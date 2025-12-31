https://segel.de/wp-content/uploads/2025/12/240814_BOOT_Keyvisuals_Unterseiten_1000x600_8.png 600 1000 Lars Krumnacker https://segel.de/wp-content/uploads/2024/01/logo-segel-de-2024-2.png Lars Krumnacker2025-12-31 15:41:202025-12-31 15:44:55Boot 2026 Hallen- und Geländeplan
Boot 2026 Hallen- und Geländeplan
Orientierung auf dem Messegelände – diese Tools helfen
Interaktiver Hallenplan
Mit Hilfe des interaktiven Hallenplans kannst du Aussteller nach Firmennamen und nach Halle bzw. Stand suchen.
Hallen- und Geländeplan
Verschaffe dir einen Überblick über das Messegelände und die Standorte der jeweiligen Themenwelt.