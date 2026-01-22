Saisonauftakt der SailGP 2026 in Perth, Emirates GBR der Titelverteidiger feiert einen sensationellen Sieg

Der amtierende Meister Emirates GBR hat beim Saisonauftakt der Rolex SailGP Championship 2026 in Perth einen sensationellen Sieg errungen.

Emirates GBR, die im November in Abu Dhabi zu den Rolex SailGP 2025 Saisonmeistern gekürt wurden, segelten einen nahezu perfekten zweiten Tag und holten sich den Sieg beim Oracle Perth Sail Grand Prix, präsentiert von KPMG.

Nach einem schwierigen ersten Regattatag am Samstag legte Emirates GBR am Sonntag einen fulminanten Start hin und gewann zwei der drei Flottenrennen, um sich einen Platz im Finale der drei besten Teams zu sichern. Die britische Crew um Dylan Fletcher MBE setzte sich im Finale gegen das australische Heimteam BONDS Flying Roos und das DS Automobiles Team France durch, indem sie ein fehlerfreies Rennen segelte. Emirates GBRs Flugleiter und Einwohner von Perth, Luke Parkinson, erreichte trotz meterhoher Wellen auf der Regattabahn eine perfekte Flugzeit von 100 %.

Emirates GBR-Fahrer Dylan Fletcher sagte: „Wir sind überglücklich. Ich bin im siebten Himmel. Das Team hat unter diesen Bedingungen einen super Job gemacht. Parko [Luke Parkinson], unser Flugleiter, war fantastisch, und es war großartig für ihn, den Heimsieg einzufahren. Wir haben noch viel Potenzial ungenutzt gelassen und es gibt noch einiges zu verbessern, aber ich bin wirklich stolz darauf, wie das Team jeden Tag Schritt für Schritt vorangekommen ist. Gestern hatten wir einen enttäuschenden Start und haben nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt, aber heute sind wir voll durchgestartet, und ich bin überglücklich mit dem Ergebnis.“

Die Briten standen unter Druck, eine gute Leistung zu bringen, schließlich waren sie im Vorjahr Meister und hatten mit Stuart Bithell MBE einen Neuzugang im Team, der Flügeltrimmer Iain Jensen nach dessen Wechsel zu seinem Heimatteam, den australischen BONDS Flying Roos, ersetzte. Durch die Verpflichtung traf Bithell erstmals seit dem gemeinsamen Olympiasieg bei den Spielen in Tokio 2020 wieder auf Emirates-GBR-Fahrer Dylan Fletcher.

Emirates GBR-Strategin Hannah Mills OBE sagte: „Mit Stu als Wingtrimmer haben wir eine große Veränderung in unserem Team. Wir sind sehr stolz darauf, wie das Team diese Woche zusammengewachsen ist – wir haben stets lernbereit agiert und das Gelernte dann im Rennen umgesetzt. Besser geht es kaum, vor allem nicht in Perth. Es ist die Heimatstadt unseres Flugleiters Parko, und für uns war es eine Herausforderung, mit dem Fremantle Doctor, einer starken Brise und etwas Wellengang dort hinauszufahren. Das machte das Regattafahren zwar knifflig, aber es wurden phänomenale Rennen abgeliefert.“

Der Fremantle Doctor, eine kräftige Sommerbrise, die am Nachmittag einsetzt, sorgte an den Trainingstagen mit riesigen Wellen und starkem Wind für Chaos und stellte selbst die erfahrensten Teams vor große Herausforderungen. Zum Glück für Emirates GBR saß Luke Parkinson, der Prinz von Perth, in der Flugleitung und konnte den Fremantle Doctor in den Griff bekommen.

Parkinson sagte, es sei „absolut fantastisch“, bei seinem Heimrennen zu gewinnen.

„Die wunderschönen, großartigen Bedingungen hier beim Fremantle Doctor mit meinen Teamkollegen teilen zu können, ist einfach grandios“, sagte er. „Mit SailGP fahren wir an einigen fantastischen Austragungsorten, aber hier in meiner Heimatstadt zu sein, das mit meinen Freunden und meiner Familie zu teilen und zu zeigen, worum es in unserem Sport geht, ist phänomenal.“

Die nächste Station im Kalender der Rolex SailGP Championship 2026 ist der ITM New Zealand Sail Grand Prix in Auckland am 14. und 15. Februar. Auckland ist das zweite von 13 Events dieser Saison und wird hoffentlich alle 13 SailGP-Teams wieder am Start sehen, nachdem Spanien und Neuseeland aufgrund beschädigter F50-Boote nicht antreten konnten. Die Meisterschaft kehrt am 25. und 26. Juli nach Portsmouth zurück, wo eines der größten Events der Saison erwartet wird. Tickets sind ab sofort erhältlich. sailgp.com/Portsmouth.