Festtagsgrüße vom Präsidenten des Weltseglerverbandes World Sailing

Eine saisonale Botschaft von Quanhai Li, Präsident von World Sailing, zum Ende des Jahres 2025.

Liebe Segelfamilie und Freunde,

Zum Jahresende übermittle ich allen unseren Seglern, Trainern, Offiziellen, Freiwilligen, nationalen Mitgliedsverbänden und Unterstützern auf der ganzen Welt die herzlichsten Grüße und besten Wünsche für die kommende Jahreszeit.

Was für ein bemerkenswertes Jahr 2025 doch war! Der Einsatz, die sportliche Leistung und die schiere Entschlossenheit unserer Segler strahlten hell auf dem Wasser und bestätigten aufs Neue, dass die Leidenschaft für unseren Sport stärker ist denn je.

Wir erlebten einen unglaublichen Wettkampfgeist in allen Bereichen des Sports, von der Basis bis hin zu den Weltmeisterschaften der Elite in unseren Hochleistungsklassen – und ganz besonders bei unseren Para Inclusive-Veranstaltungen, die zeigten, wie wichtig Segeln für das Leben so vieler Menschen ist, bei der ersten Ausgabe der World Sailing Inclusion Championships im Oman.

Unser Antrag auf Wiedereinführung des Segelsports in das Programm der Paralympischen Spiele 2032 in Brisbane ist eingereicht, und alle Aktivitäten im Laufe des Jahres haben maßgeblich zu unserer Argumentation beigetragen. Während wir auf die Entscheidung warten, möchten wir betonen, dass World Sailing sich mit Nachdruck für dieses Anliegen und für inklusiven Segelsport für Menschen mit Behinderungen einsetzt. Dank des Engagements so vieler Menschen weltweit steigt die Teilnehmerzahl stetig, und Segeln hat bewiesen, dass es ein Sport für alle ist, in dem jeder willkommen ist.

Abseits des Wettkampfgeschehens konnten wir zahlreiche Erfolge im gesamten Segelsport feiern. Wir haben weltweit ein signifikantes Wachstum in der Entwicklung von Jugendlichen, Trainern und Offiziellen erlebt und so unseren Sport inklusiver und zugänglicher gemacht. Auch im Bereich Nachhaltigkeit haben wir bedeutende Fortschritte erzielt. Wir haben neue Initiativen zum Schutz der Meeresumwelt, in der wir trainieren und Wettkämpfe bestreiten, ins Leben gerufen und unsere gemeinsame Verantwortung für die Ozeane anerkannt. Für diese Bemühungen wurden wir mit den Sport Positive Awards und den IOC Climate Change Awards ausgezeichnet, in denen wir jeweils im Finale standen.

Dieser Erfolg ist nicht das Werk einer einzelnen Person. Er basiert auf dem unermüdlichen Einsatz unserer engagierten Mitarbeiter und Freiwilligen von World Sailing, der strategischen Führung unserer nationalen Mitgliedsverbände, der Professionalität unserer Wettfahrtleiter und der beständigen Unterstützung von Familien und Fans. Allen, die 2025 ihre Zeit, Energie und Leidenschaft für die Weiterentwicklung unseres Sports eingesetzt haben, gilt unser herzlicher Dank. Ihr Engagement ist das Fundament, das unsere globale Organisation stabil hält und voranbringt.

Während wir innehalten, um die Feiertage mit Freunden und Familie zu begehen und zu feiern, blicken wir gleichzeitig voller Vorfreude nach vorn. Das kommende Jahr 2026 läutet den neuen olympischen Vierjahreszyklus ein und verspricht neue Herausforderungen und große Chancen. Dazu gehören wichtige Qualifikationswettbewerbe, der kontinuierliche Ausbau unserer Segelformate und weitere Innovationen in der Boots- und Technologieentwicklung – allesamt wichtige Schritte in der Vorbereitung auf die Olympischen Jugendspiele Dakar 2026, die Commonwealth Youth Games 2027 und natürlich die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

Mögen Ihre Feiertage voller Freude, Frieden und Gesundheit sein und das neue Jahr Ihnen günstige Winde und erfolgreiche Unternehmungen sowohl auf dem Wasser als auch an Land bringen.

Quanhai Li

Präsident von World Sailing