49erFX Sophie Steinlein und Catherine Bartelheimer GER 5, erkämpfen sich den 2.Platz bei der 55.Trofeo Princesa Sofia

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segel.de gratuliert zu der starken Leistung GER 5, GER 55, GER 22 segeln in die TOP Ten !

Die Sonne schien und eine Meeresbrise wehte genau wie im Drehbuch für ein spektakuläres Finale der riesigen Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels in Palma de Mallorca, dem Auftakt der olympischen Segelsaison 2026 und der ersten Sailing Grand Slam Regatta des Jahres.

Das neue Format für die Jollen-, Skiff- und Mehrrumpfbootklassen – erstmals getestet – ist nun stärker auf Konstanz ausgelegt, und die beiden Finalläufe boten jede Menge Spannung und Überraschungen. Trotzdem musste sich im von den Kites und iQFOiL-Windsurfern bevorzugten „Sudden Death“-Format der langjährige Führende, der zwölf Siege in Folge errungen hatte, dem Sofía-Titel geschlagen geben.

Die schwedischen Nacra-17- Sieger Emile Järudd und Hanna Jonsson zeigten in einer äußerst anspruchsvollen Woche bemerkenswerte Konstanz. Sie trugen die gelbe Startnummer von Beginn der Woche bis zum heutigen Finale, wo ein fünfter und ein zweiter Platz ihnen ihren ersten gemeinsamen Sieg bei einer großen Regatta und damit die erste Podiumsplatzierung seit der Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft 2023 sicherten. Auf den Regattabahnen behielten sie die Nerven und meisterten auch abseits des Wassers schwierige Zeiten: Beide verloren während der Regatta ihre Großväter und kämpften zudem mit einer schweren Grippe.

Die Schwedinnen ließen die argentinischen Olympia-Silbermedaillengewinnerinnen Majdalani und Eugenia Bosco auf dem zweiten Platz zurück, während die britischen Weltmeister John Gimson und Anna Burnett mit einem hervorragenden Sieg im letzten Rennen die Bronzemedaille errangen.

Jonsson lächelte: „Segeltechnisch war es eine gute Woche für uns, aber da unsere beiden Großväter in dieser Woche verstorben sind, war es abseits des Wassers sehr emotional. Wir widmen diesen Sieg Henning und Roy. Mein Großvater war der Meinung, ein Boot sei zu schnell, wenn es mehr als zwei Knoten fährt, daher wäre er ganz sicher nie ein Nacra-17-Segler geworden!“

Im Finale der Damen-Formel-Kite-Klasse konnte die zweifache Weltmeisterin Lauriane Nolot aus Frankreich den Sieg von der niederländischen Weltmeisterin Jessie Kampman erringen, die die ganze Woche über dominiert hatte.

„ Ich freue mich über den Sieg, aber eigentlich bin ich nicht die Siegerin… Jessie war die ganze Woche vor mir, sie war die ganze Woche schneller, aber ich habe das Rennen erst heute gewonnen.“ Nolot erklärte: „ Dieses neue Format ist echt interessant. Gestern musste ich mich schonen und so viel wie möglich ausruhen, weil ich wusste, dass heute alle wieder gleichauf sind. Erster oder Zweiter (vor dem Finale) ist egal, warum sollte ich mich also die ganze Woche verausgaben? Nur der letzte Tag zählt. Ich hatte einen ziemlich guten Start. Ich glaube, viele der anderen Mädels wussten gar nicht, dass wir schon losfahren. Es gab einen Protest der Männer, und ich nehme an, sie dachten, sie würden das Ergebnis des Männerprotests bekommen und dann das Männerfinale starten lassen, aber wir waren schon unterwegs. Wir hatten keine Ahnung! Es gab keine Zeit für Stress, und ich war einfach schneller.“

Das Finale der Herren im Formula Kite ging an den 19-jährigen Max Maeder (SGP), Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele. Damit stellte er den Rekord von ILCA-7-Fahrer Micky Beckett ein, der ebenfalls vier Titel in Folge in Sofia gewonnen hat. Maeder hatte bereits 2023 die Gesamtwertung in Sofia für sich entschieden. Maeder sagte: „Ich hatte einen richtig guten Start, war pünktlich, hatte die nötige Geschwindigkeit und eine gute Ausgangsposition, um zu kämpfen. Mein gesamtes Training konnte ich auf dem Wasser optimal nutzen. Es ist großartig, wieder zu gewinnen. Die ganze Woche über habe ich weder auf die Platzierungen noch auf die Ergebnisse geachtet, deshalb freue ich mich umso mehr, am Ende ganz oben zu stehen.“

Wearn,

der australische Doppel-Olympiasieger, war bei seiner Rückkehr in die ILCA 7- Klasse der Männer (Einhand) unaufhaltsam. Er gewann das zweite der beiden heutigen Finalläufe der Punktewertung und verwies den Briten Elliot Hanson – den Vorjahreszweiter – mit zehn Punkten Rückstand auf den zweiten Platz. Beckett hatte einen schwierigen letzten Tag und kassierte im letzten Rennen mehrere Strafen, was ihm den dritten Platz in der Gesamtwertung einbrachte.

Wearn schwärmte: „Ich fühle mich im Boot wohl. Die Fitness ist das eine, aber das Wichtigste ist, zu wissen, wo man das Boot auf der Regattabahn positioniert. Es war ziemlich einschüchternd, zu Beginn der Woche wieder in so ein großes Feld einzusteigen. Aber im Laufe der Woche habe ich mich richtig wohlgefühlt. Ehrlich gesagt war es heute ziemlich schwierig zu wissen, was ich tun sollte. Es gab ein paar andere, die mich potenziell hätten schlagen können, also muss man sich auf sein eigenes Rennen konzentrieren, abwarten, wie es läuft, und dann das zweite Rennen im Blick behalten. Ich war sehr froh, dass nur Micky mich schlagen konnte, daher war es etwas einfacher, die Situation unter Kontrolle zu halten. Wir werden sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt, wenn wir so weitermachen, aber es ist im Moment etwas schwierig zu wissen, was man tun soll. “

Micky Beckett war nicht erfreut über das Ende seiner Siegesserie von vier aufeinanderfolgenden Rennen in Palma heute, sagte aber: „Ich bin noch nicht fertig. Jetzt muss ich in Hyères [Südfrankreich, Ende des Monats] gewinnen. Ich war im letzten Rennen der Einzige, der Matt [Wearn] noch schlagen konnte, deshalb hat er mich etwas genauer beobachtet, was durchaus verständlich ist. Aber er hat das letzte Rennen gewonnen und ich bin Letzter geworden, nachdem ich einige Strafen kassiert hatte. Ich habe eine Strafe für das Berühren einer Markierung bekommen, was ich nachvollziehen kann, aber die anderen sind mir nicht ganz klar.“



Ein packendes Duell in der ILCA 6 setzte sich vom Vortag fort . Die Freundinnen und Trainingspartnerinnen Eve McMahon aus Irland und Daisy Collingridge aus Großbritannien lieferten sich bereits im letzten Rennen des Vortages ein Kopf-an-Kopf-Rennen, und der Kampf der beiden Führenden ging auch heute weiter. Doch McMahon segelte das Rennen ihres Lebens und gewann das zweite Rennen mit einem einzigen Punkt Vorsprung vor Collingridge, die im Vorjahr Dritte geworden war.

Howths zweifache U21-Weltmeisterin McMahon freute sich: „Das ist ein ganz besonderer Sieg. Es ist eine der größten Regatten, die man gewinnen kann.“ Über die

heutigen Kämpfe sagte sie: „ Ich hatte das Gefühl, dass die Britin, die nach dem ersten Sprung führte (Daisy Collingridge, GBR), mich angreifen würde. Ich habe mich gut verteidigt und mich herausgewunden. Ich wusste, dass ich keine Chance hatte, auf Bronze zurückzufallen, also dachte ich: ‚Okay, ich gebe ihr den Ball zurück.‘ Also habe ich ihn ihr zurückgegeben, und wir lieferten uns einen richtig guten Kampf.“

„In Liebe und Krieg ist alles erlaubt…“

, schloss sie. „Wir wussten, dass wir wirklich gute Freundinnen sind, aber sobald wir auf dem Wasser waren, wurde uns klar, dass in Liebe und Krieg alles erlaubt ist. Wir lieferten uns einen großartigen Kampf, und ich fuhr das Rennen meines Lebens. Ich sagte zu meinem Trainer: ‚Okay, jetzt muss ich einen Zaubertrick auspacken‘, und genau das tat ich. Ich fuhr ein fantastisches Rennen und schaffte es, sechs Boote zwischen uns zu bringen.“

Kanadierinnen triumphieren,

während die spanischen Favoritinnen Paula Barceló und Maria Cantero eine bittere Enttäuschung erlebten, da sie ihren Vorsprung vom Vortag in einem extrem knappen 49erFX- Skiff-Wettbewerb der Frauen nicht in einen Sieg ummünzen konnten. Am letzten Tag trennten die ersten drei nur zwei Punkte. Barceló und Cantero gewannen zwar das erste Finalrennen, erlebten dann aber ein desaströses letztes und belegten nur den zehnten Platz . Die Kanadierinnen Georgia und Antonia Lewin-Lafrance überquerten die Ziellinie als Fünfte und glaubten, einen Podiumsplatz erreicht zu haben, ohne zu ahnen, dass sie gewonnen hatten – mit nur einem Punkt Vorsprung. Die Deutschen Sophie Steinlein und Catherine Bartelheimer sowie das spanische Duo Barceló und Cantero erreichten das Ziel punktgleich, wobei die Deutschen aufgrund der besseren Platzierungen den zweiten Platz belegten.

Die Schwestern sagten: „Wir freuen uns riesig füreinander und sind stolz darauf, hier die kanadische Flagge zu vertreten. Wir waren recht konstant, hatten zwar nicht viele Top-3-Platzierungen, aber auch nicht viele außerhalb der Top 10. Es war eine unglaublich anstrengende Woche. Wir segeln die FX seit 2018 und nur wenige Regatten waren so schwierig. Die Offshore-Bedingungen hatten wir im Training nicht gekannt, so etwas erlebt man nicht oft. Ich denke, wir haben es geschafft, gut genug zu sein. Es ist ein großartiger Moment, eine so große Regatta zu gewinnen. Wir sind so dankbar, unsere Sponsoren und Unterstützer mitgebracht zu haben und für sie, unsere Familie, Freunde und alle, die zu uns aufsehen und uns folgen, hier zu sein. Es bedeutet uns sehr viel, das für sie tun zu können.“

Die deutschen Skiff-Meister Richard Schultheis und Fabian Rieger, die erst vor kurzem ein Team gebildet hatten, als sie im letzten Jahr im 49er-

Skiff der Männer den zweiten Platz belegten , sicherten sich heute mit ihrem vierten Platz und dem Sieg im zweiten Rennen den Titel in Palma, nachdem die US-Amerikaner Nevin Snow und Ian MacDiarmid im ersten Rennen den ersten Kreuzschlag falsch eingeschätzt hatten.

Rieger, das Siegerteam, sagte: „ Wir haben uns jeden Tag verbessert und, glaube ich, jeden Tag Punkte geholt. Das Medaillenrennen heute bei einer angenehmen Seebrise zu gewinnen, war einfach großartig. Wir sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, aber wir passen gut zusammen. Wir harmonieren gut auf dem Wasser. Richard ist an Bord sehr ruhig und trifft Entscheidungen nicht überstürzt.“

Während ihre Landsleute in der 49er FX-Klasse schwächelten, lieferten die spanischen Favoriten in der 470er-Klasse ab: Jordi Xammar und Marta Cardona gewannen vor den Europameistern Martin Wrigley und Bettine Harris (GBR), die im letzten Jahr triumphierten, aber zu Beginn der Woche Schwierigkeiten hatten.

Cardona, der für seinen Heimatverein Arenal segelt, sagte: „ Man rechnet nie damit, die Trofeo Princesa Sofía Mallorca so jung, mit gerade einmal 20 Jahren, zu gewinnen. Es ist besonders aufregend, weil es hier auf Mallorca, in meinem Verein, dem Club Nàutic S’Arenal, stattfindet, wo ich mit dem Segeln angefangen habe und wo meine olympische Karriere mit Jordi begann. Ich habe die Trofeo Sofía immer verfolgt, und hierher zu kommen und sie zu gewinnen, ist das Beste, was mir passieren konnte. Meine Familie und Freunde waren heute bei mir.“

Der französische Star Nico Goyard gewann den iQFOil-Titel der Herren, Tamara Steinberg den der Damen. Goyard strahlte: „Das ist wirklich großartig. Nicht nur, weil es der erste Platz ist, sondern weil es all die Arbeit bestätigt, die ich im Hintergrund geleistet habe, und all die Schritte, an denen ich gearbeitet habe. Ich habe das Gefühl, dass dies ein neuer Schritt nach vorn ist, und ich bin einfach superglücklich darüber, sogar noch mehr als über das Ergebnis selbst – wegen der Bedeutung dahinter.“

Steinberg resümierte: „Ich freue mich riesig über den Sieg in Palma. Es ist ein ganz besonderes Rennen. Ich denke, es ist einer der wichtigsten Wettbewerbe für uns, und da alle hier sind, ist es wirklich schön, hier dabei zu sein. Die Organisation war hervorragend, und ja, ich hatte eine Menge Spaß. Ich bin heute mit viel Selbstvertrauen angereist, weil ich weiß, dass mir die Bedingungen hier sehr entgegenkommen. Nach dem ersten Fehlstart hatte ich etwas Glück, dass alle anderen auch zu früh gestartet sind, und im nächsten Rennen sind wir dann alle gleichzeitig gestartet. Von da an wusste ich, dass ich einfach gut aus dem Start rauskommen und schnell fahren muss, auf meine Geschwindigkeit setzen.“

Die 55. Trofeo Princesa Sofia Mallorca by FERGUS Hotels wird von Bahía Activa (der Stiftung des Real Club Náutico de Palma, des Club Nàutic Arenal, des Club Marítimo San Antonio de la Playa und des Balearischen Segelverbands) organisiert und von World Sailing unterstützt. Die Veranstaltung wird aus dem Fonds für nachhaltigen Tourismus der Balearenregierung kofinanziert und von der Mallorca Responsible Tourism Foundation gesponsert. Sie ist Teil des Sailing Grand Slam 2026, zusammen mit der Semaine Olympique Française, der Dutch Water Week, der Kieler Woche und der Long Beach & San Pedro Olympic Classes Regatta.

55th Trofeo Princesa Sofía Mallorca. March 30th till April 4th 2026.

© Sailing Energy / Princesa Sofía Mallorca

55th Trofeo Princesa Sofía Mallorca. March 30th till April 4th 2026.

© Sailing Energy / Princesa Sofía Mallorca

55th Trofeo Princesa Sofía Mallorca. March 30th till April 4th 2026.

© Sailing Energy / Princesa Sofía Mallorca