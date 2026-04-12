Matt Wearn und Eve McMahon triumphieren bei der Trofeo Princesa Sofía 2026

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6. April 2026

Die Sonne schien und eine Meeresbrise wehte genau wie im Drehbuch für ein grandioses Finale der 55. Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels in Palma de Mallorca, dem Auftakt der olympischen Segelsaison 2026 und der ersten Sailing Grand Slam Regatta des Jahres.

Für die ILCA 7- und ILCA 6-Flotten wurde ein neues Format entwickelt, das zum ersten Mal getestet wurde und höchste Konstanz belohnen sollte. Der Höhepunkt war eine Finalserie mit zwei Rennen, die für jede Menge Dramatik und entscheidende Momente sorgte.

In der ILCA-7- Flotte erwies sich der Australier Matt Wearn bei seiner Rückkehr in diese Klasse als unaufhaltsam. Der zweifache Olympiasieger sicherte sich den Gesamtsieg durch den Gewinn des zweiten von zwei Einzelwertungsrennen der Finalserie und lag damit zehn Punkte vor dem Briten Elliot Hanson, der Zweiter wurde. Michael Beckett erlebte einen schwierigen letzten Tag , an dem er im entscheidenden Rennen mehrere Strafen kassierte und am Ende den dritten Platz belegte.

Wearn schwärmte: „Ich fühle mich im Boot wohl. Die Fitness ist das eine, aber das Wichtigste ist, zu wissen, wo man das Boot auf der Regattabahn positioniert. Es war ziemlich einschüchternd, zu Beginn der Woche wieder in so ein großes Feld einzusteigen. Aber im Laufe der Woche habe ich mich richtig wohlgefühlt. Ehrlich gesagt war es heute ziemlich schwierig zu wissen, was ich tun sollte. Es gab ein paar andere, die mich potenziell hätten schlagen können, also muss man einfach sein Ding durchziehen, abwarten, wie es läuft, und sich dann auf das zweite Rennen konzentrieren. Ich war sehr froh, dass nur Micky mich schlagen konnte, daher war es etwas einfacher, die Situation unter Kontrolle zu halten. Wir werden sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt, wenn wir so weitermachen, aber es ist im Moment etwas schwierig zu wissen, was man tun soll.“

Die ILCA-6- Flotte lieferte sich eines der spannendsten Duelle der Regatta. Die Irin Eve McMahon und die Britin Daisy Collingridge setzten ihren Kampf vom Vortag in der Finalserie fort und lieferten sich ein packendes Match Race um den Gesamtsieg.

McMahon triumphierte schließlich mit einem einzigen Punkt Vorsprung, nachdem sie das zweite Rennen des Tages gewonnen hatte und es als „das Rennen meines Lebens“ bezeichnete. Die Seglerin aus Howth, zweifache U21-Weltmeisterin, zeigte unter Druck eine souveräne Leistung und sicherte sich damit einen der größten Siege ihrer Karriere.

Sie erinnerte sich an den letzten Tag: „Wir wussten natürlich, dass wir sehr gute Freundinnen sind, aber sobald wir auf dem Wasser waren, konzentrierten wir uns voll und ganz auf das Rennen. Wir lieferten uns einen großartigen Kampf, und ich fuhr das Rennen meines Lebens. Ich sagte zu meinem Trainer: ‚So, jetzt muss ich einen Zaubertrick auspacken‘, und genau das tat ich. Ich fuhr ein super Rennen und schaffte es, sechs Boote zwischen uns zu bringen.“

Collingridge sicherte sich nach einer hart umkämpften Serie die Silbermedaille, während die Belgierin Emma Plasschaert als Dritte das Podium komplettierte.

In beiden ILCA-Flotten sorgte das neue Format – die Kombination aus einer einwöchigen Kontinuität und einer hochkarätigen Finalserie mit zwei Rennen – unter klassischen Palma-Bedingungen für einen dramatischen und passenden Abschluss und demonstrierte sowohl taktische Tiefe als auch die Fähigkeit, unter Druck auf höchstem Niveau Leistung zu erbringen.

Die vollständigen Ergebnisse finden Sie hier.

Bericht von Agustín Argüelles – ILCA

Fotos von Sailing Energy Trofeo Princesa Sofia.