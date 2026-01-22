boot 2026 Sailing Hall 16

boot 2026 bringt frischen Wind in den Markt

Volle Messehallen mit Sport, Spaß und Urlaubsstimmung

Die boot Düsseldorf beweist in diesem Jahr, dass sie der starke Motor für die internationale Wassersportbranche ist. Hier sind fast 1.500 Hersteller und Händler aus 68 Nationen an Bord und präsentieren Bootspremieren, technische Innovationen, Zubehör und Equipment oder präsentieren einfach die schönsten Wassersportdestinationen der Welt.

Schon zur Wochenmitte der boot 2026 zeichnet sich eine deutlich höhere Internationalität unter den Besuchern der Messe ab. An den ersten fünf Messetagen reisten Menschen aus fast 100 Ländern nach Düsseldorf und nutzten die boot, um sich über die aktuellen Entwicklungen im Markt zu informieren. Eine Vielzahl an Ausstellern berichten von erfolgreichen Verkaufsgesprächen an den Ständen, viele Boote seien vom „Fleck weg“ verkauft worden.

Insgesamt kamen bis Mittwoch fast 99.000 Besucher in die Messehallen am Rhein. Viele von ihnen äußerten sich sehr positiv über das breite und umfangreiche Angebot an den Ständen. Insbesondere auch der Segelbereich präsentiert sich zur diesjährigen Messe wieder in vollem Umfang und begrüßt seine Fans.

boot Director Petros Michelidakis ist dementsprechend sehr zufrieden vom bisherigen Messeverlauf: „Die boot ist einfach das internationale Klassentreffen der Wassersportbranche. Wir sind sehr stolz darauf, was in diesem Jahr bei uns in Düsseldorf stattfindet. Hier herrscht eine fantastische Stimmung, die den Boden für erfolgreiches Business bereitet.“

Die boot ist jedoch nicht nur eine attraktive Fachmesse, sondern bietet auch Familien und jungen Wassersportfans eine Fülle an Attraktionen und Mitmachaktionen. In den boot Hallen können in sommerlicher Atmosphäre Surfen, Tauchen, Paddeln, Segeln und Angeln ausprobiert sowie Traumziele für den nächsten Urlaub noch bis zum 25. Januar entdeckt werden. Tickets für die Messe gibt es auf www.boot.de, Donnerstag und Freitag kostet das Nachmittagsticket ab 14:00 Uhr nur 12,00 €. Mitglieder im boot.club zahlen nur 19,00 € für zwei Tageseintritte (online Ticketpreise).

