ILCA 7 German Sailing Team 3x vertreten im Finale der 55.Trofeo Princesa Sofia Mallorca
ILCA 7 German Sailing Team 3x vertreten im Finale der 55.Trofeo Princesa Sofia Mallorca
4.Platz Philipp BUHL GER 191131 NRV/SCAI
9.Platz Nik Aaron WILLIM GER 211241 NRV
10.Platz Ole SCHWECKENDIEK GER 211416 KYC
In einem sehr großen Feld von 198 ILCA 7 Jollen haben sich in der Bucht von Palma de Mallorca Philipp, Nik und Ole in die Top Ten segeln können.
segel.de gratuliert recht herzlich zu dieser starken Leistung.