk Wing

Surf Sports Stage – Halle 17

17. Jan

CET 14.30 – 14.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Der Weg des Wassers – eine Reise um die Welt

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 14.30 – 14.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Mit dem Kajak durch Norddeutschland-Fünf Touren zwischen Küste und Seenplatte

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 14.30 – 14.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Interview

Tom Wehde: Mein Weg zur Mini Transat 2027

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 14.30 – 15.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Andreas Baden: Faszination IMOCA – Racing

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 14.30 – 15.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Das erste Mal selbst chartern – was ist zu beachten?

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 14.30 – 17.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Seminar

boot Seefit-Seminar 2026

17. Jan

CET 14.40 – 14.50

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Dialog

Mermaid Kat: Alles für die Meerjungfrau

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 14.45 – 15.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Award

Ehrung der Ranglistenbesten Opti A und Opti NRW

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 14.45 – 15.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Englisch

Vortrag

Smartphone Underwater Photography: How to capture great content with the SeaLife SportDiver.

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 14.45 – 15.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Paddeln macht – Spass SUP & Kultur in Utrecht

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 14.45 – 15.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Teilnahmeaktion

Probier’s aus: Pumpfoilen 2026

XXL-Pool – Halle 17

17. Jan

CET 14.45 – 15.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Teilnahmeaktion

Probier’s aus: SUP 2026

XXL-Pool – Halle 17

17. Jan

CET 14.45 – 16.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch/Englisch

Teilnahmeaktion

Unterwassertanz Workshop Dance in Depth mit Natalia Wilk

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 14.50 – 15.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Dialog

Live im Tauchturm: Moderne Suchtechniken beim Einsatztauchen der Wasserwacht

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 14.55 – 15.25

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Segelreparatur für jedermann Theorie

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 14.55 – 15.55

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Workshop

Reparatur struktureller GFK-Schäden (Praxis Workshop)

Refit Center Workshop – Halle 11

17. Jan

CET 15.00 – 15.10

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Dialog

monte mare: Indoortauchen in Deutschland

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 15.00 – 15.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Gespräch

Tech Talk SUP

Surf Sports Stage – Halle 17

17. Jan

CET 15.00 – 15.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Englisch

Vortrag

Lake Mälaren: Sweden’s Jewel of Culture, History and Adventure

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 15.00 – 15.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Die Altlasten des ersten und zweiten Weltkriegs in der Nord und Ostsee mit Tom Kürten

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 15.00 – 15.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Entdecke Caravaning

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 15.00 – 15.20

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Präzision schlägt Distanz – Fliegenfischen vom Bellyboot

Sportfishing Center – Halle 3

17. Jan

CET 15.00 – 15.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Lecture/Interview

Pip Hare Live – Insights from the Vendée Globe and Beyond

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 15.00 – 15.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Live demonstration

Mensch über Bord – und dann?

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 15.00 – 15.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Teilnahmeaktion

Surf Academy VDWS Wingfoilen

17. Jan

CET 15.00 – 15.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag, Film

ALEX. V. HUMBOLDT II – Aktives Segeln auf einem modernen Traditionssegler

Classic Forum Bühne – Halle 14

17. Jan

CET 15.00 – 16.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch/Englisch

Live-Podcast

Live Podcast: Lennart Vossgätter bei Helden der Meere

Ocean Hub – Halle 11

17. Jan

CET 15.10 – 15.20

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Dialog

DAN Europe: Tauchsicherheit in aller Welt: Sie fragen, wir antworten

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 15.15 – 15.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Erlebnis Finowkanal – die älteste befahrbare Wasserstraße Deutschlands & ihre Schleusen

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 15.15 – 15.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Leidenschaft Kanusport

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 15.15 – 15.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Fair Winds Collective – Wo emissionsfreie Segelfracht auf Bildung, Klimaschutz und globale Kooperation trifft mit Peggy Engelmann

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 15.15 – 15.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Interview mit der Bundeswehr– Spitzensportförderung

Surf Sports Stage – Halle 17

17. Jan

CET 15.15 – 15.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Teilnahmeaktion

Probier’s aus: Wakeboarden

XXL-Pool – Halle 17

17. Jan

CET 15.20 – 15.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Dialog, Live demonstration

Bauer Kompressoren präsentiert: Baltic Sea Heritage Rescue Project – Geisternetze in der Ostsee

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 15.25 – 15.55

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Workshop

Workshop: Segelreparatur für jedermann

Refit Center Workshop – Halle 11

17. Jan

CET 15.25 – 15.55

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Talk

Diesel raus, E-Motor rein. -Umrüsten mit Welle, Pod und Außenborder

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 15.30 – 15.40

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Dialog

Malta, Gozo & Comino, die Tauchdestination im Mittelmeer

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 15.30 – 15.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Teilnahmeaktion

RC-Segeln: Technik, Taktik und Tempo

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 15.30 – 15.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Interview

Interview mit Philipp Köster

17. Jan

CET 15.30 – 15.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Mama Earth – Aus Müll wird Bildung

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 15.30 – 15.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Thailand Koh Chang & Angkor Wat – Natur-, Kultur- & Tauchgenuss

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 15.30 – 15.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Wildwasserrennsport

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 15.30 – 16.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Interview

Das German Sailing Team auf der Road to LA: Mit Teamgeist Richtung Olympia

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 15.30 – 17.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch/Englisch

Teilnahmeaktion

Probier’s aus: VDWS Surf Academy und Windsurfen

VDWS

17. Jan

CET 15.40 – 15.50

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch/Englisch

Dialog

Türkiye: Paradies für Wracktaucher im Mittelmeer

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 15.45 – 16.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Journey als Unterwasser-Kamerafrau

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 15.45 – 16.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Die Arbeiter des Meeres: Alte Techniken, neue Häfen der Nordadria

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 15.45 – 16.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Mit dem Kajak um die Welt

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 15.45 – 16.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Auf alle Wetter vorbereitet, Neues zum Seewetter

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 15.55 – 16.10

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

NMEA 2000 im Bordalltag – Basics einfach erklärt!

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 16.00 – 16.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Wassersport mit Krebs im Bauch

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 16.00 – 16.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Interview

Fernweh unter grünen Segeln – Aktivurlaub auf der Alex-2

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 16.00 – 16.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

33 Jahre Forschungsschiff ALDEBARAN mit Frank Schweikert

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 16.00 – 16.20

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Dialog

boot Düsseldorf präsentiert: Blackwater Diving mit Unterwasser-Fotograf Tobias Friedrich

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 16.00 – 16.24

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Film

GORCH FOCK II – Bau und Ausrüstung eines modernen Segelschiffes

Classic Forum Bühne – Halle 14

17. Jan

CET 16.00 – 16.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Interview

Jan-Hendrik Lenz: Mini Boot, Maxi Herausforderung – die Kunst, mit 6,50 Metern den Atlantik zu bezwingen

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 16.00 – 17.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Contest

SFT Pumpfoil World Cup – boot Düsseldorf 2026 – Vorrunde

XXL-Pool – Halle 17

17. Jan

CET 16.00 – 18.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Wettbewerb

SVNRW Opti Messe-Cup – Indoor Regatta der Deutschen Optimist-Dinghy Vereinigung

Sailing School Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 16.00 – 18.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Workshop

meerkunstimkopf – Malerei mal anders

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 16.10 – 16.40

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Gebrauchtboot kaufen und richtig versichern

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 16.10 – 16.40

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Workshop

NMEA 2000 im Bordalltag – Mitmach-Workshop für Bootsbesitzer

Refit Center Workshop – Halle 11

17. Jan

CET 16.15 – 16.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Hausbootkauf – Der VBS e.V. gibt Ratschläge und Tipps

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 16.15 – 16.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Paddeln für die Gesellschaft-Warum starke Vereinsjugend unsere Gesellschaft stärkt

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 16.15 – 16.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Mpa4kvarner – Forschung für ein zukünftiges Meeresschutzgebiet mit Helmut Wipplinger

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 16.20 – 16.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Dialog

Behind the Mask, Florian Fischer: SAVU South Alor

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 16.30 – 16.40

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Englisch

Dialog

Aus dem Klassenzimmer an die Eiskante: Training und Forschungstauchen in den Polar Regionen

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 16.30 – 16.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Englisch

Vortrag

The White Sea Bestiary

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 16.30 – 17.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Revierkunde „Mallorca und die Balearen“ – ein seglerischer Überblick mit Michael Amme

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 16.30 – 17.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Madagaskars abgelegene Flüsse (und wir im Kajak)

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 16.30 – 17.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Interview

Lennart & Melwin: Alles über Next Generation Boating Around the World

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 16.40 – 16.50

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Dialog

Aquanautic Elba: Dolce vita in Italien

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 16.40 – 17.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Navigations-Elektronik kalibrieren und ein NMEA 2000 System mit ORCA Navigation nachrüsten und für das Wetterrouting nutzen.

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 16.45 – 17.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Blackwater

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 16.45 – 17.12

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Film

GORCH FOCK II – Sicherheitserprobung des Segelschulschiffes

Classic Forum Bühne – Halle 14

17. Jan

CET 16.50 – 17.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Dialog

BAUER Kompressoren präsentiert: Abtauchen in den Abruzzen mit Gerald Nowak

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 17.00 – 17.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Interview

Interview mit Björn Dunkerbeck

Surf Sports Stage – Halle 17

17. Jan

CET 17.00 – 17.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Englisch

Award

EUF: Die Verleihung des EUF Jack Lavanchy Awards

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 17.00 – 17.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Wie kann man anhand der Wolken Wettergefahren erkennen

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 17.00 – 17.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Talk

Interview mit Dirk Muschenich vom VDWS

Surf Sports Stage – Halle 17

17. Jan

CET 17.00 – 17.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

EnviroNaut Projekt mit Silja Teege

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 17.00 – 17.20

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Solaranlage – richtig planen

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 17.00 – 17.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Interview

Paul Schnabel: Einfach besser segeln? Das moderne Dschunkenrigg!

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 17.00 – 17.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Workshop

Workshop: Navigations-Elektronik kalibrieren und ein NMEA 2000 System mit ORCA Navigation nachrüsten und für das Wetterrouting nutzen

Refit Center Workshop – Halle 11

17. Jan

CET 17.00 – 19.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Get-together

Sundowner an der Cocktail-Bar: die besten Drinks aus den Urlaubs-Destinationen

Destinations & Boat Life Bühne – Halle 13

17. Jan

CET 17.15 – 17.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Dialog

Prof. Dr. Ralph O. Schill präsentiert: 2026 – Dein Jahr für Abenteuer unter Wasser!

Dive Center – Halle 12

17. Jan

CET 17.15 – 17.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Nautiraid – Faltkajaks zwischen Tradition und moderne – für Reise & Abenteuer

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 17.15 – 17.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Vom Fluss zum Ozean – Wie wir die Plastikflut wirklich stoppen mit Kathrin Harre und Oliver Kretschmar

Love Your Ocean – Halle 11

17. Jan

CET 17.20 – 18.05

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Quiz

Werftquiz von Sören Zopf –

Refit Center Bühne – Halle 11

17. Jan

CET 17.30 – 17.45

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Die Kajakrolle

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 17.30 – 18.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Interview

Claudia & Jonathan: Anker auf Richtung Südsee – Interview mit persönlichen Tipps für Segelreisende

Sailing Center Bühne – Halle 15

17. Jan

CET 17.30 – 18.15

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Vortrag

Mission Erde

WATER PIXEL WORLD – Halle 11

17. Jan

CET 17.45 – 18.00

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Film

Wildwasser-Impressionen mit Olaf Obsommer & Adrian Mattern

WORLD OF PADDLING – Halle 14

17. Jan

CET 17.45 – 19.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

Contest

GWA Indoor Wingfoil World Cup – boot Düsseldorf 2026 – Vorrunde

XXL-Pool – Halle 17

17. Jan

CET 18.00 – 19.30

Als Favorit zu MyOrganizer hinzufügen

Deutsch

boot Happy Hour powered by BLAUWASSER.DE

Sailing Plaza – Halle 15Nach oben springen

Besuchen

Besuchen

Presse

Presse

Ausstellen

Ausstellen

Globale Partnerveranstaltungen

Globale Partnerveranstaltungen

About boot

About boot

Das könnte Dich auch interessieren
Rolex Sydney Hobart Yacht Race 2024 – mit starker Leistung gewinnt LawConnect
470er WM 2021 Vilamoura Portugal470 WM: Video Medal Race Vilamoura Portugal !
boot 2024 Foto Rundgang - Lars Krumnackerboot 2024 hohe Zufriedenheit und gute Stimmung Bildergalerie mit InternetAdressen
boot ist geöffnet bis Sonntag 28.01.boot ist geöffnet bis Sonntag 28.01.
Zhik SegelbekleidungZhik Segelbekleidung
240814 BOOT Keyvisuals Unterseiten 1000x600 8Boot 2026 Hallen- und Geländeplan
68. Tre Golfi Sailing Week Maxi Europameisterschaft 202368. Tre Golfi Sailing Week Maxi Europameisterschaft 2023
Navigatoren haben es schwer bei den Kursen RORC Caribbean 600Navigatoren haben es schwer bei den Kursen RORC Caribbean 600