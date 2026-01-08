SailGP: Russell Coutts lobt die neue SailGP Trainingsbasis in Pensacola als einen gewaltigen Fortschritt “ Ein Game Changer !“

Russell Coutts bezeichnete die neue nordamerikanische Trainingsbasis von SailGP als „bahnbrechend“, da sie die globale Rennmeisterschaft noch enger, schneller und spannender machen werde.

Die hochmoderne Anlage im American Magic Performance and Innovation Center in Pensacola, Florida, wird den Teams zum ersten Mal in der Geschichte der Liga eine feste Basis bieten.

Coutts, Mitbegründer und CEO von SailGP, sagte, die Auswirkungen der Basis würden für Athleten, Teams und Fans enorm sein.

„Das sind fantastische Neuigkeiten“, sagte Coutts. „Es handelt sich um eine hochmoderne Anlage und in vielerlei Hinsicht eine perfekte Lösung für uns. Man kann dort fast das ganze Jahr über trainieren, und das bedeutet, dass sie ein wirklich starkes Trainingsumfeld für alle Teams bietet – etwas, das SailGP bisher gefehlt hat.“

Bislang konnten die Teams nur wenige Tage vor oder nach einem Grand Prix trainieren. Dank verlängerter Trainingszeiten, zentraler Unterkünfte und einer eigens dafür errichteten Anlage können die Teams nun jedes Manöver perfektionieren, die Ausrüstung testen und ihre Mannschaftsstärke kontinuierlich ausbauen.

„Den Teams fehlte schlichtweg die Trainingszeit, um neue Athleten zu entwickeln, Ersatzfahrer adäquat auszubilden oder an spezifischen Manövern zu arbeiten, die sie im Wettkampf einsetzen werden“, sagte Coutts. „Diese Anlage ändert das. Sie ist eine der bedeutendsten Entwicklungen abseits des Wassers für SailGP – ein echter Wendepunkt.“

Jedem der 13 Teams werden außerhalb der Wettkämpfe Trainingsblöcke zugeteilt, in denen es Zugang zu einer permanent auf dem Stützpunkt stationierten F50 hat, die vom Team American Magic betrieben wird.

Mehr Zeit auf dem Wasser bedeutet, dass die Teams ihre Foiling-Fähigkeiten verbessern und noch mehr Leistung aus ihren F50s herausholen können.

Das bedeutet spannendere Rennen, atemberaubende Geschwindigkeiten und noch mehr Momente, die die Fans von ihren Tribünensitzen aufspringen oder vor ihren Fernsehern schreien lassen.

Es wird außerdem die Lernkurve für die neueren SailGP-Teams beschleunigen und gleichzeitig talentierten jungen Athleten einen klaren Weg aufzeigen.

„Die neue Basis wird definitiv zu hochklassigen Rennen führen“, sagte Coutts. „Sie wird auch einen deutlich konstanteren Weg für Spitzensportler bieten.“

„Es gibt bereits einen großen Wettbewerb um Segler mit nennenswerter F50-Erfahrung, und dies ermöglicht es den Teams, aufregende junge Talente zu gewinnen und mit deren Entwicklung zu beginnen.“

„Man wird sehen, wie neue Talente nachrücken und sich ihren Platz erkämpfen, genau wie in anderen Profisportarten.“

„Und Sie werden eine größere Konstanz sehen, weil die Teams auch dann auf hohem Niveau konkurrieren können, wenn ihnen Veränderungen aufgezwungen werden.“

Da in den kommenden Saisons weitere Teams zur Flotte hinzukommen werden, schreitet die Entwicklung von SailGP rasant voran.

Die nordamerikanische Trainingsbasis ist mehr als eine Investition in die Leistungsfähigkeit – sie ist ein Signal dafür, wohin die Liga steuert.

„Ich sehe das als einen gewaltigen Schritt nach vorn für die Liga“, sagte Coutts.

Die SailGP-Saison 2026 startet mit dem Oracle Perth Sail Grand Prix presented by KPMG am 17./18. Januar. Es sind nur noch wenige Tickets verfügbar – sichern Sie sich Ihre HIER – oder erfahren Sie HIER , wie Sie das Geschehen von überall auf der Welt verfolgen können .

by Will Carson