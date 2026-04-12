ILCA 7 German Sailing Team 3x vertreten im Finale der 55.Trofeo Princesa Sofia Mallorca

4.Platz Philipp BUHL GER 191131 NRV/SCAI

9.Platz Nik Aaron WILLIM GER 211241 NRV

10.Platz Ole SCHWECKENDIEK GER 211416 KYC

In einem sehr großen Feld von 198 ILCA 7 Jollen haben sich in der Bucht von Palma de Mallorca Philipp, Nik und Ole in die Top Ten segeln können.

segel.de gratuliert recht herzlich zu dieser starken Leistung.

