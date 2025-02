boot 2025: Weltleitmesse ist Motor der Branche

©

Hersteller und Händler berichten von großem Kaufinteresse und vielen erfolgreichen Abschlüssen

Die boot Düsseldorf 2025, die am Sonntag nach neuntägiger Messelaufzeit zu Ende ging, bestätigte eindrucksvoll ihre führende Position im internationalen Messemarkt. 1.500 Aussteller aus 67 Ländern präsentierten in 16 Messehallen ein umfassendes Bild der internationalen Wassersportbranche und das begeisterte die Besucherinnen und Besucher. Mit dem hervorragenden Wert von 94 Prozent zeigten sie sich sehr zufrieden mit dem Angebot an Motor- und Segelbooten, Surf- und Tauchequipment sowie Reisen und Charter (Auswertung der Besucherbefragung auf der Messe). Ein wichtiges Merkmal der boot ist ihre hohe Internationalität sowohl auf Aussteller- als auch auf Besucherseite. Über 63 Prozent der ausstellenden Unternehmen und Händler auf der Messe kommen aus dem Ausland nach Düsseldorf, mit den großen Herstellernationen Italien, Niederlanden und Frankreich an der Spitze.

Insgesamt reisten zur boot 2025 über 200.000 Menschen aus 113 Ländern nach Düsseldorf, ein Drittel davon aus dem Ausland. Bei den Besucherländern führten die Niederlande, Belgien, Italien, Großbritannien, Frankreich, Türkei und die Schweiz die Statistik an. Die Zahl der Interessenten aus Überseeregionen wie Nordamerika und Asien ist weiter gestiegen, sie kamen vor allem aus den USA und aus China.

Messegeschäftsführer Marius Berlemann: „Die boot ist eine hervorragende Mischung aus hochkarätiger Fachmesse für alle Branchen des Wassersports mit Kontakten in die ganze Welt und spannendem Freizeitangebot für die Besucher aus der Region. Sie war mit ihren ausgebuchten Mitmachaktionen das am besten besuchte Familienevent im Januar. Wir haben hier an den neun Tagen ein einzigartiges Wassersportfestival, erstklassiges Businessevent und spektakuläres Bühnenprogramm mit der Prominenz aus dem Segel-, Tauch- und Surfsport erlebt. Die boot ist zudem noch viel mehr, zeigt sie mit der Verleihung des ‚ocean tribute Awards‘ und der ‚love your ocean‘ Kampagne auch beim Meeresschutz nachhaltig Flagge.“

Robert Marx, Präsident der boot Düsseldorf und des Bundesverbandes Wassersportwirtschaft e.V. (BVWW), beschreibt die Messe aus der Sicht der Aussteller: „Die Atmosphäre auf der diesjährigen boot war sensationell. Sehr interessant und marktbelebend ist, dass insbesondere kleinere Boote sehr gefragt waren und wir viele neue, sehr internationale Interessenten begrüßen konnten. Wir haben hier in Düsseldorf exakt das Publikum getroffen, um die kommende Saison mit den besten Kontakten einzuläuten. Die diesjährige Messe hat alle Erwartungen übertroffen.“

„Wir haben in diesem Jahr erneut bewiesen, dass die boot der Motor und Gradmesser für die Branche ist. Waren die Prognosen vor der Messe noch zurückhaltend, setzt sich nun durchweg ein optimistischer Blick auf die kommende Wassersportsaison durch. Die Aussteller berichten mehrheitlich von großem Kaufinteresse und vielen konkreten Abschlüssen sowohl bei Booten als auch beim technischen Zubehör. Auch bei Tauch- und Surfequipment zeigt der Daumen hoch und die Nachfrage scheint deutlich gestiegen. Zusätzlich ist der Januar ein hervorragender Termin zur Vorbereitung des nächsten Sommerurlaubs, wie das große Interesse und Buchungen in der Destination Seaside beweisen“, erläutert boot Director Petros Michelidakis.

Gianguido Girotti, CEO der Bootssparte in der Group Beneteau – größter Aussteller auf der boot 2025 – erklärt: „Die boot Düsseldorf hat einmal mehr ihren Status als Schlüsselveranstaltung für die Bootsindustrie bestätigt. Wir sind sehr zufrieden mit der starken Besucherzahl und der begeisterten Aufnahme unserer 14 Innovationen, wie der Beneteau First 30, der PRESTIGE F4.3 oder dem Island Cruising Concept, die das Interesse an einem verbesserten Nutzungserlebnis an Bord widerspiegeln.“

Auch Kræn Brinck Nielsen, CEO der dänischen X Yacht Werft (Hersteller von Segelyachten), ist begeistert: „Wir durften eine Rekordzahl an Besuchern am Stand begrüßen. Acht Mitarbeiter und bis zu 20 Händler waren die ganze Woche über voll ausgelastet, und das ohne Veränderung an den Wochentagen. Die XR 41 ist die große Attraktion, aber auch unsere drei anderen Boote waren die ganze Zeit über ausgebucht.“

Luca Falco vom italienischen Tauch- und Schwimmausrüster Cressi berichtet aus den Tauchhallen: „Wir sind erneut sehr zufrieden, die boot ist die wichtige und hochwertige Leitmesse. Ein besonderes Dankeschön geht an die Messe Düsseldorf, die mit einer nahezu perfekten Organisation maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat. Hier können wir unsere Produkte und Neuheiten direkt den Endverbrauchern präsentieren. Neben vielen Kontakten mit Kunden aus dem deutschsprachigen Kreis war auch vermehrt internationales Publikum aus Europa und der ganzen Welt bei uns zu Gast. Wir freuen uns bereits jetzt auf das nächste Jahr, wenn wir auf der boot Düsseldorf den 80. Geburtstag unseres Familienbetriebs feiern können.“

Nachhaltigkeit und Meeresschutz im Fokus

Neben dem Angebot der Aussteller punktete die boot mit ihrem Fachprogramm „blue innovation dock“. Das Nachhaltigkeitsforum lieferte up-to-date-Informationen zum Entwicklungsstand in den Bootsbranchen sowie zu den Innovationen im Bereich der Antriebe, Kraftstoffe und Materialien. „Das diesjährige blue innovation dock hat den Weg zur Nachhaltigkeit in die Öffentlichkeit gerückt. Dies erfordert Innovationen, Kundennähe und Unterstützung durch die Politik. Auf der Bühne standen wichtige aktuelle Themen im Fokus: alternative Antriebe, natürliche Materialien, Investitionsanreize für die Hersteller und die Erneuerung der Infrastruktur in den internationalen Marinas. Das Forum war wirklich eine echte Drehscheibe für Networking und neue Geschäftsbeziehungen“ sagt Philip Easthill, Sprecher des Verbandes European Boating Industry (EBI), der gemeinsam mit der boot Düsseldorf das blue innovation dock organisiert. Darüber hinaus engagiert sich die boot gemeinsam mit der Deutschen Meeresstiftung für den Schutz der Meere. Die ‚love your ocean‘-Kampagne mit 80 Initiativen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft ist auf knapp 800 Quadratmetern Fläche die weltgrößte Nachhaltigkeitsinitiative im Wassersport. Mit der Initiierung des „ocean tribute“ Awards im Jahr 2017 haben sich die monegassische Fürst Albert II Stiftung, die Deutsche Meeresstiftung und die boot Düsseldorf eine klare Leitlinie gesetzt: Menschen, Projekte oder Initiativen bei ihrem Einsatz für den Meeresschutz zu unterstützen.

Surf-Action auf XXL-Pool vor tausenden von Zuschauern in Halle 17

Volle Zuschauerränge und jubelnde Besucher und Besucherinnen haben in diesem Jahr die Halle 17 bestimmt. Bei sechs Contests auf Weltklasse-Niveau konnten die internationalen Top Stars beim Wakeboarden, Skimboarden, Wing- und Pumpfoilen, SUP und Freestyle Tow-In zeigen, was sie draufhaben und mit spektakulären Moves, atemberaubenden Sprünge und rasanter Geschwindigkeit beeindrucken. Alles unter tosendem Applaus der Fans die am Beckenrand mitgefiebert haben. „Die Zuschauer waren mega und haben uns bei jeder Runde weitergetragen. Die Teilnehmer waren hoch motiviert und haben sich noch gegenseitig gepusht!“, sagte Guenther Oka, Gewinner der „Pooltastic Wakeboard Masters – boot Düsseldorf 2025“.

Die Begeisterung für die Surfsportarten zeigte sich auch bei den Austellern in der Halle 17. Dominic Hoskyns, Foil Drive Europe: „Wir hatten eine tolle Woche hier. Es war der perfekte Mix aus Unterhaltung und Information. Wir haben viele Gespräche mit Besuchern geführt, die sich über E-Foiling informieren wollten. Während der Zeit auf dem Pool konnten wir unsere Produkte präsentieren. Das war großartig.“ Florian Brunner, APM-Marketing, ergänzt: „Die Messe ist mit den Contests am ersten Wochenende sensationell gestartet. Es waren sehr viele Besucher da, darunter auch jede Menge Wassersportler, die interessiert am Pump- und Wingfoilen sind. Die Rider haben eine sensationelle Show abgeliefert und die Besucher begeistert. Auch unsere Händler aus Deutschland und Österreich waren in Düsseldorf zu Besuch, um sich einen Eindruck von der Messe und unserer Kollektion zu verschaffen.“

Die nächste boot Düsseldorf öffnet vom 17. bis 25. Januar 2026 ihre Tore. Interessierte Unternehmen und Händler können sich ab Mai auf www.boot.de für die kommende Messe anmelden.