Rolex Sydney Hobart Yacht Race 2025 historischer Gesamtsieg für Min Rivers

Min River wurde zur Gesamtsiegerin des Rolex Sydney Hobart Yacht Race 2025 erklärt. Damit ist ihre Eignerin Jiang Lin die erste Frau, die jemals das Rennen gewonnen hat, und zusammen mit ihrem Co-Skipper Alexis Loison ist sie auch die erste Zweihand-Crew, die den berühmten Tattersall Cup für sich beanspruchen konnte – ein Tag von historischer Bedeutung in diesem Rennen.

Nach einem langwierigen Kampf mit sieben anderen Zweihandbooten und zwei voll bemannten Yachten, Love & War und Midnight Rambler, in den letzten 36 Stunden des berühmten Rennens des Cruising Yacht Club of Australia, wurde deutlich, dass es zwischen BNC – my::Net/LEON und Min River entschieden wurde .

Lin und Loison lagen ursprünglich auf dem zweiten Gesamtrang. Nach einem Protest der Regattaleitung gegen die Zweiercrew auf BNC – my::Net/LEON (Michel Quintin/Yann Rigal) wegen eines Regelverstoßes wurde die Crew von der internationalen Jury mit einer Zeitstrafe von einer Stunde und fünf Minuten belegt. Dadurch ging der Gesamtsieg an Min River.

BNC – my::Net/LEON wurde durch eine Zeitstrafe auf den zweiten Platz zurückgeworfen.

Die 60-jährige Jiang Lin gab heute Nachmittag zu: „Ich hatte keine Hoffnung auf den Sieg. Man denkt ja an all die über hundert Boote, all die großen Boote und die hervorragenden Segler. Nicht einmal in meinen kühnsten Träumen hätte ich gedacht, dass mir das gelingen würde. Nein, ich habe gar nicht daran gedacht. Das Beste wäre gewesen, unsere Division zu gewinnen.“ Und genau das haben sie geschafft.

„Ich habe es noch nicht richtig realisiert. Vielleicht wache ich auf und sage: Oh, das war nur ein Traum.‘“

Lin und Louison auf dem Weg ins Ziel – Bildnachweis: CYCA | Salty Dingo

„Das ist definitiv etwas Besonderes für mich, deshalb freue ich mich sehr.“

Loison fügte hinzu: „Nein, ich hatte nicht mit einem Sieg gerechnet, aber wir hatten eine gute Strategie, indem wir sehr aggressiv gesegelt sind. Wir haben viele Segelwechsel vorgenommen.“

„Viele Male“, fügte Jiang Lin hinzu.

Min River auf dem Weg zum ersten Gesamtsieg im Zweierteam überhaupt – Bildnachweis: ROLEX | Kurt Arrigo

Loison: „Wir haben vergessen zu schlafen. Es ist verrückt zu gewinnen, wir sind stolz auf uns.“

Hatten Jiang und Loison gemischte Gefühle, als sie BNC – my::Net/LEON als Gesamtsieger ablösten ? „Nein. Es ist, wie es ist – wir sind immer noch die Gewinner“, sagte Jiang Lin.

„ Wir essen morgen gemeinsam als Gruppe zu Abend (mit allen Zweihand-Teilnehmern ). Ich habe meine Teilnahme bereits zugesagt. Wir werden also gut anstoßen und feiern.“

Wie alle anderen Teilnehmer des Rennens empfand auch das Zweier-Team Teile des Rennens als recht schwierig. Loison sagte: „ Die ersten beiden Tage und die letzte Nacht waren sehr hart. Aber wir haben am Ende viele schöne Erinnerungen mitgenommen. Im Ziel wussten wir, dass wir kurz vor einem sehr guten Ergebnis standen.“

Jiang Lin nahm an den Twilight- und Sonntags-Sommerregatten des Balmain Sailing Club teil, der sie 2015 zur „Meistverbesserten Kielbootseglerin“ ernannte, nur drei Jahre nachdem sie mit dem Segeln begonnen hatte – im Alter von 47 Jahren.

Jiang Lin hat sich bei Regatten in Australien und im Ausland stets für erstklassige Co-Skipper entschieden, vorwiegend Franzosen und Australier. Auf die Frage, ob sie Loison bereits für die Rolex Sydney Hobart Regatta 2026 verpflichtet habe, lachte Jiang Lin und sagte: „Ähm, vielleicht.“

Die Min River liegt im Constitution Dock vor Anker – Bildnachweis: CYCA | Salty Dingo

Di Pearson/RSHYR Medien