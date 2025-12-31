Riptide Racing peilt den 38. America’s Cup in Neapel an

Riptide Racing freut sich, in Partnerschaft mit dem Seawanhaka Corinthian Yacht Club unseren Versuch bekannt zu geben, im Jahr 2027 um den 38. America’s Cup zu kämpfen.

Nach Gesprächen mit Unterstützern, Investoren und Partnern sind wir zuversichtlich, dass wir eine Herausforderung annehmen und genügend Startkapital sichern können, um unseren Finanzierungsplan bis zum späten Anmeldeschluss am 31. Januar 2026 einzuhalten. Die Teilnahme am America’s Cup ist zwar eine enorme Herausforderung, doch wir haben uns mit dem America’s Cup bezüglich des Protokolls, der America’s Cup-Partnerschaft und der Teilnahmebedingungen ausgetauscht. Wir glauben, dass die geltenden Regeln und das Protokoll unsere Herausforderung realisierbar machen.

Unsere Mission in dieser ersten Kampagne ist es, ein erfolgreiches Hochleistungsteam um den Weltranglistenersten im Match Race, Chris Poole, aufzubauen und fortschrittliche Spitzentechnologien und Strategien zu entwickeln, die uns dabei helfen, beim 38. America’s Cup im Jahr 2027 auf höchstem Niveau mitzuhalten.

„Die Teilnahme am America’s Cup war schon immer ein Traum und mein Ziel bei der Gründung von Riptide Racing“, sagt Chris Poole, CEO und Skipper von Riptide Racing. „Unser Fokus liegt darauf, unsere Erfolgsformel an die Spitze des Segelsports zu bringen.“ Weiter erklärt er: „Die USA sind seit den Anfängen eng mit dem America’s Cup verbunden, und der Umstieg auf das Foiling hat in den letzten Jahren neue Möglichkeiten für Segler eröffnet und dem Cup neue Anhänger beschert. Da beim nächsten Cup möglicherweise kein amerikanisches Team antritt, bietet sich für das Gründungsland des Wettbewerbs die Chance für neue amerikanische Segler wie das Team von Riptide Racing, die Kampagne fortzusetzen und den America’s Cup zurück in die Vereinigten Staaten zu holen.“

Ziel ist es, ein bestehendes America’s-Cup-AC75-Paket inklusive zugehöriger Infrastruktur von einem der America’s-Cup-Teams zu erwerben. Dadurch erhält unser Team sofortigen Zugriff auf bewährte Systeme, Konstruktionsdaten und Infrastruktur – und ist somit von Anfang an bestens gerüstet, um auf hohem Niveau mitzuhalten.

Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir uns für unsere erste Herausforderung ein Spendenziel von 50 Millionen US-Dollar gesetzt. Wir sind überzeugt, dass wir damit beim 38. America’s Cup in Topform an den Start gehen können. Unterstützt wird die American Sailboat Racing Foundation, die Partnerstiftung des Teams (501c3), die Riptide Racing bereits in der Vergangenheit bei Spendenaktionen unterstützt hat.

Der Seawanhaka Corinthian Yacht Club ist kein Unbekannter im America’s Cup, obwohl sein Name zuletzt vor über 100 Jahren in den Nachrichten zum America’s Cup auftauchte, als von 1893 bis 1903 die „Seawanhaka-Regel“ galt.

„ Wir freuen uns sehr, Chris Poole und Riptide Racing bei ihrem Vorhaben, den 38. America’s Cup zu gewinnen, zu unterstützen. Riptide Racing ist seit vier Jahren das führende Team im Match Race, und wie wir alle wissen, ist der America’s Cup nach wie vor ein Match Race. Der Club wird alles daransetzen, Chris und sein Team bestmöglich zu unterstützen, damit diese Herausforderung bis zum Anmeldeschluss am 31. Januar 2026 erfolgreich umgesetzt werden kann“, so Seawanhaka Commodore Julian Fisher.

Weitere Details zu unserer Herausforderung und den Beteiligten werden in den kommenden Wochen auf der Website des Teams veröffentlicht. Unser Hauptaugenmerk liegt nun darauf, unser Finanzierungsziel durch private und unternehmerische Unterstützung zu sichern, um die Herausforderung bis zum 31. Januar 2026 realisieren zu können.

Der America’s Cup

Der America’s Cup ist der Höhepunkt technologischer Innovation und Ingenieurskunst im Segelsport und verkörpert die dynamische Verschmelzung von Sport, Technologie und Innovation. Die Yachtentwicklung ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, die bahnbrechende Fortschritte in Materialwissenschaften, Aerodynamik und Hydrodynamik ermöglicht. Die Segelteams spiegeln diese Vielfalt wider und vereinen Expertise nicht nur der weltbesten Segler, sondern auch aus Disziplinen wie Radsport, Rudern und anderen Sportarten – so entsteht ein Umfeld, in dem unterschiedliche Fähigkeiten zusammenwirken, um Höchstleistungen zu erzielen.



Der America’s Cup ist mehr als ein Rennen: Er ist eine Plattform für wegweisende Innovationen mit dem Potenzial, ein globales Publikum branchen-, sportarten- und generationenübergreifend zu begeistern. Der America’s Cup demonstriert die Schnittstelle von Sport und Ingenieurskunst und beweist, dass Exzellenz auf dem Wasser mit Innovation an Land beginnt.

Unsere 38. America’s-Cup-Herausforderung

Unsere Mission in dieser ersten Kampagne ist es, ein erfolgreiches Hochleistungsteam um den Weltranglistenersten im Match Race, Chris Poole, aufzubauen. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung fortschrittlicher Technologien und Strategien, die uns für den 38. America’s Cup 2027 auf höchstem Niveau positionieren.​​

Wir beabsichtigen, ein bestehendes America’s-Cup-Paket von einem der bisherigen Cup-Teams zu erwerben, das sich aus dem kommenden Zyklus zurückgezogen hat. Dieser Ansatz ermöglicht uns den sofortigen Zugriff auf bewährte Ressourcen, Konstruktionsdaten und Infrastruktur – und versetzt uns somit in die Lage, von Beginn an auf hohem Niveau mitzuhalten.

Riptide Racing Team

Riptide Racing ist ein 2012 gegründetes Segelteam mit Sitz in Oyster Bay, New York, das für den Seawanhaka Corinthian Yacht Club segelt. Nach historischen Erfolgen auf der World Match Racing Tour ist es nun Zeit für das Team, den nächsten Schritt zu wagen!

Seawanhaka Corinthian Yacht Club

Der 1871 gegründete Seawanhaka Corinthian Yacht Club blickt auf eine stolze Tradition im korinthischen Segelsport zurück. Schon in seinen frühen Jahren leistete er Pionierarbeit und legte damit den Grundstein für die weltweiten Erfolge seiner Mitglieder im Match- und Team-Regattasport, bei den Olympischen Spielen und bei Weltmeistertiteln in zahlreichen Segeldisziplinen. Die Leidenschaft für den Wettkampf auf höchstem Niveau ist tief in unserer Gemeinschaft verwurzelt.

Unsere Unterstützer

Anders & Co Uhren

Seawanahaka Corinthian Yacht Club