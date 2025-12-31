StarSailorsLeague: Oman und die Philippinen qualifizieren sich für Finale SSL Gold Cup in Rio 2026

Doppelte Punkte. Nationalstolz. Und goldene Tickets auf dem Spiel. Der letzte Tag der asiatischen Qualifikationsspiele zum SSL Gold Cup bot in beiden Gruppen Hochspannung, als die Teams Nation gegen Nation um einen Platz im Finale des SSL Gold Cup in Rio kämpften.

Der letzte Regattatag der Qualifikation für die 2. Fußball-Segelweltmeisterschaft verlief hochemotional. Doppelte Punkte sorgten für zusätzliche Spannung im gesamten Feld. Ruhige Präzision traf auf puren Druck, und dramatische Wendungen prägten das Rennen. Jeder Start und jedes Manöver zählte. Vor der Ocean Marina Jomtien war der Weg nach Rio für einige frei, für andere zum Greifen nah.

Löwen des Meeres brüllen nach Rio

Gruppe B bot am letzten Tag gleichermaßen ruhige Kontrolle und laute Emotionen an Bord. Das SSL Team Oman, Lions of the Sea, segelte mit souveräner Ruhe. Im fünften Rennen gelang Oman ein perfekter Start, und sie kontrollierten das Feld bei einer leichten Brise aus Nordwesten. Saubere Manöver, präzise Kommunikation und frühzeitige Vorbereitung an jeder Boje bewahrten sie vor Schwierigkeiten. Kasachstan folgte mit seinem stärksten Rennen der Serie, während das SSL Team UAE, The Falcons, vor dem Wind mit Spinnakerproblemen und starken Emotionen an Bord zu kämpfen hatte.

Nasser Al Mashari, Skipper des SSL Team Oman, erläuterte den disziplinierten Kommunikationsstil an Bord, der dazu beiträgt, auch unter Druck ruhig zu bleiben. „Vor jedem Rennen vereinbaren wir, dass die Kommunikation auf drei oder vier Personen beschränkt ist, es sei denn, es passiert etwas Kritisches. Ruhe an Bord fördert die Leistung. Wenn das Boot ruhig bleibt, sind die Entscheidungen klarer, und wir segeln cleverer.“

Rennen 6 entwickelte sich zu einem direkten Kampf um Platz zwei zwischen dem SSL Team Kazakhstan – Nomad Force und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Enge Rundungen der Bojen, Proteste und böige Winddrehungen stellten alle Crews auf die Probe. Oman behielt die Ruhe und segelte an der Spitze mit defensiver Taktik. Saubere Bojenhissungen und frühes Abwerfen der Segel sicherten einen weiteren Sieg und die Qualifikation für das SSL Gold Cup Finale in Rio.

Dahinter setzte Kasachstan seinen Aufwärtstrend fort, während die Vereinigten Arabischen Emirate im letzten Rennen noch den zweiten Platz belegten. Jubel, Fahnen und Feierlichkeiten folgten für Oman. Sechs Rennen, sechs Siege. Ein stolzer Moment für das Land.

Philippinen: Eine Achterbahnfahrt auf dem Weg zum goldenen Ticket

Gruppe A lieferte sich bis zum letzten Meter ein spannendes Rennen. Das SSL Team Philippines – Centennial Sailing Team ging als Führender in den Tag, dicht gefolgt vom SSL Team Myanmar – Inya.

Im fünften Rennen patzte Myanmar beim Start und musste dafür teuer bezahlen. Die Philippinen legten einen sauberen Start hin, übernahmen die Führung und meisterten die großen Wellen souverän. Das SSL Team South Korea – Red Fury kämpfte hart, um den Anschluss zu halten, während das SSL Team Vietnam – Golden Stars unter schwierigen Bedingungen wertvolle Erfahrungen sammelte. Die Philippinen sicherten sich einen überzeugenden Sieg.

Alaiza Mae Belmonte Hernandez, Trimmerin an Bord des SSL Team Philippines, führte den Erfolg des Teams auf die hervorragende Koordination, das Vertrauen und den Glauben der Crew zurück. „Letztendlich kommt es auf Teamwork und Kommunikation an Bord an. Vor allem aber vertrauen wir auf Gott. Wir übergeben ihm alles und glauben, dass er einen größeren Plan für uns alle hat. Wir sind sehr dankbar, dass wir uns für Rio qualifiziert haben.“

Rennen 6 stellte alles auf den Kopf. Die Philippinen lagen früh zurück, blieben kurz nach dem Start stecken und mussten vom Ende des Feldes neu starten. Myanmar übernahm die Führung, und der Druck erreichte innerhalb weniger Minuten seinen Höhepunkt. Das Feld rückte näher zusammen, doch die Philippinen kämpften sich mit reiner Bootsgeschwindigkeit zurück. Die Rundungen der Bojen waren knapp. Strafen wurden verteilt. Dann – eine lose Schot hätte beinahe einen Crew-Überbord-Unfall verursacht, doch dank schneller Reaktionen konnten die Philippinen im Rennen bleiben.

Die Philippinen fingen sich wieder, rundeten als Erste die Regatta und sicherten sich mit einem starken Endspurt den Sieg. Vier Siege aus sechs Rennen, darunter ein nervenaufreibendes Finale. Ein herausragendes Duell in Gruppe A, bei dem der Sieger alles mit nach Hause nahm – das zweite Goldene Ticket geht an die Philippinen.

Der dritte Tag bot hohes Tempo, große Herausforderungen und packende Duelle auf höchstem Niveau. Jubel brandete in der Ocean Marina Jomtien auf, als die Qualifikationsrunden zu Ende gingen. Nun erwartet Oman und die Philippinen ein intensives Training in Vorbereitung auf das SSL Gold Cup Finale in Rio de Janeiro im November 2026.

SSL Gold Cup Asiatische Qualifikation: Gesamtergebnisse

Gruppe A

Philippinen – 30 Punkte Myanmar –22 Punkte Südkorea – 18 Punkte Vietnam – 9 Punkte

Gruppe B

Oman – 24 Punkte Vereinigte Arabische Emirate – 13 Punkte Kasachstan – 10 Punkte

Text und Bilder mit freundlicher Genehmigung der Star Sailors League. Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier .

