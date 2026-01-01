Boot 2026 Bühnen Vielfalt “ We Love Waters „

Übersicht Bühnen

Erlebe das traditionelle Handwerk des Bootsbaus, besichtige Yachten vergangener Epochen, werde selbst aktiv in Workshops oder ersteigere maritime Schätze im Classic Forum.

Im Zentrum der Halle 15 befindet sich die boot Sailing School, hier ist ein 25x10m großes Wasserbecken mit Windmaschinen aufgestellt.

Freu dich auf spannende Vorträge und Programmpunkte zum Thema Reisen am, auf und sogar unter Wasser. Und Tipps für den aktiven Outdoor-Sport gibt’s direkt dazu!

Zentrum der Themenwelt Sportfischen in Halle 3 ist ein in eine Wasserlandschaft integriertes Nitro Z21XL, das als Bühne für ein vielseitiges Programm dient.

Direkt am Flusslauf in Halle 14 befindet sich die Bühne der World of Paddling, bei der Experten Informationen zu den Themen Paddeln, Kanuvereine oder Geheimtipps für Kayakstrecken teilen.

Die Plattform für Nachhaltigkeit und Wandel: Jeden Tag live auf der Bühne in Halle 10. Das blue innovation dock bringt Visionäre, Investoren und Politiker zusammen, um die Branche fit für die Zukunft zu machen.

Die Initiative Love Your Ocean zeigt gemeinsam mit der Deutschen Meeresstiftung, wie Industrie, Wissenschaft und Gesellschaft schon heute Meer und Klima schützen.

Verpasse nicht unsere Surf Sports Stage in Halle 17. Hier erwarten dich Stars, spannende Diskussionen und interessante Einblicke in die Surfwelt.

Tauchern bietet die boot Düsseldorf mit dem Dive Center in Messehalle 12 die weltgrößte Verbraucherschau der Branche. Hier treffen sich die Tauchszene und ihre Top-Anbieter.

Wer seine Tauchexpeditionen und Wassersporterlebnisse in Filmen oder auf Fotos festhalten möchte, sollte einen Abstecher in die Water Pixel World in Halle 11 machen…

Im Refit Center der boot Düsseldorf in Halle 11 werden neben zahlreichen Vorträgen auch Workshops mit Experten angeboten!

Das Programm des Sailing Centers umfasst faszinierende Highlights: Segelprofis, Leistungssportler und Blauwassersegler berichten über ihre Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse auf der Bühne in Halle 15.

